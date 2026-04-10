Osaka City SC、開幕に向け「キックオフパーティー2026」を開催

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。

2026年4月6日（月）に、新シーズンへ向けた「Osaka City SCキックオフパーティー2026」を開催いたしました。

本イベントでは、今シーズンをご支援いただくパートナー様への感謝をお伝えするとともに、弊社代表の山地より新体制で挑むシーズンへの決意をお伝えしました。

Osaka City SC キックオフパーティー2026 プログラム

第1部

１．開会のご挨拶

２．代表・山地よりご挨拶

３・選手よりご挨拶

第2部 懇親会

新体制で挑む 2026シーズンへの想い

第1部では代表・山地、そして選手よりご挨拶を行いました。

3月末に監督解任、山地が暫定監督に就任することを発表。その決断に至った背景や、体制変更後のチームの状況、また新体制で挑むシーズンの決意をお伝えしました。



選手は計8名が参加。昨年より引き続き所属となる選手に加え、新加入選手も登壇しました。選手も「全勝優勝」の決意を示し、日頃よりご支援いただいているパートナー企業の皆様へ感謝の言葉とともに、今シーズンへの強い意気込みを語りました。



続く第2部の懇親会では、パートナー企業の皆様と選手・スタッフが交流する時間を設け、日頃の活動報告やクラブの取り組みについて意見交換を行うなど、終始和やかな雰囲気の中で交流を深める機会となりました。



改めまして、日頃よりOsaka City SCの活動をご支援いただいておりますパートナー企業の皆様、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

まもなく開幕！明日、初戦

「全勝優勝」を掲げる私たちの初戦は、4/11（土）です。

史上最速でのJリーグ昇格に向け、今シーズンは優勝・昇格を最大の目標に挑みます。



大会名：関西サッカーリーグDivision2

日時 ：2026年4月11日（土）14:00KICK OFF

会場 ：J-GREEN堺天然芝

対戦相手：関大FC2008

速報 ：Osaka City SC公式アプリにて行います

ダウンロードはこちら！

https://apps.apple.com/jp/app/osaka-city-sc-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6747104197

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

X：https://x.com/osakacitysc

公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download

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