２０２６年度大学コンソーシアム岡山「ちゅうぎん『金融知力』講座」開催

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、２０２６年度大学コンソーシアム岡山「ちゅうぎん『金融知力』講座」を開催します。

本講座は、大学コンソーシアム岡山に所属する岡山県内１６大学の学生を対象に、「自立した生活者・消費者としてお金と向き合える力を習得する」ことを目的として２００６年より開講しました。

講義は、金融の基礎知識や判断力を養成するための幅広い内容をテーマとし、夏季集中講座（4日間）にて開催します。また単位互換制度の対象として、取得した単位は所属大学の正規単位として認定されます。

当行では、今後も、金融リテラシーの向上に努めることで、よりよい暮らしの基盤づくりを支援するとともに、将来の地域経済を支える人材の育成に貢献してまいります。

１．名称

大学コンソーシアム岡山コーディネート科目

「ちゅうぎん『金融知力』講座」

２．期間および時間

ＰａｒｔI ： ２０２６年９月１日（火）、２日（水）（２日間 １単位）

ＰａｒｔII ： ２０２６年９月３日（木）、４日（金）（２日間 １単位）

各日：９時００分～１７時００分

３．形式

集合（対面）形式

４．会場

中国銀行本店（９月１日）、ちゅうぎん駅前ビル（9月２日～４日） ほか

５．受講料

無料

６．講義内容

金融の基礎知識や判断力を養成するための幅広い内容

※「経済・財政・金融情勢」「社会保険・年金」「資産形成」「ローン」「保険」等をテーマとした講義のほか「中国銀行本店見学」や「日本銀行見学」「役員による特別授業」等を実施予定です。

７．受講対象者

岡山県内以下１６大学の学生

※岡山大学、岡山県立大学、岡山学院大学、岡山商科大学、岡山理科大学、川崎医科大学、川崎医療福祉大学、環太平洋大学、吉備国際大学、倉敷芸術科学大学、くらしき作陽大学、山陽学園大学、就実大学、中国学園大学、ノートルダム清心女子大学、美作大学

（大学コンソーシアム岡山に加盟する１８大学のうち、岡山医療専門職大学・新見公立大学の学生を除く）

８．募集定員

ＰａｒｔI、ＰａｒｔII：各５０名

※申込多数の場合は抽選となります。

９．申込期日

２０２６年６月１２日（金）１５：００ 岡山大学 学務部 必着

※締切は大学により異なりますので、各大学の申込窓口へお問い合わせください。

１０．大学コンソーシアム岡山

岡山県内の高等教育機関の連携と相互協力により持てる知的資源を積極的に活用するとともに、地域社会および産業界との緊密な連携推進によって、「時代に合った魅力ある高等教育の創造」と「活力ある人づくり・街づくりへの貢献」を目指し、２００６年４月に創設された組織です。

具体的には、岡山県内に所在する１８大学、一部短期大学、高等専門学校、岡山県や自治体、（一社）岡山経済同友会をはじめとする経済団体などが連携し、単位互換、社会人教育、産学官連携活動等に取組んでいます。

株式会社 中国銀行

電話番号：０８６-２２３-３１１１

広報センター 岡嶋（内線２２５５）