4/20(月)開催【第2期 キックオフ＆第1期 成果報告会】あまがさきものづくりチャレンジ事業
尼崎のものづくり企業×クリエイターの共創プロジェクト「あまがさきものづくりチャレンジ事業」の第2期キックオフと第1期成果報告会を合同開催いたします。
昨年の第1期では、下請け脱却や自社ブランドの向上をめざす尼崎のものづくり企業4社が参加しました。
はじめに、ものづくり企業の技術や強みを活かしたアイデアをクリエイターから募集するアイデアコンペを実施。1ヶ月半の募集期間で集まった92個のアイデアから、2回の審査会を経て、4つを選定。4名のクリエイターが共創パートナーとして選ばれました。
そこから約半年間、商品開発に挑戦し、試行錯誤を重ねてきました。その集大成として、渾身の逸品を本イベントで初公開します。
第1期プロジェクトのアイデアコンペ
そして、開催日の4月20日より、第2期生の募集も開始します。
共創・商品開発等に興味のある方は、ぜひご参加ください！
■ イベント概要
日時
2026年4月20日（月） 14:00（受付開始） / 14:30～17:30（終了予定）
会場
ARKade 1Fイベントホール
〒660-0881 兵庫県尼崎市神田中通2丁目27番地
定員・参加申し込み
70名
参加申し込みはこちらから :
https://forms.gle/kLZzai76k7S9FvAq9
■ プログラム
※時間は前後する場合がございます。
14:30～：オープニング
あまがさきものづくりチャレンジ事業の紹介
第2期の募集について
14:40～：専門家によるトークセッション
「なぜいま、ものづくり企業にデザインと販売戦略が必要か」をテーマに、アイデアコンペの審査員、商品開発でのコメンテーターを務めた3名がお話します。
羽場一郎 氏
イデア株式会社
代表取締役
古屋雄一 氏
株式会社ビームスホールディングス
プロダクト本部ブランド部戦略担当
兼 CE本部デジタル部オムニスタイル課個人商店チーム
松尾泰貴 氏
株式会社友安製作所
ソーシャルデザイン部 担当執行役員
15:25～：第1期生4社によるプレゼンテーション
自社の技術・強みを武器に、誰に、どんな価値を届けるのか。
共創クリエイターと試行錯誤を重ねた自社商品・コンセプトを各社がプレゼンします。
（各参加企業の紹介記事も合わせてご覧ください）
参加企業×共創クリエイター
- 日亜鋼業(https://note.com/amagasaki_mono/n/nad4b9e6fe77c) × toshiyuki kawada design
- HIBANAS(https://note.com/amagasaki_mono/n/nd8115b124326) × ノムラコウジ
- 共立ダイカスト加工所(https://note.com/amagasaki_mono/n/nfd2571e9214c) × ZERO HOURS DESIGN STUDIO
- 中野製作所(https://note.com/amagasaki_mono/n/na20d8c674dab) × OKAMOTO STUDIO
17:00～：商品の展示・交流会
商品・試作品を間近で見て、触って、参加者全員で意見交換します。
■ 主催・事務局
主催
尼崎市
事務局・問い合わせ先
株式会社友安製作所 ソーシャルデザイン部 まちづくり事業課
amagasaki.monochallenge2025@gmail.com
4/20 第２期キックオフ&第1期成果報告会チラシ