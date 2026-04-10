【新潟医療福祉大学】部活生必見！「スポーツオープンキャンパス」４/29(水・祝)初開催！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学（以下、本学）は、部活動に励む高校生やスポーツに興味のある高校生を対象とした「スポーツオープンキャンパス」を、2026年4月29日（水・祝）に本学で初めて開催します。

本イベントは、大会や日々の練習で忙しく、通常のオープンキャンパスに参加できない高校生に向けた新たな取り組みとして企画したものです。夕方から参加可能な形式とし、スポーツに関わる体験や、現役指導者・卒業生による講話を通して、将来の進路選択を支援します。



進路がまだ決まっていない方も気軽に参加できる内容となっており、保護者や部活動顧問の方の来場も歓迎しています。

スポーツオープンキャンパス 概要

【日時】 2026年4月29日（水・祝）16:00～19:00(受付 15:30～)

※途中参加・途中退出可

16:00～16:20オリエンテーション

16:20～16:50強化指定部監督 座談会「良いチームとは？」

17:00～19:00学科体験ブース

18:00～18:20入試広報部長のここだけの話「入試攻略法」

18:30～19:00 OBOG座談会「スポーツを続けるか、悩んでいる君へ」

【会場】新潟医療福祉大学

【対象】高校生、保護者、高校教員

【注目ポイント】

１.部活生のための特別体験ブース

スポーツ分野に関連した体験型ブースを多数用意。競技力向上や将来の仕事理解につながる内容を体験できます。

２.指導者による特別座談会

「良いチームとは何か？」をテーマに、新潟県の高校野球界の名将・佐藤 和也総監督（硬式野球部）、バスケ界の王道を歩む育成のプロ・堀 里也監督（男子バスケットボール部）が登壇。チームづくりやメンタルについて実践的な視点で語ります。

３.OBOGによる座談会

本学女子バレーボール部出身で、元V.LEAGUEルートインホテルズ選手の黒鳥 南選手、本学陸上競技部出身で、2025年日本インカレ・男子円盤投優勝の中町 真澄選手が登場。競技を大学で続けるか「迷っている」高校生に向けて、リアルな選択や経験を共有します。

４.入試広報部長のここだけの話

「入試攻略法」短時間で分かる「入試攻略法」を解説。部活中心でも間に合う受験準備のポイントを紹介します。

５.先着50名に軽食提供

当日は先着50名に、おにぎりを配布します。

【申込】 参加には事前申込が必要です。下記よりお申込みください。

https://www.nuhw.ac.jp/news/64459

【アクセス】JR豊栄駅より無料送迎バスをご利用いただけます。

また、大学の駐車場も無料(お申込不要)で利用いただけます。

◆行き

豊栄駅14:25発＞大学14:45着

豊栄駅15:20発＞大学15:40着

豊栄駅16:00発＞大学16:20着

豊栄駅16:50発＞大学17:05着

◆帰り

大学18:15発＞豊栄駅18:35着

大学19:00発＞豊栄駅19:20着

大学19:35発＞豊栄駅19:55着

【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

＜NSGグループについて＞ https://www.nsg.gr.jp/

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。