PTC、UTokyo College of Design「Long-term Internship」の協力企業に参画

PTCジャパン株式会社

PTC ジャパン株式会社（日本法人：東京都中央区、社長執行役員：神谷 知信、以下 PTC）は、東京大学に2027年開設される予定のUTokyo College of Design が導入する長期インターンシップ「Long-term Internship」の協力企業として参画することを発表いたします。UTokyo College of DesignのLong-term Internshipは、学生が国内外の企業・国際機関などで約半年間の実務経験を行うプログラムであり、幅広い学術的知見を実社会へ応用しながら、社会課題の発見・創造的アプローチを実践的に学ぶ機会を提供します。今回の参画により、PTCは次世代のイノベーター育成により一層貢献してまいります。

UTokyo College of Designが導入するLong-term Internship(https://design.adm.u-tokyo.ac.jp/jp/program/off-campus-experience/organizations/)は、学生が大学を離れ、企業・国際機関などの現場で課題解決に挑む実践型インターンシップです。学生はプロフェッショナルとの協働を通じて、課題発見力、クリエイティビティ、リーダーシップ、そして実務的なコミュニケーション能力を育むことが期待されています。

PTCは、これまでも世界各地で多様なインターンシップ(https://www.ptc.com/en/careers/internships)の機会を提供し、学生のキャリア形成を支援してきました。今回の協力企業参画は、日本における若手デジタル人材育成へのコミットメントをさらに強化する取り組みです。

PTCジャパン株式会社、社長執行役員 神谷 知信は、以下のように述べています。「UTokyo College of Designの優れた学生のみなさんとともに、製造業や産業界の未来を共創できることを大変嬉しく思います。PTCは、グローバルで培った最先端のデジタル技術と実践知を生かし、学生が実世界の課題に挑む経験を強力にサポートしてまいります。」

PTCは本プログラムを通じ、以下を中心に学生支援を行う予定です：

・ PTC米国本社及び国内事業所でのインターンシップ支援

・ グローバルチームとの協働機会の提供

・ Onshapeなど最新のツール提供及び教育

これらの取り組みを通じ、学生のキャリア形成を実践的に支援するとともに、日本の産業イノベーション力向上に寄与することを目指します。

東京大学 UTokyo College of Design「Long-term Internship」について

・すべての4年生が約半年間の長期インターンシップを行う必修科目

・国内外の企業・国際機関などとの協働により課題解決の実践やプロセスを経験

・学生は経験を通じて、課題発見力、クリエイティブに考える力、コミュニケーション能力、リーダーシップを高める

PTC ジャパン株式会社について

米PTCの日本法人（本社：東京都中央区）。主力製品として、拡張性と相互運用性に優れた三次元CAD のCreo(https://www.ptc.com/ja/products/creo)、CAD と PDM を統合したクラウドネイティブプラットフォームのOnshape(https://www.onshape.com/ja/home-ja?rot-lh=10079)、製品コンテンツと業務プロセスを一元管理する製品ライフサイクル管理 (PLM) のWindchill(https://www.ptc.com/ja/products/windchill)、ソフトウェアの開発と管理を支援するアプリケーションライフサイクル管理 (ALM)のCodebeamer(https://www.ptc.com/ja/products/codebeamer)、保守やメンテナンス、利用者の利便性を向上させるサービスライフサイクル管理(SLM) のServiceMax(https://www.ptc.com/ja/products/servicemax)を提供しています。PTCは、これらのソリューションにより、設計から製造、運用、サービス、廃棄に至るライフサイクルを通じて製造業のデジタルスレッドを構築し、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。1992年3月設立。国内4事業拠点。

https://www.ptc.com/ja

PTC のソーシャルメディアは、以下の URL よりフォロー、ご視聴いただけます。

X：https://x.com/PTC_Japan

YouTube：http://www.youtube.com/ptcstudio、http://www.youtube.com/c/PTCJapan

LinkedIn：http://www.linkedin.com/company/ptc

Facebook：http://www.facebook.com/PTC.Inc、https://www.facebook.com/PTC.JPN

※PTC の社名、ロゴマーク、およびすべての PTC 製品の名称は、PTC Inc.（米国および他国の子会社を含む）の商標または登録商標です。その他、記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。