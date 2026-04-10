GWに最適！過去頻出・重要問題を厳選「1級・2級建築士学科 重要ポイント対策模擬試験」申込受付開始！

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2026年度（令和8年度）1級・2級建築士学科試験の合格を目指す方を対象に、「1級・2級建築士学科 重要ポイント対策模擬試験」の申込受付を開始しました。本模擬試験は、受験料1,100円（税込）で、過去の頻出問題や重要問題を厳選して出題します。

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/web_study/stay_home/2026年度（令和8年度）1級・2級建築士学科 重要ポイント対策模擬試験

今の学習で合格できるかを把握できる！

・過去問は一通り解いたが、理解があいまい

・問題集中心で、本試験レベルがつかめていない

・間違えても「なぜ間違えたのか」を整理できていない

・GW期間中の学習計画に迷っている

2026年度の1級・2級建築士学科試験を受験される方にとって、今必要なのは、「合格するために避けて通れない重要論点」に対し、現時点でどこまで対応できているかを把握することです。

日建学院では、GW期間中は「現在地の確認」が最も重要であると考えています。本模擬試験は、過去の頻出問題・重要問題を中心に、最新の試験傾向を反映した【日建学院オリジナル問題】で構成しており、単なる問題演習ではなく、「合格に必要な論点を今どこまで理解できているか」を確認するための模擬試験です。

重要ポイント対策模擬とは

POINT1. 重要ポイントに特化した模擬試験

合格者が必ず押さえている頻出・重要問題のみを厳選しています。

POINT2. 最新傾向を反映したオリジナル問題

過去問をそのまま出すのではなく、出題意図・傾向を分析した日建学院オリジナル問題です。

POINT3. 全問・全選択肢解説付き

正答肢以外の解説文も網羅し、類似問題に対応できる周辺知識も記載しています。

POINT4. Web受験で手軽に実施できる

自宅・外出先でも受験可能。GWのスキマ時間を有効活用できます。

重要ポイント対策模擬 詳細内容

■1級建築士 学科

全125問 4肢択一

[計画][環境設備]各20問／[法規][構造]各30問／[施工]25問

■2級建築士 学科

全100問 5肢択一

[計画][法規][構造][施工]各科目25問

■教材…模擬試験問題・全問解答解説

■受験形態…Web受験

■実施期間…2026年4月24日（金）12:00～5月31日（日）23:59

■受験料…1,000円（税込1,100円）

▼2026年度（令和8年度）1級・2級建築士学科 重要ポイント対策模擬試験

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/web_study/stay_home/

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

【会社概要】

商号：株式会社 建築資料研究社

代表者：代表取締役社長 馬場 栄一

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立：1969年（昭和44年）8月

事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL：https://www.ksknet.co.jp/