GUESS、ファッションアイコン・ミチを起用した最新ビジュアルを公開

GUESS JAPAN 合同会社

GUESSは、モデル・クリエイターとして国内外で活躍するミチを起用した最新ビジュアルを公開いたします。

本キャンペーンでは、GUESSを象徴するアイコニックなバッグを皮切りに、最新デニムやワンピースなど、春夏シーズンのムードを高めるトレンドルックが登場。軽やかで洗練されたスタイリングを通して、GUESSならではのモダンで自由な世界観を表現しています。

国内外で高い支持を集めるミチが、本ビジュアルにおいてそれぞれのルックを自身の感性で着こなし、ブランドの新たな魅力を引き出します。東京からグローバルへと発信される、現代的でボーダレスなスタイルにご注目ください。

コレクションは、国内のGUESSストアおよび公式オンラインサイト(https://store.guessjapan.com/)にて4月13日より順次発売されます。

■プロフィール

ミチ

1998年3月6日生まれ。 雑誌「Sweet」レギュラーモデル。中国語を得意とするバイリンガルであり、ビューティ・ファッションとさまざまな舞台でグローバルに活動。

コスメ・アパレルなどのプロデュースも行い、そのセンスが同世代を中心に注目される。SNSフォロワーは合計200万人超え、ファッションアイコンとして高い影響力を持つ存在。2024年に自身初の写真集「25」を発売、Amazon書籍ランキング１位を獲得し、話題を集めた。

@mi0306chi

GUESS（ゲス）について

GUESS?, LCC は、現代のライフスタイルに寄り添うアパレルやデニムを軸に、ハンドバッグ、ウォッチ、アイウェア、フットウェアなど幅広いカテゴリーに展開するライフスタイルコレクションの企画・発信・流通およびライセンス事業をグローバルに展開するファッションブランドです。GUESSの製品は、世界各国のGUESS直営店をはじめ、主要百貨店やセレクトショップなど、多様な販売チャネルを通じて提供されています。2024年4月2日には、ニューヨーク発のファッションブランド「rag & bone（ラグ＆ボーン）」の事業資産および知的財産の50％を取得。rag & boneは、アメリカンファッションを代表する存在として、米国および英国で直営店舗を展開するほか、世界各国の高感度なブティック、百貨店、Eコマースを通じてグローバルに展開されています。2025年11月1日時点で、GUESSはヨーロッパ、南北アメリカ、アジアにおいて1,058店舗の直営店を運営。さらに、パートナーおよびディストリビューターによって世界各地で507店舗が展開されており、現在約100カ国で事業を行っています。

公式サイト https://store.guessjapan.com/