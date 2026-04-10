4/20(月)開催【第2期 キックオフ＆第1期 成果報告会】あまがさきものづくりチャレンジ事業

株式会社友安製作所

尼崎のものづくり企業×クリエイターの共創プロジェクト「あまがさきものづくりチャレンジ事業」の第2期キックオフと第1期成果報告会を合同開催いたします。

昨年の第1期では、下請け脱却や自社ブランドの向上をめざす尼崎のものづくり企業4社が参加しました。

はじめに、ものづくり企業の技術や強みを活かしたアイデアをクリエイターから募集するアイデアコンペを実施。1ヶ月半の募集期間で集まった92個のアイデアから、2回の審査会を経て、4つを選定。4名のクリエイターが共創パートナーとして選ばれました。

そこから約半年間、商品開発に挑戦し、試行錯誤を重ねてきました。その集大成として、渾身の逸品を本イベントで初公開します。

第1期プロジェクトのアイデアコンペ

そして、開催日の4月20日より、第2期生の募集も開始します。

共創・商品開発等に興味のある方は、ぜひご参加ください！

■ イベント概要

日時

2026年4月20日（月） 14:00（受付開始） / 14:30～17:30（終了予定）

会場

ARKade 1Fイベントホール

〒660-0881 兵庫県尼崎市神田中通2丁目27番地

定員・参加申し込み

70名

参加申し込みはこちらから :https://forms.gle/kLZzai76k7S9FvAq9

■ プログラム

※時間は前後する場合がございます。

14:30～：オープニング

あまがさきものづくりチャレンジ事業の紹介

第2期の募集について

14:40～：専門家によるトークセッション

「なぜいま、ものづくり企業にデザインと販売戦略が必要か」をテーマに、アイデアコンペの審査員、商品開発でのコメンテーターを務めた3名がお話します。

羽場一郎 氏

イデア株式会社

代表取締役

古屋雄一 氏

株式会社ビームスホールディングス

プロダクト本部ブランド部戦略担当

兼 CE本部デジタル部オムニスタイル課個人商店チーム

松尾泰貴 氏

株式会社友安製作所

ソーシャルデザイン部 担当執行役員

15:25～：第1期生4社によるプレゼンテーション

自社の技術・強みを武器に、誰に、どんな価値を届けるのか。

共創クリエイターと試行錯誤を重ねた自社商品・コンセプトを各社がプレゼンします。

（各参加企業の紹介記事も合わせてご覧ください）

参加企業×共創クリエイター

- 日亜鋼業(https://note.com/amagasaki_mono/n/nad4b9e6fe77c) × toshiyuki kawada design- HIBANAS(https://note.com/amagasaki_mono/n/nd8115b124326) × ノムラコウジ- 共立ダイカスト加工所(https://note.com/amagasaki_mono/n/nfd2571e9214c) × ZERO HOURS DESIGN STUDIO- 中野製作所(https://note.com/amagasaki_mono/n/na20d8c674dab) × OKAMOTO STUDIO

17:00～：商品の展示・交流会

商品・試作品を間近で見て、触って、参加者全員で意見交換します。

■ 主催・事務局

主催

尼崎市

事務局・問い合わせ先

株式会社友安製作所 ソーシャルデザイン部 まちづくり事業課

amagasaki.monochallenge2025@gmail.com

4/20 第２期キックオフ&第1期成果報告会チラシ