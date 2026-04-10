株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年4月25日(土)より、株式会社ドムドムフードサービス(本社：東京都台東区 代表取締役社長：藤粼 忍)が運営する日本初のハンバーガーチェーン『ドムドムハンバーガー』とコラボレーションした、「GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーン」を開催いたします

開催概要

■開催期間：2026年4月25日(土)～2026年5月31日(日) ■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ■開催内容： ・GiGOグループのお店限定景品の展開 ・プライズキャンペーン ・コラボたい焼き「どむぞうくん焼き」の販売 ・POP UP SHOPの開催 ・ラッピングゲーム機の設置 ・リポストキャンペーン

▲ドムドムハンバーガー ぬいぐるみポーチ(全4種) ▲ドムドムハンバーガー BIGダイカットラグマット(全1種) ▲ドムドムハンバーガー シリコンポーチ(全4種)

▲ドムドムハンバーガー チャック付きぬいぐるみパスケース(全4種) ▲ドムドムハンバーガー ちいさなぬいぐるみバッジ(全8種) ▲ドムドムハンバーガー クッキー型マスコット(全4種) ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ※画像・イラストはすべてイメージです。

プライズキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ■キャンペーン内容： 対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「クリア応募券」を1枚進呈いたします。応募券の半券を4枚集めて郵便ハガキでご応募いただくと、抽選で合計130名様に限定グッズをプレゼントいたします。 ※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。 ■賞品： Aコース「レジャーシート・保冷トートバッグセット」 抽選で100名様にプレゼント Bコース「どむぞうくんラバーマスコットキーチェーン5色セット」 抽選で30名様にプレゼント

■応募締め切り：2026年6月7日(日) ※当日消印有効 ※応募期間内であっても、キャンペーン対象景品または応募券がなくなり次第、終了となります。 ■応募方法： 郵便ハガキに応募券の半券4枚を貼り、必要事項を記入のうえ、ご応募ください。 ※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 ※応募に必要な郵便ハガキや切手は、お客様のご負担となります。

コラボたい焼き「どむぞうくん焼き」

ドムドムハンバーガーのマスコットキャラクター「どむぞうくん」をモチーフにしたコラボたい焼き「どむぞうくん焼き」を販売いたします。「どむぞうくん焼き」ご購入1点につき、めじるしチャーム(全8種)をランダムで1個進呈いたします。 ■販売期間：2026年4月25日(土)～5月31日(日) ■販売店舗：GiGOのたい焼き総本店／GiGOのたい焼きマーケットスクエアささしま／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店 ■販売価格：650円(税込) ■フレーバー：小倉あん ※めじるしチャームの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはすべてイメージです。

POP UP SHOPの開催

ドムドムハンバーガーのオフィシャルグッズを販売するPOP UP SHOPを期間限定で開催いたします。 GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーンの開催を記念した新規デザインのオリジナルTシャツも発売いたします。 ■開催期間：2026年4月25日(土)～5月10日(日) ■開催店舗：GiGO池袋3号館／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO大阪道頓堀本店

※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。

ラッピングゲーム機の設置

ドムドムハンバーガーのコラボラッピングを行ったゲーム機がキャンペーン期間限定で登場いたします。 ■設置期間：2026年4月25日(土)～5月10日(日) ■設置店舗：GiGO総本店／GiGO大阪道頓堀本店

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。 期間中、GiGOグループのお店公式アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「プライズコンプリートセット」をプレゼントいたします。 ■応募期間：2026年4月10日(金)～4月24日(金) ■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO ■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

『ドムドムハンバーガー』とは

ドムドムハンバーガーとは、昭和45年(1970年)に設立された日本で最初のハンバーガーチェーンです。 定番のバーガーメニューの他にもユニークな期間限定メニューを多数開発しており、インパクトのある商品は近年SNSでも注目され、多くのファンに愛され続けています。 ■ドムドムハンバーガー公式サイト：https://domdomhamburger.com/ ■ドムドムハンバーガー公式X：https://x.com/domdom_pr

■著作権表記 ©DOMDOM HAMBURGER ©GENDA GiGO Entertainment ■キャンペーン特設ページ https://campaign.gendagigo.jp/2604/domdomhamburger/