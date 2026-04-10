株式会社ビーツ、韓国最大級のビューティーMCN「Leferi」および空間デザイン会社「ALX Design」と戦略的業務提携を締結

株式会社ビーツ

リテール領域のブランド体験を共創する株式会社ビーツ（代表取締役社長：柏木又浩、大阪府大阪市中央区、以下「ビーツ」）は、韓国最大級のビューティーMCN、 Leferi Co., Ltd.（代表：チェ・インソク、韓国・ソウル特別市、以下「Leferi（レフェリ）」）、およびLeferiの子会社であり「AMUSE（アミューズ）」「TIRTIR（ティルティル）」等の旗艦店の空間デザインを手がける、ALX Design（共同代表：チョ・デフン、ピョン・ヘンホ、韓国・ソウル特別市、以下「ALX Design（アレックスデザイン）」）と戦略的業務提携を締結いたしました。

本提携により、三社が持つリテール領域の知見とネットワークを融合し、日韓両国のブランドにおける市場展開をクリエイティブとマーケティングの両面から支援してまいります。

提携の背景と目的

（写真左から）ビーツ 代表取締役社長 柏木、Leferi 代表 チェ・インソク氏

ビーツはこれまで、韓国ブランドの日本市場進出におけるポップアップストア展開を数多く支援してまいりました。その過程で、日本ブランドの韓国進出に関する具体的な相談をいただく機会が増えたことから、日韓双方向で実効性の高い支援体制を整えることを目指しております。

今回の提携は、韓国のインフルエンサーマーケティングを牽引するLeferi、およびそのグループ会社として卓越した空間デザイン力を誇るALX Designとダイレクトに連携することで、現地市場のトレンドに即した実行力を提供するものです。

原宿にてK-Beautyセレクトストア「1% SELECT STORE TOKYO」を開催中

LeferiがAmazon Koreaと共同で主催する、K-Beautyセレクトストアプロジェクト「1% SELECT STORE TOKYO」〈2026年4月2日（木）～4月13日（月）〉が、現在、東京・原宿のヨドバシJ6ビルにて開催されています。

1,000名以上のビューティークリエイターが厳選した最新ブランドが集結する、約500坪におよぶ大規模な日本初上陸プロジェクトにあたり、ビーツはALX Designと連携。日本国内における会場選定のサポートから会場確保、および施工までを一貫して担当いたしました。Leferiのマーケティングノウハウと、ビーツが培ってきた国内リテール支援の知見を融合させ、韓国ソウル・聖水（ソンス）で話題を呼んだ世界観を日本国内で精緻に再現しております。

今後の展望

現在原宿で開催中の「1% SELECT STORE TOKYO」会場風景。韓国ソウル・聖水（ソンス）での開催時に大きな話題を呼んだ世界観を、三社の連携体制により日本国内で再現。

今後は、韓国市場においてトレンド創出を牽引するLeferi、および数々のトップブランドの空間デザインを手がけるALX Designと、ビーツが培ってきた「ブランドの世界観を具現化する力」を融合。日韓両国におけるブランド展開をサポートする体制をさらに強化してまいります。

この新たな支援体制のもと、韓国ブランドの日本展開支援はもちろん、韓国市場進出を目指す日本企業を物件確保から施工、マーケティングまで一貫して支援する『韓国進出支援パッケージ』を提供いたします。本パッケージの詳細は、近日中に改めて発表を予定しております。

各社代表コメント

■Leferi代表 チェ・インソク氏

現在東京で展開しているセレクトストアが大きな反響を呼ぶ中、現場で緊密に連携してきたビーツ、およびALX Designと長期的なパートナーシップを締結できたことを大変嬉しく思います。今回の提携は、韓国ブランドの日本進出のみならず、日本ブランドの韓国進出をも網羅する『日韓双方向のリテールエコシステム』を構築する第一歩です。Leferi独自の強みであるクリエイターキュレーションと、オフラインリテールのワンストップソリューションを融合させ、日韓両国企業のグローバル展開において最も実効性の高いパートナーを目指してまいります。

■ビーツ 代表取締役社長 柏木 又浩

現在、グローバルブランディングを目指す日本企業にとって、国内でのPOPUP展開だけでなく、ソウルでのPOPUPを起点としたブランド発信が新たなマーケットトレンドとなっています。特に聖水（ソンス）エリアは、アジアのファッション・ビューティートレンドを生み出す中心地として注目されており、ここでのPOPUPは海外進出を見据えた最も効果的なプロモーション手法の一つです。しかしながら、多くの日本企業がソンスでのPOPUPに関心を持ちながらも、現地ネットワークや実施ノウハウの不足により具体的な展開方法が分からないという課題を抱えていました。今回のLeferi、ALX Designとの提携により、インフルエンサーマーケティング、空間デザイン、リテール実装を一体化し、ソウルでのPOPUPを起点としたグローバルブランド戦略をワンストップで支援できる体制を構築しました。本提携を通じて、日本企業がソウルから世界へブランドを発信する新しい成長モデルを確立し、日韓両国のブランド価値向上とリテールの進化に貢献してまいります。

提携パートナーについて

■Leferiとは

2013年に設立されたLeferiは、韓国最大規模のビューティー・ライフスタイル分野に特化したMCN（マルチチャンネルネットワーク：インフルエンサーを束ね、コンテンツ制作からマーケティングまでを統合的に行う組織）です。登録者145万人の「レオジェイ（Leo J Makeup）」をはじめとする1,000名以上のトップクリエイターを保有するビューティーインフルエンサービジネスグループであり、クリエイターマネジメントからデジタルマーケティング、コマース、グローバルイベント企画までを統合したバリューチェーンを備えています。

所属するクリエイター1,000人以上。ビューティークリエイターが厳選した『セレクトポップアップストア』が大きな話題に

会社名：Leferi Co., Ltd.

所在地：韓国・ソウル特別市

事業内容：ビューティーブランドプロデュース、インフルエンサーマーケティング、ビューティーイベント企画

URL：https://www.leferi.co.kr/

■ALX Designとは

ALX Designは、Leferiの子会社であり、「AMUSE」、「TIRTIR」など韓国ビューティー業界を代表するトップブランドのフラッグシップストアやポップアップストア空間のデザインを担当してきた空間クリエイティブ専門企業です。

「AMUSE」「TIRTIR」など、ファンを魅了するKビューティー旗艦店デザインを多数担当。

会社名： ALX Design

所在地：韓国・ソウル特別市

事業内容：各種空間のデザイン・施工（商業施設〈カフェ、レストラン、美容・ファッション店舗など〉、住宅、オフィス空間のインテリア設計および施工）

URL： https://www.alxdesign.kr/

ビーツについて

ビーツは、スペースデザインと店舗デジタルソリューションを最適化するマーケティング企業です。

クリエイティビティにデータやテクノロジーを組み合わせることで、リテールという最強の顧客接点で体験できるブランドエクスペリエンスを大きく進化させ、生活者のリアルな感動・喜び・信頼を生み出す心地よい「共感」を創っていきます。

■ ポップアップストア支援実績

韓国ブランドの日本進出支援をはじめ、アパレル・コスメ業界を中心に多数のポップアップストアプロデュースを手がけています。

https://www.beeats.co.jp/case_study_cat_service/popup-store-event/

■ ポップアップストアプロデュース詳細

コンセプト立案から空間デザイン、施工、現場のディレクションまでワンストップで対応。ブランドの世界観を具現化し、商品の魅力を最大化する空間づくりを支援しています。

https://www.beeats.co.jp/service/popup-store-event/

商号：株式会社ビーツ（BEEATS CO.,LTD.）

所在地：大阪府大阪市中央区北浜2丁目2番22号北浜中央ビル

資本金：1,000万円

設立：昭和52年（1977年）4月

URL：https://www.beeats.co.jp/



事業内容：

・新製品の市場導入、店頭プロモーション企画・什器開発

・店舗施工

・海外マーケティング戦略立案・展開

・デジタルコンテンツ・映像制作

・イベント・展示会・プレス発表 展開・運営

・キャンペーン企画立案・運営

・WEBマーケティング制作

・DX機器・サービスの開発

・人材・情報管理システムの制作・運営



【お問い合わせ】

info@beeats.co.jp

担当：西村・迫田