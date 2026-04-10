いちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」(運営：株式会社村の駅)は、施設内の「BonBonBERRY STAND」にて提供しているソフトクリーム・ドリンクメニューを、4月15日(水)より、静岡県産紅ほっぺピューレを使用したメニューを中心に、全面リニューアルいたします。

静岡で生まれた品種「紅ほっぺ」にこだわり、その甘酸っぱさを表現したスイーツたちで、いちごの名産地である静岡・伊豆の国市から、とびきりのいちごの魅力を発信してまいります。新しいいちごのおいしさを届ける新メニュー、どうぞお楽しみに！





看板メニューのソフトがリニューアル！ ※写真は全てイメージです





[公式サイト] http://izu-ichigo.com/









■静岡生まれのいちご「紅ほっぺ」





静岡生まれのいちご「紅ほっぺ」





「いちご」は、お茶やみかんと共に、静岡県を代表する特産物です。その中でも、当店で主に取り扱っているのは「紅ほっぺ」。静岡生まれの品種で、鮮やかな紅色に染まった、甘酸っぱくて香りも華やかな美しい形が特徴です。









■累計20万個突破！ボンボンソフトがもっとおいしく爽やかに！

いちごBonBonBERRYと言えばこれ！「いちごボンボンソフト」は、2018年のオープン当初から長く愛され続けている人気商品。モンブランのような形が目印の、ジューシーないちごの味わいを楽しめる、くちどけのよいソフトクリームです。2026年3月をもって、おかげさまで累計販売個数20万個を突破いたしました。





いちごボンボンソフト





そんな「いちごボンボンソフト」が、このたび静岡県産紅ほっぺピューレを使用した、すっきり爽やかな味わいのソフトクリームにパワーアップ！紅ほっぺ本来の甘酸っぱさをより深く楽しめるよう、こだわりのレシピに改良しました。進化を続けるいちごBonBonBERRYの看板メニューを、ぜひご賞味くださいませ！





■いちごボンボンソフト

販売価格 ： 550円(税込)

アレルギー： 乳成分・小麦・大豆





※ソフトクリームの原料に静岡県産紅ほっぺピューレを使用しています。トッピングのいちごの品種は季節によって異なります。

※「いちごボンボンソフト」累計販売数は、伊豆の国factory BonBonBERRY STANDでの2020年5月～2026年3月の期間中合計販売数です。









■ふわっと軽い食感の新たなソフトクリームも登場！





紅ほっぺいちごのお花ソフト





新登場「紅ほっぺいちごのお花ソフト」は、いちごのお花をイメージした華やかな形と、ふわっと軽い食感が楽しいソフトクリーム。静岡県産紅ほっぺのいちごソースを真ん中にトッピングし、「いちごボンボンソフト」よりもさらにぎゅっと濃厚ないちごの味わいが広がるソフトクリームに仕上げました。その他、静岡県産丹那牛乳を使用した「ミルクソフト」、いちごとミルクの2種の味わいを楽しめる「ミックスソフト」も、ミルクのコクが引き立つ、ふわっとなめらかな食感へと生まれ変わります。





■紅ほっぺいちごのお花ソフト

販売価格 ： 600円(税込)

アレルギー： 乳成分・小麦・大豆









■紅ほっぺの味わいを手軽に味わえる新作ドリンクも新発売！

静岡県産紅ほっぺピューレの味わいを生かした、新作ドリンクが登場！まろやかないちごみるく味が楽しめるなめらかな「紅ほっぺいちごシェイク」シリーズに、シュワッといちごの甘酸っぱさが弾ける「紅ほっぺいちごサイダー」シリーズ！ これから暑くなる季節にも、静岡県産紅ほっぺの味わいを手軽にお楽しみいただけます。





新作ドリンク6種、上)紅ほっぺいちごシェイクシリーズ、下)紅ほっぺいちごサイダーシリーズ





その他、ボンボンスムージーも、いちごの爽やかさと濃厚な味わいを、すっきりとした後味と共に楽しめるようリニューアル。いちご好きにおすすめしたい、いちごの魅力がストレートに詰まった一杯です。





ボンボンスムージー





■各メニュー詳細

・紅ほっぺいちごシェイク 550円(税込)

アレルギー：乳成分・大豆

・ベリーベリー紅ほっぺいちごシェイク 650円(税込)

アレルギー：乳成分・大豆

・ミルクシェイク 450円(税込)

アレルギー：乳成分・大豆

・紅ほっぺいちごサイダー 450円(税込)

アレルギー：なし

・ボンボンスムージー 650円(税込)

アレルギー：なし









■「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」について

“もっと「いちご」が好きになる。”をコンセプトにした、一年を通して美味しいいちごが食べられるいちご専門店です。いちごの販売はもちろん、いちごスイーツやいちごジャム、いちごを使ったパンなど、いちごを素材にした幅広いラインナップを揃えています。





いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory





■店舗概要

所在地 ： 静岡県伊豆の国市田京195-2

TEL ： 0558-99-9300

定休日 ： なし

営業時間： お土産コーナー9：00～17：00

ボンボンベリーカフェ10：00～17：00(イートイン16：00 L.O.)

公式HP(いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory)： http://www.izu-ichigo.com

公式HP(道の駅 伊豆のへそ) ： http://www.izunoheso.com

公式Instagram ： https://www.instagram.com/ichigofactory/









■会社概要

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容 ： 農産物直売所運営・販売

公式サイト： http://www.muranoeki.com/