Osaka City SC、開幕に向け「キックオフパーティー2026」を開催
平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。
2026年4月6日（月）に、新シーズンへ向けた「Osaka City SCキックオフパーティー2026」を開催いたしました。
本イベントでは、今シーズンをご支援いただくパートナー様への感謝をお伝えするとともに、弊社代表の山地より新体制で挑むシーズンへの決意をお伝えしました。
Osaka City SC キックオフパーティー2026 プログラム
第1部
１．開会のご挨拶
２．代表・山地よりご挨拶
３・選手よりご挨拶
第2部 懇親会
新体制で挑む 2026シーズンへの想い
第1部では代表・山地、そして選手よりご挨拶を行いました。
3月末に監督解任、山地が暫定監督に就任することを発表。その決断に至った背景や、体制変更後のチームの状況、また新体制で挑むシーズンの決意をお伝えしました。
選手は計8名が参加。昨年より引き続き所属となる選手に加え、新加入選手も登壇しました。選手も「全勝優勝」の決意を示し、日頃よりご支援いただいているパートナー企業の皆様へ感謝の言葉とともに、今シーズンへの強い意気込みを語りました。
続く第2部の懇親会では、パートナー企業の皆様と選手・スタッフが交流する時間を設け、日頃の活動報告やクラブの取り組みについて意見交換を行うなど、終始和やかな雰囲気の中で交流を深める機会となりました。
改めまして、日頃よりOsaka City SCの活動をご支援いただいておりますパートナー企業の皆様、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。
まもなく開幕！明日、初戦
「全勝優勝」を掲げる私たちの初戦は、4/11（土）です。
史上最速でのJリーグ昇格に向け、今シーズンは優勝・昇格を最大の目標に挑みます。
大会名：関西サッカーリーグDivision2
日時 ：2026年4月11日（土）14:00KICK OFF
会場 ：J-GREEN堺天然芝
対戦相手：関大FC2008
速報 ：Osaka City SC公式アプリにて行います
ダウンロードはこちら！
https://apps.apple.com/jp/app/osaka-city-sc-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6747104197
■Osaka City SCについて
Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。
♦TEAM MISSION
“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”
OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、
勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が
夢を追える世界を実現したいと思います。
♦TEAM VISION
“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”
スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。
■会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/
■Osaka City SC 公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/
X：https://x.com/osakacitysc
公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download
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