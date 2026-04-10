【超絶お得なGW！】わんぱくに腹パン！アプリ会員限定「人気の４定食半額クーポン」を配布！2026年4月25日(土)～5月6日(水)

株式会社魁力屋京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/ 本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、「Gachi Wanpaku人気定食半額祭」を2026年4月25日(土)～5月6日(水)の期間で開催いたします。

GWの予定は、魁力屋で”わんぱく”に腹パン！

2月に初開催し、大好評を博した定食祭が、早くもパワーアップして帰ってきます！

4月25日(土)～5月6日(水)の12日間限定で、「Gachi Wanpaku人気定食半額祭」を開催！

期間中、ラーメン魁力屋公式アプリに配信されるクーポンをご提示いただくと、対象の人気定食4種の定食分が半額でお召し上がりいただけます。

※ラーメンは通常価格となります。

今回は、新たに「ぶたから定食」も仲間入りし、選べる楽しさがさらにアップ！

クーポンは期間中毎日利用可能＆併用OK！

ご家族やご友人といろんな定食をシェアしたり、日替わりでさまざまな定食を楽しんだりと、楽しみ方は自由自在です。

しかも！魁力屋の定食は、ご飯の増量が無料！

※焼きめしは除きます。

お腹いっぱい楽しめる、まさに”わんぱく”な仕様です。

さらに！

この期間中は「お好きなトッピング100円割引券」もプレゼント！

魁力屋のＧＷはお得が盛りだくさん！

Gachi（ガチ）でWanpaku（わんぱく）な、このチャンス。

思う存分定食を楽しみ尽くし、魁力屋で元気をチャージしてください！

キャンペーン概要

焼きめし(小)定食唐揚げ定食ぶたから定食餃子定食

＜Gachi Wanpaku人気定食半額祭＞

開催期間 ： 2026年4月25日(土)～5月6日(水)

開催店舗 ： 全店舗（店舗情報(https://shop.kairikiya.co.jp/)）

※餃子定食は、路面店全店舗、イオンモール沖縄ライカム店のみ、ぶたから定食は路面店全店舗のみで販売しております。

開催内容 ： 焼きめし(小)定食、唐揚げ定食、ぶたから定食、餃子定食の４種定食の定食分が通常価格（税込319円）の半額（税込159円）でお召し上がりいただけます。

※定食はラーメンに追加するセット商品のため、単品ではご注文いただけません。

ラーメンは割引対象外です。

利用条件 ： 店内飲食のみ対象とさせていただきます。

対象商品4種のご注文に限ります。

4種のクーポンは併用可です。

クーポンは各定食毎に1日1回のご利用に限ります。

「お好きなラーメン100円割引券」「お好きなトッピング100円割引券」併用可です。

※販売価格は店舗によって異なります。

※商品によって販売していない店舗がございます。予めご了承ください。

※店舗の運営状況などにより変更する可能性がございます。

※最新情報はHPにて掲載いたします。予めご了承ください。

『ラーメン魁力屋公式アプリ』

魁力屋を好きでいてくださる方に、もっと魁力屋を好きになってもらいたい。

そんな想いでアプリを作りました。

アプリでしか手に入らないクーポンやお楽しみコンテンツを多数ご用意しております。

ぜひ、お楽しみいただけますと幸いです。

■ダウンロード(https://x.gd/kfBbv)

ラーメン魁力屋について

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に178店舗、チェーン展開しています。（2026年4月10日現在）

看板商品は、あっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、どこか懐かしいラーメンとして支持をいただいております。

サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性抜群です。

郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。

「笑顔」「元気」「気くばり」で、お客様にまた来たいと思って頂けるお店づくりを目指してまいります。

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役社長：藤田 宗

資本金： 9億6,111万円（2025年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（178店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

■ラーメン魁力屋

ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/

公式アプリ ：https://x.gd/an9OM

Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/

Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/

X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya

■からたま屋

Instagram ：https://www.instagram.com/karatamaya_k/

X ：https://twitter.com/karatamaya

■とりサブロー

Instagram ：https://www.instagram.com/torisaburo_official/

X ：https://twitter.com/TorisaburoMama

■タンメンと餃子KIBARU

店舗情報 ：https://shop.kairikiya.co.jp/stores/144