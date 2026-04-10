株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「ディズニーキャラクター みて・あそんで・記憶にのこる 色がかわる♪おんぷ お風呂ポスター」と「ディズニーキャラクター みて・あそんで・記憶にのこる おんがくパズル お風呂ポスター パズルピース付」を、2026年4月20日に発売いたします。

お風呂で遊びながら学べる音楽知育教材『お風呂ポスター』です。 ポスターの裏面を水に濡らし、お風呂の平らな壁面に貼ることができます。 ポスターの黒い音符部分や黒い雲部分にお湯をかけると色が変わり、音符の音名や音楽記号の名前が出てきます。 お子さまがかわいいディズニーキャラクターたちが描かれたイラストのポスターを眺めたり、温かいお湯をかけて現れる音符や音楽記号の名前を読んだり、楽しく遊んた記憶とともに、音符や音楽記号の画像も記憶に残ることでしょう。その後の成長過程で音楽を楽しむときに、楽譜に親しみを感じられたら幸いです。 【監修者・プロフィール】 永瀬 礼佳（ながせ あやか） 東京音楽大学卒。2歳より、母である故・永瀬まゆみの手ほどきのもとピアノを始める。幼少期よりピアノコンクールで入賞。高校より声楽を始め、「国内コンクールの全国大会においても数々の賞を受賞。ヤマハ音楽教室システム講師を経て、現在永瀬音楽教室主宰。さいたま音の葉研究会代表。一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）正会員。著書に、ONTOMO MOOK『子どもに教える楽典』（音楽之友社）、2023年『できる！たのしい！はじめてのがくてんワーク上・下・問題集』（音楽之友社）。他に2021年音符が楽しく読めるようになる「おんぷのプラネット」ゲームアプリ（東音企画）を監修。現在、日本全国で指導法に関するセミナーを展開中。

ディズニーキャラクター みて・あそんで・記憶にのこる 色がかわる♪おんぷ お風呂ポスター

♪五線譜と鍵盤図で遊べるディズニーイラストのお風呂ポスター ■お風呂で使えます ポスターは裏面を水やお湯で濡らして、お風呂の平らな壁面に貼ることができます。 ■お湯をかけると色がかわる音符 ポスターに描かれた五線譜の黒い音符部分や鍵盤図の黒丸部分に温かい お湯をかけると色が変わり、文字（音名）が現れます。 また冷めると元の黒色に戻ります。

定価：1,650円(10％税込) 仕様：ポスター本体 300×480mm（A3変型判横） 発売日：2026年4月20日 ISBN：978-4-636-12513-9 商品コード：GTB01102898 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102898

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311553

ディズニーキャラクター みて・あそんで・記憶にのこる おんがくパズル お風呂ポスター パズルピース付

♪音楽記号パズルで遊べる ディズニーイラストのお風呂ポスター ■お風呂で使えます ポスター、付属のパズルピースは、裏面を水やお湯で濡らして、お風呂の平らな壁面に貼ることができます。 ポスター中央にある9つの音楽記号部分にある黒い雲枠にお湯をかけると、 文字（音楽記号の名前）が現れます。また冷めると元の黒枠に戻ります。 ■パズルピースで絵合わせ ポスターと付属のパズルピースで絵合わせができます。 パズルピース9枚をそれぞれポスターの音楽記号の場所に貼り合わせ、裏返すと、ピースとポスターの音楽記号の場所が合っていたら、かわいいイラストが完成します。

【商品詳細】 定価：2,200円(10％税込) 仕様：ポスター本体 260×400mm（B4変型判横） 発売日：2026年4月20日 ISBN：978-4-636-12516-0 商品コード：GTB01102899 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102899

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311560

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