テラスカイ、Salesforce Japan Partner Award 2026を受賞

株式会社テラスカイ

株式会社テラスカイ（本社所在地：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下 テラスカイ）は、Salesforce Japan Partner Award 2026において、コンサルティングパートナーとして 「Japan Partner of the Year - 東日本 -」を、AppExchangeパートナーとして「 Japan Partner of the Year - Commercial Business Unit -」を受賞しました。

【受賞理由】

■Japan Partner of the Year - 東日本 -

東日本エリアを中心に、数多くのDXプロジェクトを成功に導きました。ビジネス規模の大きさだけでなく、資格保有者による高度な専門性や、お客様からの満足度であるCSATを総合的に評価され、特に秀でた実績を残したことが評価されました。

■Japan Partner of the Year - Commercial Business Unit -

ビジネス規模の拡大や高い成長率、受注件数などのビジネス面で卓越した実績を残しました。加えて、お客様から高い評価を獲得しており、多くのお客様に選ばれ、満足度の高い製品を提供している点が評価されました。

■発表に対するコメント

株式会社テラスカイ 取締役 副社長執行役員 クラウドインテグレーション事業ユニット長 宮田 隆司

この度は、栄えある賞をいただきまして、心より御礼申し上げます。日頃よりお世話になっておりますセールスフォース・ジャパン様、ならびにお客様、そしてご支援いただいているパートナーの皆様に、心より御礼申し上げます。

当社の実績や顧客満足度をご評価いただけたことを大変光栄に存じます。お客様のビジネス成功に真摯に向き合ってきた結果であり、今回の受賞は、今後の活動における大きな励みとなります。

引き続き、先進的な知見と技術力を結集し、お客様のDX推進の一助となれるよう、より一層精進してまいる所存です。

株式会社テラスカイ 取締役 専務執行役員 製品事業ユニット長 山田 誠

この度は栄えある賞をいただき、誠にありがとうございます。セールスフォース・ジャパン様、パートナー様、そして弊社製品をご利用いただいているすべてのお客様に社員一同、心より御礼申し上げます。今回の受賞理由であるビジネス成長率やレビュースコアなどの実績を糧に、今後もお客様のビジネス成長に貢献できるよう、mitocoシリーズの機能向上と発展を目指してまいります。

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長 浦野 敦資様

テラスカイのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。

第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちら(https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award)をご覧ください。

SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。

※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

＜株式会社テラスカイについて＞

株式会社テラスカイは、日本のクラウド黎明期からクラウド市場を牽引し続けているリーディングカンパニーです。創業以来、Salesforceのコンサルティングパートナーとして、金融、保険、医療、サービスなど、あらゆる業界のDXを支援してきました。これまでの実績を通じて蓄積された深い知見を基に、コンサルティングから独自のプロダクト提供まで、お客様のビジネスを次なるステージへと導く最適な支援を続けています。

所在地：東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル16階

設立：2006年3月

資本金：12億5,689万円（2025年11月末時点）

代表者：代表取締役CEO 社長執行役員 佐藤 秀哉

URL： https://www.terrasky.co.jp/

証券コード：3915（東証プライム）