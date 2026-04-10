テテマーチ、SNSフォロワーの関係性を可視化する「フォロワー調査」を提供開始

テテマーチ株式会社

企業向け SNSマーケティング支援を中心としたビジネス展開をする株式会社テテマーチ（本社：東京都目黒区、代表取締役：上田大介）、企業のSNSアカウントと生活者との関係性を「構造」で可視化する「フォロワー調査」の提供を開始しました。



近年、SNSは企業にとって重要な顧客接点となる一方で、フォロワー数やエンゲージメントといった指標だけでは、ブランドの価値や生活者との関係性を十分に把握できないという課題が顕在化しています。



本調査では、フォロワーへの定量調査と独自データベースを組み合わせることで、ブランドが「どのような価値で支持されているのか」「どのような構造で情報が広がっているのか」を明らかにし、アカウントの現在地を相対的に把握することを可能にします。

■ 背景

SNSにおける「価値の不透明性」

SNS運用においては、フォロワー数やインプレッション、エンゲージメントなどの指標によって「どれだけ反応があったか」は把握できる一方で、

・なぜその反応が生まれたのか

・どのような価値として受け取られているのか

・どのような関係性が形成されているのか

といった「関係性の中身」は可視化されていません。

その結果、多くの企業において、SNSアカウントの価値や役割が定義されないまま運用されている状態が続いています。

■ フォロワー調査とは

フォロワー調査は、SNSアカウントと生活者との関係性を「構造」で把握するための調査です。

フォロワーへの定量調査と、約400アカウント・約2,000人のデータをもとに構築した独自データベースを照合することで、



・支持されている対象

・支持されている価値

・情報の広がり方（PGC／UGC）



を業界内で相対的に可視化し、アカウントの価値とポジションを明確にします。

■ 本調査で可視化される3つの構造

・アカウント診断：フォロワーとの関係性と現在地を把握

・情報伝達マップ：情報が「公式発信（PGC）」か「UGC」を起点に広がっているかを可視化

・フォロワー価値マップ：どのような価値で支持されているかを整理し、ポジションを明確化

これにより、単なる数値ではなく、ブランドが生活者からどのように認識されているかを立体的に把握することが可能になります。

■ サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17171/table/266_1_1869eada735de179dbe034bfcfeb0223.jpg?v=202604101151 ]

※回答者へのインセンティブ費用、広告費等は別途

※速報値として早期に全体傾向を把握可能

■ 関連セミナーのご案内

本調査の開発背景や活用事例については、以下のセミナーにて詳しくご紹介いたします。

【オフラインセミナー】

ユナイテッドアローズ、HugMugの事例から学ぶ。公式SNS高関与フォロワーの価値評価から見えた「共鳴循環」とは？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17171/table/266_2_d3083041a229d553a974550deb31949d.jpg?v=202604101151 ]

詳細・お申し込みはこちら

https://tetemarche.co.jp/news/tete-26033102

■ 今後の展望

テテマーチでは、SNSを単なる情報発信の場ではなく、生活者との関係性を構築する基盤として捉えています。

今後も、フォロワー調査をはじめとしたデータとクリエイティブの両面から、ブランドと生活者の関係性を可視化・設計し、企業のマーケティング活動の高度化に貢献してまいります。

■イベントに関するお問い合わせ先

イベントについてのお問い合わせは以下までお願いいたします。

連絡先：info@tetemarche.co.jp

メディア取材に関するお問い合わせも承っております。

テテマーチ株式会社とは

テテマーチ株式会社は企業向けにSNSマーケティング支援を中心としたビジネスを展開しています。「サキダチ、ヤクダツ。」をコンセプトに「これから世の中に広く普及するものをテテマーチが先立ってノウハウを習得し、世の中に役立てていこう」という願いを実現すべく活動をしています。2015年の創業時より、SNS領域に注目し、700社以上のサポートを実施。アカウントのコンサルティング、分析ツール開発など、さまざまなサービスをもって企業のSNS活用を支援しています。 今後も、企業のマーケティング活動を一気通貫してサポートすべく、プロダクトやサービスの開発に注力しています。



会社概要

〇社名 ：テテマーチ株式会社

〇所在地：東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル6F

〇代表者：代表取締役 上田 大介

〇設立 ：2015年6月12日

〇社員数：88名（パート・アルバイト含む）（2025年4月末時点）

〇事業 ：SNSマーケティング支援／プロダクト開発／プロモーション支援／ブランドプロデュース

〇URL ：https://tetemarche.co.jp



