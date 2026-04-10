認定NPO法人輪母ネットワーク、認定取得後初の寄付キャンペーン「春の『寄付』で応援期間」を4月10日より開始

NPO法人輪母ネットワーク

認定NPO法人輪母ネットワーク（大阪市生野区、代表理事：永松なつめ）は、2026年4月10日（金）から5月15日（日）まで、認定NPO法人取得後初となる寄付キャンペーン「春の『寄付』で応援期間」を実施します。活動開始から20年。寄付型団体として認定NPO法人を取得した同団体が、旧来の親の会の形を超えたピアコミュニティとして、新しい一歩を踏み出します。

キャンペーン概要

背景：なぜ寄付が必要なのか

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126020/table/4_1_b159bee78c2a4250c71e275393dedc90.jpg?v=202604101151 ]

輪母ネットワークは、障害のある子どもと大人、そしてその家族が地域で過ごしやすくなることをテーマに、2006年から活動を続けています。同団体は親の会として出発し、20年の活動の中で「徹底的なピア（対等）」を掲げる形へと進化してきました。従来型の親の会では依存構造が生まれやすいという課題に向き合い、支援する側・される側という上下関係をつくらない運営を追求。行政の受託事業を持たず、寄付型の運営を選ぶことで、誰もが対等な仲間として集える場を守っています。

経済的な事情で情報や支援にアクセスできない家庭・個人が出ないよう、事業の多くを無料で提供しています。コミュニティスペース「わははハウス」は年間約600名が利用し、防災ワークブックは全国に累計8,000部を届けてきました。これらの運営は、寄付と助成金によって支えられています。

2026年度は、令和8年度キリン・地域のちから応援事業（キリン福祉財団）、阪神高速 未来（あす）へのチャレンジプロジェクト、公益財団法人大阪コミュニティ財団 山口淑子基金からの助成を受けて活動を行います。一方、来年度以降も安定して活動を続けていくために、今回のキャンペーンでは寄付による自主財源の確保を目指しています。

なぜキャンペーンを行うのか

2026年春に認定NPO法人の認定を取得しました。認定を維持するには、毎年3,000円以上の寄付者が100人以上必要です（PST基準）。この基準を確実に満たし、活動を継続・拡大していくために、初めての寄付キャンペーンを実施します。

認定NPO法人とは

認定NPO法人とは、公益性と市民からの広い支持を行政に認められた法人です。全国約5万のNPO法人のうちわずか2.5%にあたります。認定NPO法人への寄付は寄付金控除の対象となり、個人は確定申告で税額控除または所得控除、法人は損金算入の優遇を受けることができます。

寄付者へのリターン

認定NPO法人輪母ネットワークについて

主な活動内容

- 寄付金受領証明書の発行（確定申告で税額控除または所得控除が受けられます）- キャンペーン期間中に3,000円以上ご寄付いただいた方には、2025年度活動報告をお届けします- わははハウス（地域コミュニケーションハブ）

大阪市生野区にあるコミュニティスペース。会員だけでなく、支援者や地域の方も気軽に立ち寄れる場所です。障害児者とその家族、福祉の専門職、地域の住民など、さまざまな立場の人が集まることで、障害のある人と家族の地域生活を後押ししています。

障害児育児に関する蔵書200冊以上のほか、障害福祉サービスの事業所案内や、学びなおし・特色のある学校の資料なども揃います。年間約600名が利用し、年間150日以上開所しています。

2026年春にガレージをリニューアルし、明るく開放的な空間に生まれ変わり、初めての方も訪れやすくなりました。

わははハウス外観訪問者が話をするピアのスペースわははハウスに置かれた資料の一部- 防災ワークブック（無償配布プロジェクト）

障害のある人・配慮が必要な人と家族のための防災ワークブック。2017年に初版を発行し、2024年度に赤い羽根共同募金の助成を受けて初の印刷版500部を制作。その後、公益財団法人JR西日本あんしん社会財団の支援により5,000部の無償配布が実現しました。

累計配布数は8,000部を超え、全国の支援学校や福祉施設、自治会の防災担当、一般のご家庭に届いています。現在も継続して配布中です。2025年度、令和7年度「キラッと輝く！OSAKA市民活動グランプリ」優秀賞を受賞。

- わははの輪（ピアコミュニティ）

「ピア」とは、同じ経験をした人同士を指す言葉です。輪母ネットワークが掲げる「徹底的なピア」とは、対等であることを突き詰めたピアのあり方。ピアの関係であっても上下関係は生まれ得ますが、それを構造的に防ぎ、対等であることに向き合い続けているのが同団体の特徴です。そのために行政の受託事業を持たず、受益者負担（当事者負担）を減らした寄付型の運営を目指しています。

わははハウスのオープン日には誰でも立ち寄ることができ、多人数が苦手な方のために個別対応（個別ピアほこほこ：事前連絡必要）も行っています。答えを提供するのではなく、必要な情報を提供し、横に居続けることで、当事者や保護者自身の決断を尊重しています。

2022年度、令和4年度「キラッと輝く！OSAKA市民活動グランプリ」優秀賞を受賞。同年、生野区持続可能なまちづくり活動支援事業に認定。

- 講師派遣・啓発活動

障害児者防災やスマホの安全な使い方などのテーマで、聴覚支援学校・PTA・老人クラブ連合会などへ講師を派遣。年間約10件以上の派遣実績があります。

助成実績

輪母ネットワークの活動は、複数の助成機関から支援を受けています。

団体概要

代表理事プロフィール

- 赤い羽根共同募金 生野ふれあい助成金（2024年度）- 大阪市社会福祉協議会 善意銀行（2024年度）- 公益財団法人JR西日本あんしん社会財団（2025年度）- 公益財団法人大阪コミュニティ財団 山口淑子基金（2026年度）- キリン福祉財団・令和8年度キリン・地域のちから応援事業（2026年度)- 阪神高速 未来（あす）へのチャレンジプロジェクト（2026年度）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126020/table/4_2_a553ea99a21dee23095e44ce6ce2356e.jpg?v=202604101151 ]

永松 なつめ（ながまつ なつめ）

認定NPO法人輪母ネットワーク 代表理事。障害のある子どもの母親であり、当事者。2023年より現職。「支援する・されるではなく、対等なピアとして横に居続ける」という理念のもと、団体運営にあたる。障害児者防災をテーマとした講演活動も行っている。

お問い合わせ先

認定NPO法人 輪母ネットワーク

住所：大阪市生野区勝山北5-11-18-1F

HP：https://wahaha-network.com/

メール：info@wahaha-network.com