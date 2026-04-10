「2050年 世界のヒューマノイドロボット市場 見通し」包括調査レポート 発売（5月11日）を発表、先行予約（特典付き）を開始

CROSS Business Producers株式会社

CROSS Business Producers株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「CBP」）(https://crossproducers.com/)の子会社である株式会社データリソース(https://www.dri.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「DRI」）は、この度、世界のヒューマノイドロボット市場を多角的に分析した市場調査レポート『2050年 世界のヒューマノイドロボット市場 見通し』発売を決定、ご予約お申込を開始いたします。

■ 本レポートのサマリー

本レポートでは、2026年から2050年までの市場規模推定に加え、主要技術動向、21分野の部品サプライヤー、想定ユースケース、主要メーカー29社の動向、米国・中国・日本・EUの法規制動向を収録います。単なる市場概況ではなく、新規事業開発、M&A・提携検討、研究開発テーマ選定、投資判断などに活用できる“実装型”の市場調査レポートです。DRIが持つグローバルリサーチネットワークを活用し、公開情報や業界動向をもとに体系的に整理しています。

■ 発売情報

【先行予約お申込者限定 特典】

- レポート名：2050年 世界のヒューマノイドロボット市場 見通し：億ドル市場の扉を開く、ヒューマノイドの商機（仮）- 発売日：2026年5月11日（月）- 価格：200,000円（税抜）／220,000円（税込）- 提供形式：冊子体（オンデマンド印刷）／PDF版- 収録内容：市場規模推定、主要技術動向、部品サプライヤー、ユースケース、主要メーカー動向、各国の法規制動向 など

本レポートのご予約申込者様を対象に、発売に先立ち先行した情報のご提供に加え、5月最終週には、本件の担当役員およびリサーチャーによる説明会および質問会へご招待いたします。市場分析の背景、レポートの活用方法等、網羅的に説明、直接ご質問もいただけます。詳細は追ってご案内いたします。

【 ご予約申込・ご質問はこちら 】

ご予約お申込・ご質問はこちら :https://forms.gle/UxQgtvJrjNws5D4TA

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■ レポート企画背景

近年、AI、ロボティクス、センサ技術の進化により、ヒューマノイドロボットは研究開発段階から産業活用・商用化の検討段階へと移行しつつあります。日本でも、少子高齢化に伴う労働力不足への対応策として、製造業、物流、医療・介護、インフラ保守などで注目が高まっています。一方で、企業が戦略的な意思決定を行うために必要な、市場規模、技術動向、部品サプライヤー、ユースケース、法規制などを体系的に整理した情報は限られていました。本レポートは、そうした情報ギャップを埋め、日本企業の事業機会を可視化することを目的に企画しました。

■ 今後の展開

ヒューマノイドロボット市場は、単なる技術トレンドではなく、今後の産業構造や労働のあり方を左右するとても重要なテーマの一つです。DRIでは、本レポートを通じて得られる市場・技術・サプライチェーン・規制に関する知見を、CBPの未来予測AIプラットフォーム「CROSS Graph」とも連携させながら、企業の中長期的な意思決定支援へとつなげてまいります。

【株式会社データリソースの概要】

CROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)を親会社にもち、「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」と連動する世界約200社の調査データを提供する老舗のグローバル調査会社です。調査情報・データ・分析などを提供。媒体「調査レポート、年間サブスクリプションサービス、委託調査」を通じ、世界の電気通信・コンピュータ・エレクトロニクス・環境・エネルギー・自動車（自動運転・EV）関連・半導体・医薬医療 等の、最新の市場情報をはじめ、競合他社の戦略、新技術やサービスの開発、法規制、知的財産分野など、事業戦略立案に直結する価値のある情報・分析データを提供しております。

会社名：株式会社 データリソース

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉

設 立：1995年6月1日

U R L ：https://www.dri.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

CROSS Business Producers株式会社

MAIL： cbp_pr@crossproducers.com