【初上陸！】ついに岡山県へ。PISOLAが、2026年5月9日（土）中国エリアに初出店します！

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）のグループ会社である株式会社ピソラ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：鬼界 友則）は、2026年5月9日（土）、岡山県岡山市に「PISOLA 岡山浜野店」をオープンいたします。

近畿・東海・関東エリアの郊外ロードサイドを中心に展開するクラフトレストラン「PISOLA」にとって、今回の岡山浜野店は通算69店舗目であり、岡山県内および中国地方への出店は初となります。 「PISOLA」は今後1年間で21店舗のオープンを予定しております。

岡山市で育む、新たな憩いの場

「晴れの国」の名の通り、温暖な気候と豊かな食材、美しい景観が揃った岡山県。歴史、文化、そして豊かな自然が調和する岡山市に、このたびPISOLAが誕生します。ご家族やご友人、大切な方との非日常の体験、そして思い出が積み重なる場所として根づいていけるよう、心を込めてお迎えします。

■オープン詳細

■店内のご紹介

- 店舗概要 PISOLA 岡山浜野店- オープン日 2026年5月9日(土)- 営業時間 11：00～23：00- ラストオーダー 22：00- ランチセット 11：00～16：00（平日）- 住所 〒700-0845 岡山県岡山市南区浜野4-23-101- 定休日 なし 半個室 有り 全席禁煙- お支払い方法 カード可/電子マネー不可/QRコード決済不可- 駐車場 有り

南国のリゾートを思わせる爽やかなインテリア、そして日常を忘れさせてくれるゆったりとした空間設計。岡山浜野店はご家族でのお食事、記念日、気の合う仲間との語らいなど、その日の気分やシーンに合わせて34卓、130席の空間をご用意しております。

大迫力のラタン照明

バリ島で直接選定した、現地の職人による手作りで造作した大きなラタンの照明が、木の質感を活かした迫力のある空間を演出します。

リゾートホテルのコンセプトに爽やかなエッセンスを加えて

装飾はベージュ～ブラウンを基調としたアースカラーで統一。連続性のあるデザインにより高級感と没入感のあるデザインを採用しております。

半個室のお席を多数ご用意しておりますので、小さなお子様を連れた主婦さまも、人目を気にせずに大切な方とのお時間を楽しんでいただけます。

■PISOLA

PSOLA 東久留米店PISOLA 大磯店

PISOLAは、「リゾート気分で、本格イタリアンを」をコンセプトに、郊外ロードサイドを中心に展開するクラフトレストランです。扉を開けた瞬間から少しだけ日常を忘れ、心がほどける--

五感で楽しめる開放的な空間、そして「また来たい」と思っていただける体験。料理だけでなく、過ごす時間そのものを大切にしてきました。繁華街に行かなくとも、シーンを問わずに誰とでも、時間を忘れてゆっくりと。非日常の空間で本格的なイタリアンをお腹いっぱい楽しめる。これがPISOLAの目指す新しいファミリーレストランの形です。

■手間ひまをかけるということ

PISOLAのメニューは、生パスタ・窯焼きピッツァ・リゾットを中心とした本格イタリアン。お料理は、非効率でありながらもお店ごとに毎日手仕込みを行っています。工場調理による効率よりも、目の前のお客様の笑顔を思い浮かべながら仕込む--パスタとリゾットのソースには保存料・化学調味料は使用せず、人のぬくもりから生まれる活力を一皿一皿に込めています。

究極の黒毛和牛ボロネーゼ

黒毛和牛のスネ肉と牛脂を店内で香ばしく焼き上げ、長時間じっくりと煮込んだ特製ボロネーゼソース。肉本来の旨味とコクが凝縮され、濃厚なソースがパスタに絡む。仕上げにグラナパダーノチーズをたっぷりとかけた、満足感あふれる一皿です。

マルゲリータ ブッラータチーズ

注文が入ってから生地を伸ばし、400℃の高温窯で一気に焼き上げた香ばしい生地。とろける華やかなブッラータチーズと生ハムの旨味。外はパリッ、中はフワの食感を味わえる窯焼きピッツァです。

アワビのリゾット 焦がしバターの香り

生米を炒める工程から店内で行い、本場イタリアと同様の製法で仕上げるリゾット。

アワビを丸ごと一つ使用し、肝の旨味まで余すことなく味わえる贅沢な一皿です。

■PISOLAのドリンクバーはプレミアム

その日のあなたにぴったりの一杯は、心まで豊かにする。果実の甘みをそのままに、南国の空気に溶け込む果汁100%のマンゴージュースやグァバジュース。香ばしくまろやかなバリアラビカ豆を使用したピソラオリジナルコーヒ。そして、上質な茶葉の紅茶ブランド「AMSUTEA」を取り扱っています。こだわりがギュッと詰まった、大人も子供も大満足のプレミアムドリンクバー。お食事前や食後のひとときに、リゾート気分であなたらしい一杯を見つけてみませんか。

※税込\572（小学生のお子様 税込\286/小学生未満のお子様 \0）

■私の街にはいつできますか？

日替わりスープ付きスパイスチャイなどの厳選したフレーバーティやハーブティ

SNSなどを通じてそのようなお声をいただくたびに、私たちは非常に嬉しい反面、早くお届けできないもどかしさを抱えていました。「いつか行きたい」と楽しみにしてくださっている方、そして毎日をひたむきに頑張る皆さまにとって、今日、明日の活力を得られる場所は「今すぐ」必要なのではないか。そういった思いから一日でも早くお届けしたいと強く思うようになりました。歩みを早め、いち早く新しい街へ出店するのはそのためです。株式会社ピソラは、2031年に日本全国へ300店舗の出店を目標に掲げております。

■これからの時代に、私たちができること

人と人との接点が少しずつ変化していく時代。それでも直接顔を合わせ、同じ時間に、本当に美味しいお料理をシェアしながら分かち合うことの価値は、決して色あせないと私たちは信じています。

私たちはこれからの未来でも変わらず、「ワクワク・感動」を皆さまに届け続けていきます。

■公式サイト・SNS

公式ホームページ：https://pisola.jp

Instagram：https://www.instagram.com/pisola_official

■株式会社ピソラ

※東証スタンダード上場・株式会社ユニシアホールディングス（証券コード：3547）のグループ会社

商号：株式会社ピソラ

設立：令和元年9月（創業 平成16年10月）

所在地〒525-0058 滋賀県草津市野路東6丁目5-7

代表者：代表取締役 鬼界友則

資本金：30,000,000円

事業内容：飲食店の運営事業

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://unisia.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／LA.TA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE