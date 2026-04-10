2022年12月の初演以降、多くの熱狂を呼び再演を続けてきたラブライブ！シリーズのミュージカル『スクールアイドルミュージカル』が、2026年9月19日(土)～26日(土)東京・新国立劇場 中劇場にて、ラブライブ！シリーズ15周年記念公演として、2026年公演を上演することが決定しました。上演決定に合わせ、本公演のキャスト情報、公演情報、チケット情報を解禁しました。

☆2026年公演、公演情報・キャスト・チケット情報解禁‼

☆初演ぶりの回転舞台セットが復活！＆千秋楽はポストカード付特別公演！

『スクールアイドルミュージカル』は、これまでのラブライブ！シリーズ作品のミュージカル化ではなく、完全オリジナルストーリーのミュージカルとなります。本作のために書き下ろされた楽曲と共に、10人の少女たちと叶える青春学園ドラマで、フレッシュなキャストと経験豊富な実力派キャストが勢ぞろい。夢を叶えていく女子高生たちの、輝きながら奮闘する姿を体現しており、多くの方からの好評により追加公演を重ねています。また、その高い評価を受けて、2024年にはこのミュージカルをベースにした実写ドラマも制作・放送されました。

歌やダンスとともに物語を紡ぎ、魅力的なキャラクターを演じるキャスト！

メインキャスト18名を一挙に解禁。全国レベルの学力と伝統を誇る兵庫の名門進学校・椿咲花（つばきさくはな）女子高校の理事長の娘・椿 ルリカ役を堀内まり菜、芸能コースアイドル部を擁する大阪の人気有名高校・滝桜（たきざくら）女学院の理事長の娘・滝沢アンズ役を、宮本佳林が務めます。ルリカの幼馴染の皇 ユズハ役を浅井七海、滝桜女学院芸能コースアイドル部の部長である若槻ミスズ役（Wキャスト）は安本彩花、南野巴那、ルリカに懐いている後輩である北条ユキノ役を杏 ジュリア、アンズに憧れて芸能コースアイドル部のメンバーになった来栖トア役（Wキャスト）は仲村悠菜、及川結依、バスケットボール部に所属し、まっすぐで豪快な性格の天草ヒカル役を清水理子、芸能コースアイドル部のメンバーでダジャレが好きな鈴賀レナ役は井上音生、椿咲花メンバーの中で特にアニメやアイドルの知識が豊富な三笠マーヤ役を由良朱合、晴風サヤカ役は村山結香が務める。そして、椿咲花女子高校の理事長の椿 マドカ役は蒼乃夕妃、滝桜女学院の理事長・滝沢キョウカ役は岡村さやかが演じます。

2026年公演の要チェックポイント！

今回の公演は新国立劇場 中劇場にて上演いたします。同劇場にて上演された初演以来の回転舞台を使用してお届けしますので、迫力のある舞台セットや演出と共に、10人の少女たちと叶える青春学園ミュージカルをお楽しみいただけます。 また、大好評の「文化祭&後夜祭スペシャル公演」は今回も実施いたします。 「文化祭＆後夜祭スペシャル公演」とは、本編公演の”カーテンコールスペシャルステージ”としてお送りする文化祭スペシャルステージ部分を拡大して「後夜祭」をお届けする公演です。この公演だけの楽曲もあり、キャストによる歌やダンスをお楽しみいただけます。 なお、「本編公演のカーテンコールスペシャルステージ」と、「文化祭&後夜祭スペシャル公演」では、ペンライトを使用して客席から一緒に盛り上がることができます。さらに、「本編公演＆後夜祭公演セット券」の販売もございます。セット券は500円割引となるお得なチケットで、本編公演と後夜祭公演を一日で楽しむのに最適なチケットとなっています。 そして、9月26日(土)の千秋楽公演は、本編公演と文化祭&後夜祭スペシャル公演を通しで上演する千秋楽券を発売いたします。千秋楽公演限定でノベルティのポストカードを配布いたしますので、ぜひ千秋楽まで少女たちの「いま」を見届けてください。 劇場で「スクールアイドル はじまりの物語」を体感しましょう！

公演概要

公演タイトル：「スクールアイドルミュージカル」 原作：矢立 肇 原案：公野櫻子 脚本/演出/振付：岸本功喜 作曲/編曲/音楽監督/歌唱指導：小島良太 舞台美術：松生紘子 照明：日下靖順（ASG） 音響：遠藤宏志（アコルト） 衣裳/ヘアメイク：佐藤愛鈴華（オサレカンパニー） 演出助手：長江玲香 制作：武内奈緒 舞台監督：澤 麗奈（オブリガート） 運営・票券：バンダイナムコミュージックライブ 宣伝協力：キョードーメディアス 音楽制作：アークスインターナショナル／ランティス アシスタントプロデューサー:鈴木瑞樹 プロデューサー：若林悠紀 製作：プロジェクトラブライブ！スクールアイドルミュージカル バンダイナムコフィルムワークス／バンダイナムコミュージックライブ／アークスインターナショナル

＜出演＞

■アンサンブルキャスト 池田珠理／伊坂菜穂／加藤伊音／加藤凜桜／金井ひとみ／栗本彩未／misaki／夏目桃佳

＜ストーリー＞

兵庫と大阪、関西に位置する二つの伝統校。 芸能コース選抜アイドル部の活躍でブランド化に成功した大阪・滝桜(タキザクラ)女学院と、 昔ながらの進学校、兵庫・椿咲花(ツバキサクハナ)女子高校。 対立する2校の理事長の娘である二人の少女がアイドル活動を通じて出会うことで、 彼女たちを取り巻く小さな世界に、大きな変化が生まれていく―。 大事な約束より大事なことを探して……。 新たな舞台(セカイ)で始まる、「みんなで叶える物語(スクールアイドルプロジェクト)」。いま、スクールアイドルをはじめよう！！

＜日程・会場＞

2026年9月19日(土)～26日(土) 新国立劇場 中劇場

※開場時間は、開演の45分前を予定しております。 ※本編公演の公演時間は、2時間30分を予定しております。（休憩有／カーテンコールスペシャルステージ含む） ※文化祭＆後夜祭スペシャル公演の公演時間は、1時間30分を予定しております。（休憩無） ※文化祭＆後夜祭スペシャル公演は、”カーテンコールスペシャルステージ”としてお送りしていた文化祭スペシャルステージ部分を拡大して、後夜祭をお届けします。 キャストによる歌やダンスをお楽しみいただける公演です。客席にてペンライトの使用が可能です。 ※千秋楽公演の公演時間は、4時間30分を予定しております。（休憩有／カーテンコールスペシャルステージ含む） ※千秋楽公演のみ、1枚のチケットで本編公演と文化祭＆後夜祭スペシャル公演を観劇いただけます。 ※千秋楽公演のみ、入場時にノベルティポストカードをお渡しします。 ※出演キャストは公演ごとに異なります。キャストスケジュールを必ずご確認の上ご購入ください。 ※体調不良等でやむを得ずキャストが変更になる場合がございます。出演者変更による、他日への変更・払い戻しはいたしかねます。予めご了承ください。

＜料金＞

●セット券 SS席・本編公演＆後夜祭公演セット券 27,500円（税込） S席・本編公演＆後夜祭公演セット券 21,500円（税込） ●本編公演 SS席 14,000円(税込) S席 11,000円(税込) A席 8,000円(税込) 学生応援席 3,000円(税込) ●文化祭＆後夜祭スペシャル公演 SS席 14,000円(税込) S席 11,000円(税込) A席 8,000円(税込) 学生応援席 3,000円(税込) ●千秋楽公演 SS席（ポストカード付） 27,500円(税込) S席（ポストカード付） 21,500円(税込) A席（ポストカード付） 15,500円(税込) 学生応援席（ポストカード付） 5,500円(税込) ※未就学児入場不可 ※おひとり様 1公演4枚まで購入可能（複数公演 購入可） ※お席によっては、演出・出演者・舞台が一部見えづらい場合がございます。予めご了承ください。 ※「学生応援席」は、当日引換券での販売となります。ご観覧日の開場時間より「当日引換受付」にて、学生証をご提示のうえ、座席指定券と交換いたします。 ※SS席の本編公演&後夜祭公演セット券、S席の本編公演&後夜祭公演セット券はイープラスのみでの販売になります。 ※SS席の本編公演&後夜祭公演セット券、S席の本編公演&後夜祭公演セット券は一般発売での販売はございません。 ※千秋楽公演のノベルティポストカードは、当日会場にてお渡しいたします。公演当日の会場のみ対応予定です。予めご了承ください。

チケット公式１次先行（抽選）が、本日より受付スタート！

受付の詳細は申込サイトにて、注意事項をご確認ください。

＜公式1次先行（抽選）＞4月10日（金）より受付スタート！！

■受付URL： https://eplus.jp/sim2026/ ■受付期間：2026年4月10日（金）12:00～4月26日（日）23:59 ※おひとり様、4枚までお申込み可能（複数公演申込可能） ※本受付ではSS席の昼・夜公演セット券、S席の昼・夜公演セット券、千秋楽公演のSS席・S席のみの販売となります。 2次先行より全券種を販売いたします。 ※本編公演&後夜祭公演セット券は同日の昼・夜公演かつ同券種のみ選択いただけます。

＜公式2次先行（抽選）＞

■受付URL：https://eplus.jp/sim2026/ ■受付期間：2026年5月2日（土）12:00～5月17日（日）23:59 ※おひとり様、4枚までお申込み可能（複数公演申込可能） ※本受付では昼・夜公演セット券のほか、全公演の単体券を販売いたします。 ※本編公演&後夜祭公演セット券は同日の昼・夜公演かつ同券種のみ選択いただけます。

お問合せインフォメーションデスク https://information-desk.info/ 公式サイトhttps://lovelive-anime.jp/special/musical/ 公式X（旧Twitter）https://twitter.com/sim_LoveLive Ⓒプロジェクトラブライブ！スクールアイドルミュージカル

＜スクールアイドルミュージカル関連情報＞ 「ラブライブ！スクールアイドルミュージカル the DRAMA」各種配信サイトにて配信中！ Blu-ray BOX発売中！ ■番組名：「ラブライブ！スクールアイドルミュージカル the DRAMA」 ※「！」は全角、theの前後は半角スペース ■配信情報： 〇見放題配信 MBS動画イズム／バンダイチャンネル／ふらっと動画(ネットカフェ)／ U-NEXT／Hulu 〇都度課金配信 MBS動画イズム／バンダイチャンネル／Prime Video／Lemino／ HAPPY!動画／ムービーフル ■スタッフ＆キャスト： 原作：矢立 肇 原案：公野櫻子 底本：「スクールアイドルミュージカル」（ラブライブ！シリーズより） 企画・プロデュース：若林悠紀 監督：椿本慶次郎、戸塚寛人 脚本：岸本功喜 出演：渡邉美穂 冨田菜々風 浅井七海 安本彩花 杏ジュリア 仲村悠菜 山内瑞葵 里菜 由良朱合 山本愛梨 しゅはまはるみ 音月佳 ほか 制作プロダクション：ソケット 製作：「スクールアイドルミュージカル the DRAMA」製作委員会 ドラマ公式HP：https://www.mbs.jp/sim_LoveLive コピーライト：©「スクールアイドルミュージカル the DRAMA」製作委員会

◆ラブライブ！シリーズとは ラブライブ！シリーズとは、「みんなで叶える物語」をテーマに、女子高校生が学校で活動するアイドル・“スクールアイドル”を通して 夢を叶えていく姿を描くプロジェクトです。2010年よりプロジェクトがスタートし、最初のシリーズである『ラブライブ！』を皮切りに、 『ラブライブ！サンシャイン!!』など、多くのシリーズを生み出し、TVアニメの放送や、キャストによるライブイベントなど、多岐にわたる 展開を行っています。 ラブライブ！シリーズ 公式サイト https://www.lovelive-anime.jp ラブライブ！シリーズ 公式X https://x.com/LoveLive_staff ラブライブ！シリーズ 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/lovelive_series