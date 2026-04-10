海外発行のJCBカード会員利用促進「ここでしか回せない！渋谷限定・巨大ガチャイベント」に高さ2.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」登場

株式会社グリーグローブ

巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営を行う株式会社グリーグローブ（本社：東京都文京区／代表取締役：上村 正治）は、日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー(本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好) の海外業務を行う子会社、株式会社ジェーシービー・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹）およびパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 CEO： 森屋 秀樹）とともに開催する、海外発行のJCBカード会員を対象とした利用促進イベントに、高さ2.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」機材を1台提供します。MEGAドン・キホーテ渋谷本店で実施されるイベントは2026年4月10日(金)～4月20日(月)の11日間開催されます。

今回のイベントは海外発行のJCBカード会員であればどなたでも参加可能です。利用対象店舗にて合計20,000円（税込）以上のお会計をJCBカードでご利用いただくと、「モンスターカプセル」を回すことができ、ドンペングッズ、JCBオリジナル「渋谷柄ポーチ」「ミニチュア電飾看板」等の賞品が当たります。

【モンスターカプセル イメージ】

【海外発行のJCBカード会員利用促進「ここでしか回せない！渋谷限定・巨大ガチャイベント」】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141920/table/55_1_7b6911f76422c955bd4db310e98bb88d.jpg?v=202604101151 ]

JCBとは

日本発唯一の国際カードブランドを運営する企業として、1961 年に設立し、JCB カードを利用できる加盟店ネットワークを展開するとともに、アジアを中心に国内外のパートナー企業と JCB カードの発行を拡大しています。国内外で 1 億7500 万以上の会員様にご利用いただいています。

訪日会員の方に日本発の国際ブランドならではの優待やサービスを提供するなど、インバウンド消費や地域経済の活性化に貢献できるようなサービスを提供しています。

巨大ガチャ「モンスターカプセル」とは

巨大ガチャ『モンスターカプセル』は2021年1月に、コロナ禍の新たなイベントツールとして開発した、国内最大級のレンタルカプセルマシーンです。高さ2.0m・高さ2.4m・高さ3.0m（MEGA）の機材は国内最大級の大きさを誇ると同時に、カプセルマシーンとして日本で唯一販促イベントや物販販売に対応。コイン決済・スマホ決済（交通系IC・キャッシュレス決済・クレジットカード決済等）・独自QRコード認証など豊富なピピット決済に対応しています！

対応カプセルのサイズは日本最大級のφ160mm！カプセルだけでもインパクト抜群です。新商品PR・地域活性化イベント・スポーツチーム試合会場・アーティストライブなど多数の活用が可能です。イベント内容やプロモーションターゲットをイメージしたオリジナルデザインの機材にラッピングすることが可能です。沢山のお問い合わせお待ちしております。

リテールメディア：クライアント様の会員証バーコードと連携し巨大ガチャが回せる新機能」

導入企業様のアプリ会員証バーコードを読み取りすることでハンドルを回すことが可能です。アプリダウンロード数の新規獲得や休眠顧客の掘り起こしにも最適です。利用履歴もCSVデータでフィードバック出来る為、マーケティング施策として既存アプリでの活用にもご利用頂けます。ほかにも弊社開発のスタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼントすることもできます！2024年3月プロ野球チーム福岡ソフトバンクホークス様に導入済みです。

■巨大ガチャ「モンスターカプセル」仕様

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.0m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2000mm × 横幅1000mm × 奥行き1000mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.4m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2400mm × 横幅1500mm × 奥行き1400mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」3.0m（MEGA）機材スペック】

・本体サイズ：高さ3000mm × 横幅4500mm × 奥行き3000mm

■カプセルのサイズ

・直径160mm（ 2.0m・2.4m・3.0m機材共通）

■豊富な決済方法

・オリジナルコイン決済

・交通系IC・二次元コード・クレジットカード決済に対応

・独自QRコードおよびバーコードの読込での決済

（導入企業様のアプリ会員証の二次元コードやLINE公式アカウントとの連携が可能です）

・スタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼント可能！オリジナルシステムの開発が可能です

巨大ガチャ「モンスターカプセル」に関する過去のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920)

巨大ガチャ「モンスターカプセル」レンタル オフィシャルサイト

高さ2.4m・2.0m・3.0m（MEGA）機材の巨大ガチャ｜モンスターカプセル（レンタル販促機材）

https://monstercapsule.jp(https://monstercapsule.jp)

※本件の機材に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします

巨大ガチャ「モンスターカプセル」お問い合わせ窓口

https://monstercapsule.jp/contact.html(https://monstercapsule.jp/contact.html)

■株式会社グリーグローブ

https://gleeglobe.jp/

設立：2024年4月17日

代表者：上村 正治

所在地：東京都文京区本郷2-22-12

グリーグローブの想い：

独自のツールで世界に驚きと喜びを生み出す

株式会社gleeglobeは、革新的なイベント企画、独自のツール、そしてWebコンテンツを通じて、世界へ新しい価値を創造します。細やかな対応と積極的な取り組みをもって、

クライアント及びその顧客に驚きと喜びを提供することを使命としています。