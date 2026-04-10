株式会社Lifinity(所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：下田 隆)は、オートレース市場向けのデータ解析AIシステム「VALKYRIE(ヴァルキリー)」の詳細情報を、2026年5月2日に公開いたします。

本システムは、従来の選手成績やオッズ傾向に依存した分析手法を刷新し、これまで十分に活用されてこなかった「マシン特性」を含む多角的なデータ解析を実現する分析基盤です。









■ 開発の背景

データ活用の重要性が高まる昨今、公営競技市場においても、分析精度の向上が急務となっています。しかしオートレース市場の現状は、以下のような課題を抱えています。

・選手成績や過去結果に偏った分析が主流

・マシン状態の非定型データがほぼ活用されていない

・分析手法が属人的であり、再現性に乏しい

こうした課題を解決すべく、当社は従来の分析手法を大きく拡張し、より多面的なデータ活用を実現するシステムの開発に取り組みました。









■ 「VALKYRIE」の特長

1.マシン特性を含む多角的データ分析

これまで経験則に頼られてきたマシン状態や機体特性をデータとして再構築し、選手情報・機体要素を統合した包括的な分析を実現します。

2.モータースポーツ分野の分析思想を応用

世界最高峰のモータースポーツにおけるマシン特性分析の知見を応用。複数要素が相互に影響し合う構造を前提とした解析により、従来手法を上回るデータ理解の精度を追求します。

3.期待値に基づく意思決定支援

各レースの条件・データをもとに、期待値の観点から分析結果を提示します。ユーザーはその情報を参照しながら、状況に応じた合理的な意思決定を行うことが可能です。









■ ご注意

本システムは、オートレース市場におけるデータ解析、マシン特性分析を目的として開発されたものです。

車券の購入・投票を推奨するものではなく、賭博行為を目的としたサービスではありません。









■ 今後の展開

今後は以下の取り組みを通じて、データドリブンな意思決定を支える基盤としての発展を目指してまいります。

・分析アルゴリズムのさらなる高度化

・データ連携範囲の拡張

・法人向け導入支援体制の強化









【会社概要】

社名 ： 株式会社Lifinity

代表取締役： 下田 隆

所在地 ： 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目1番1号

事業内容 ： WEBアプリケーション開発、WEBマーケティング事業

メール ： info@lifinity-hp.com

TEL ： 070-5609-1676

URL ： https://lifinity-hp.com/#