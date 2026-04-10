マーチャントバンカーズ株式会社

マーチャント・バンカーズ株式会社(以下、マーチャント社といいます｡)は、2026 年4 月9 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社ウェルディッシュ（以下、「ウェルディッシュ社」といいます。）株式の一部を取得することについて、決議いたしましたので、お知らせいたします。

１． 取得の理由

ウェルディッシュ社株主2 名から、ウェルディッシュ社株式取得について、提案を受けました。マーチャント社でウェルディッシュ社の開示資料を検討した結果、マーチャント社の企業価値向上に資すると判断したため、取得するものであります。

２．取得する株式の内容

（１） 対 象 銘 柄 株式会社ウェルディッシュ（東証スタンダード・2901）

（２） 取得株式の数 777,500 株（2025 年11 月30 日現在発行済株式数22,369,482 株の3.48％）

（３） 取 得 日 2026 年4 月10 日

（４） 株式会社ウェルディッシュの内容

１. 名称 株式会社ウェルディッシュ

２. 所 在 地 東京都港区白金台五丁目18 番9 号

３. 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小松 周平

４. 事 業 内 容 食品・関連サービスを行う事業として麦茶・健康茶及びビーフジャーキー の販売をするほか医療・福祉介護機関向けのサービスを行うウェルネス事業、医療化粧品の事業として化粧品等の販売を行うメディカルコスメ事業を主たる事業として行っております。

５. 資 本 金 573,230 千円（2025 年11 月30 日現在）

６. 設 立 年 月 日 1957年10月10日

３．取得する相手先の概要

ウェルディッシュ社株主2 名より、2026 年4 月9 日の終値（355 円）により、東京証券取引所の立会外買付取引(ToSTNeT-1)において、取得するものであります。

４．取得の日程

（１） 取締役会決議日 2026 年4 月9 日

（２） 取 得 日 2026 年4 月10 日

５．今後の見通し

現状、マーチャント社のウェルディッシュ社株式の一部取得による2026 年10 月期の業績に対する影響は、軽微なものと考えておりますが、業績に重要な影響を及ぼすことが想定されることとなった場合、速やかに公表いたします。

以 上