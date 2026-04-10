『World of Tanks: HEAT』クローズドベータが4月16日に開始

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは本日、新たなスタンドアローン型の基本プレイ無料タクティカル・ビークルシューター『World of Tanks: HEAT』が、4月16日（木）から4月20日（月）まで、PC（SteamおよびWargaming Game Center）、Steam Deck、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nvidia GeForce NOWにおいてクローズドベータを実施することを発表しました。

クローズドベータトレーラーはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=ip0AVGHTZ2g



第二次世界大戦後の架空の時代を舞台にした『HEAT』は、装甲戦闘を再構築し、シリーズを象徴するゲームプレイを、よりダイナミックでスピード感あふれる戦場へと導きます。プレイヤーは戦況を左右する固有の能力を持つ精鋭エージェントとなり、実験的な車輌群を操ります。各戦車はそれぞれ独自の戦術的強みを備えており、高度な兵装システム、装甲モジュール、ビジュアルアップグレードによる奥深いカスタマイズによって、その性能をさらに強化できます。

クローズドベータ期間中、プレイヤーは多彩な戦車とエージェントのラインアップを体験でき、ディフェンダー、アタッカー、スナイパーという3つの異なる役割を通じて、さまざまなプレイスタイルに対応した戦いを楽しめます。ベータ版では、8つのマップで4種類のPvPモードを実装します。

ハードポイント（5対5）では、動的に変化する一連の拠点を占領、防衛、維持しながら戦います。

コントロール（5対5）では、単一のゾーンを占領し、維持します。

キル・コンファーム（5対5）では、敵を撃破してトークンを回収するか、味方が落としたトークンを回収して相手チームの得点を阻止します。

コンクエスト（10対10）では、大規模チームと複数の占領ゾーンによって、広大でダイナミックな戦場が展開されます。

『World of Tanks: HEAT』は、ウォーゲーミングの新しい独自エンジンによって開発されており、PC（Wargaming Game CenterおよびSteam）、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam Deck、Nvidia GeForce NOWにおいて同時リリースされる予定です。また、完全なクロスプラットフォームプレイおよびクロスプログレッションに対応します。

プレイヤーは以下よりクローズドベータへの参加登録が可能です。

https://beta.wotheat.com

【ゲーム概要】

タイトル ：『World of Tanks: HEAT』

ジャンル ：戦車ヒーローシューター

対応プラットフォーム ：PC、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam Deck

配信日 ：未定

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

『World of Tanks: HEAT』公式サイト ：https://wotheat.com

■『World of Tanks: HEAT』について

『World of Tanks: HEAT』は、クロスプラットフォーム対応の基本プレイ無料タクティカル・ビークルシューターです。プレイヤーはヒーロー強化された戦車を操り、スピーディーな10対10のバトルに挑みます。舞台は第二次世界大戦後の架空の年代で、特殊技術を駆使した戦闘が繰り広げられます。ウォーゲーミングの独自エンジンによって、美麗なグラフィックとダイナミックなゲームプレイを実現しています。

公式サイト：https://wotheat.com

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、キーウ、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

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