「ローカル10,000プロジェクトセミナー」開催

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、自治体職員および県内金融機関職員を対象に「ローカル

１０，０００プロジェクトセミナー」を開催いたします。本セミナーは、当行が自治体および岡山県内に本店を置く金融機関と連携し、地域が一体となって地域課題の解決を図ることを目的としています。 制度の概要説明や「ローカル１０，０００プロジェクト」を活用した具体的な事例紹介を通じて、制度への理解を深める内容となっています。

当行は、地域における新たな事業創出を後押しし、持続可能な地域経済の活性化につながるよう、今後も関係機関と連携しながら継続的に取組んでいきます。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/106_1_392fdf7e30a670afd5d7f1a75f2dc246.jpg?v=202604100251 ]

【ローカル１０，０００プロジェクトについて】

産官金の連携により、地域の人材・資源・資金を活用した地域密着型の新規事業の立ち上げを支援する総務省の事業です。本取組みは、歴史的価値を有する古民家等を活用した観光・まちづくり事業、地元特産品を高付加価値化する飲食・農業事業など、さまざまな分野で活用されています。

株式会社 中国銀行

電話番号：０８６-２２３-３１１１

広報センター 岡嶋（内線２２５５）