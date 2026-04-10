シンガーソングライターまた女性音楽プロデューサーでもあるCHIHIROが、2026年5月15日に全国公開される映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』において、主題歌・劇中音楽（劇伴）の音楽プロデュースを担当した。 映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』は、ゲーム業界のリアルと女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から支持を集めたドラマシリーズの続編として映画化された作品。 ドラマシリーズはGagaOOLalaの視聴ランキングでジャンル“全世界1位”を記録し、日本にとどまらず世界各国で大きな反響を呼んだ。シーズン2の放送を経て、アジアを中心にグローバルなファン層を拡大している。 CHIHIROは本作で、主題歌と劇中音楽（劇伴）の制作も含め音楽面をトータルでプロデュース。 主人公2人の心の機微やすれ違いに寄り添いながら、“恋”が“愛”へと変わっていく感情の流れを、やさしく包み込む音楽で表現している。 また、主演の中村ゆりかが歌う主題歌『Aishiteru』は配信リリースが決定。また劇中音楽を収録した映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』サウンドトラックのCDリリースも決定した。 数々のデジタルヒットを生み出し、“共感を呼ぶ言葉”で支持を集めてきたCHIHIRO。映画作品においてどのように音楽で物語を彩るのかにも注目が集まりそうだ。

＜CHIHIRO コメント＞

今回、劇中音楽と主題歌の音楽プロデュースを担当させていただきました。ドラマシリーズから拝見していた作品に関わることができ、とても光栄です。恋が愛へと重なっていく2人の想いを、音楽でそっと支えられていたら嬉しく思います。ゆりかちゃんが歌う主題歌にも、ぜひご注目ください。

■作品概要

作品名：映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』 公開日：2026年5月15日 出演：菅井友香 中村ゆりか（W主演） 岡本望来／黒谷友香／伊藤歩 監督：太田勇 配給：NAKACHIKA PICTURES

https://chasergamew-movie.jp/

■プロフィール

CHIHIRO（チヒロ）は、シンガーソングライター／作詞・作曲を手がける女性音楽プロデューサー。自身のアーティスト活動では、“叶わない恋”“報われない恋”といったリアルな恋愛の葛藤をテーマにした「泣き歌」で多くの女性の共感を集め、数々のデジタルヒットを生み出している。YouTubeチャンネルの総再生回数は1億回を突破。 代表曲『Lovely Couple』はSNS総再生回数30億回を記録し、TikTokでのダンス動画を中心に大きな話題を呼んだ。TikTokチャートには12週連続でランクインし、2025年には日清食品「カップヌードル」CM「めちゃハマるシナモロール篇」に起用。さらに2026年には「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀バイラル賞にノミネートされ注目を集めている。 また音楽プロデューサーとしても活躍し、有華、浜野はるき、中村ゆりか（女優）など、幅広い女性アーティストへの楽曲提供・プロデュースを手掛けている。有華『Partner』はストリーミング総再生7,000 万回、ミュージックビデオ再生1,400万回、SNS 総再生回数15億回を記録し大きな話題を集めた。浜野はるきの『Princess GaL』『ギジコイ』はTikTokチャートやBillboard Weekly Top 20にランクインするなど手掛ける楽曲はバズを生み、高く評価されている。 心に刺さるリアルな言葉と中毒性のあるメロディで、女性音楽プロデューサーとして確固たる地位を築いている。

■リリース情報

Digital Single「One」 2025.3.5 Digital Release

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