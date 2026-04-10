株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国・ソウル発のライフスタイルソックスブランド **「I Hate Monday（アイヘイトマンデー）」の2026年春夏コレクション(26SS)** を、 **2026年4月17日(金)** より発売いたします。

CAViAR PRODUCTS(https://www.caviar-products.jp/)、ZOZOTOWN、and STなどのオンラインストアおよび、「daily CLIP」などの取扱店舗にて展開を開始。 また同日より、daily CLIPアトレ大井町店(東京都)、daily CLIP阪急三番街店(大阪府)にて、コレクションの立ち上がりを記念したPOPUP SHOPを開催いたします。

さらに今回、日本輸入代理店を務めるCAViAR PRODUCTSの1周年を記念した別注コラボレーションモデルも同時発売いたします。

3シーズン目を迎える日本展開、過去最大規模のラインナップ

2025年7月の日本本格上陸以降、3シーズン目となる今シーズンは、ソックス19種/タイツ＆ストッキング4種/バッグ2種の全25コレクション・計70種類以上のアイテムがラインナップ。 “日常にほんの少しのユーモアと彩りを”というブランドの哲学を体現した、デザイン性と実用性を兼ね備えたコレクションとなっています。

2026SS KEY ITEMS

“春の軽やかさ”と“足元からの遊び”をテーマに、 コーディネートのアクセントとなるアイテムが豊富に登場。

Amelia Socks

ルーズに履ける少し長めのくしゅくしゅソックス。 25FWで人気を博したモデルに新色が追加。1,980円(税込)

Basic Mood Socks

毎日履きたくなるベーシックソックスに、 春らしい明るいカラーがラインナップ。1,980円(税込)

Over Dot Socks

大胆なビッグドットが印象的なデザイン。 スタイリングの主役になる存在感。1,980円(税込)

Sheer Glitter Knee Socks

繊細なシアー素材にラメがきらめくロング丈ソックス。 リブのロゴがさりげないアクセントに。1,980円(税込)

Big Dot Stocking / Color Stocking

大きなドットや鮮やかな発色で、 コーディネートに変化をもたらすストッキングシリーズ 2,200円(税込) / 3,080円(税込)

Soft Eco Bag / Daily Tote Bag

絶妙なカラーリングが魅力のバッグ。 日常使いに最適なミニマルデザイン。 4,400円(税込) / 9,900円(税込)

CAViAR PRODUCTS 1周年記念コラボレーション

I Hate Mondayの日本輸入代理店を務めるキュレーションストア「CAViAR PRODUCTS」の1周年を記念して、特別なコラボレーションソックスが登場します。大胆なビッグドットが特徴の「Over Dot Socks」をベースに、CAViAR PRODUCTSのイメージカラーであるブルーを落とし込んだ限定デザイン。

足の甲部分には両ブランドのネームを配し、左右で異なる仕様に仕上げています。I Hate Mondayの遊び心と、CAViAR PRODUCTSの視点が融合したスペシャルエディション。バックにはさりげなくドットをあしらい、スタイリングのアクセントとしても映える一足です。

CAViAR PRODUCTS × I Hate Monday

【CAViAR PRODUCTS Special edition】Over Dot Socks white blue 価格：1,980円（税込） 素材：68% COTTON / 29% POLYESTER / 3% POLYURETHANE サイズ：unisex（23～27.5cm） 販売店舗：CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）

POPUP SHOP開催

2026SSのローンチを記念して、2026年4月17日(金)から5月10日(日)までの期間、以下店舗にてI Hate Monday POPUP SHOPを開催いたします。

**daily CLIP アトレ大井町店** 東京都品川区大井1-2-1アトレ大井町3F 営業時間：10:00~21:00

**daily CLIP 阪急三番街店** 大阪府大阪市北区柴田1-1-3 阪急三番街北館1F 営業時間：10:00~21:00 店頭では、最新コレクションをフルラインナップで展開予定。 ブランドの世界観を体感できる空間となります。

発売情報

発売日：2026年4月17日（金） 展開店舗：CAViAR PRODUCTS / ZOZOTOWN / and ST / daily CLIP / 他取扱店舗 POPUP：daily CLIPアトレ大井町店、daily CLIP阪急三番街店

**ただの靴下じゃない、日常を変えるプロダクト**

I HATE MONDAYは、「嫌いな月曜日がちょっと好きになる靴下」というコンセプトのもと、2011年に韓国・ソウルで誕生。一見ベーシックでありながら、ディテールにユーモアを効かせたデザインと、長時間でもストレスのない履き心地を両立し、韓国国内では驚異のリピート率39%を誇る支持を獲得しています。“気にしなくても困らないけど、気をつかうと一番センスが出る場所”。そんな足元にフォーカスしたプロダクトは、ファッション感度の高い層から支持を広げ続けています。

I Hate Monday Official Website：https://ihatemonday.co.kr/index.html I Hate Monday instagram：https://www.instagram.com/ihatemondaysocks/

▼お客様お問い合わせ先 キャビアプロダクツ(CAViAR PRODUCTS) 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201