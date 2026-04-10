J.ノリツグ× テラフーズ 新商品発売のお知らせ「J.ノリツグ揚げないポテトチップス こいしお味」2026年4月16日（木） QVCにてテレビ初登場

株式会社テラフーズ

株式会社テラフーズ（執行役員社長：杉本将） は、 健康食品プロデューサー‧ J.ノリツグ氏と共同開発した 「J.ノリツグ 揚げないポテトチップス こいしお味」 を発売いたします。

本商品は、 テラフーズ独自の「テラ焼き製法」 により、 油で揚げずにサクサクの食感を実現。 コレステロールゼロ‧ 1袋 152kcalという罪悪感の少ない仕様でありながら、 深い旨みと軽やかな塩味が楽しめるスナックです。

2026年4月16日（木） には、 テレビ通販大手「QVC」 に初登場予定です。

■ J.ノリツグさんより

「 身体に絶対必要である海のミネラルたっぷりの海塩のみ100%使用し、 旨味しっかりした味に仕上げました。 」

- J.ノリツグ（健康食品プロデューサー）

■ 商品特徴

ノンフライなのに“濃い”満足感

株式会社テラフーズ独自の 「テラ焼き製法」 により、油で揚げずに仕上げた新感覚ポテトチップスです。 パッケージにも記載されている通り、

「油で揚げない『テラ焼き製法』でコレステロールをゼロに抑えながら、美味しさを実現。」 という特徴を持ち、軽い食感とヘルシーさを両立しています。

“こいしお”の深い旨み

味付けには、

兵庫県赤穂の塩、北海道産昆布エキス

を使用し、

「じゃがいもの風味と海の幸のうま味のハーモニー」 を実現しています。

罪悪感の少ないスナック

１.ノンフライ ２.コレステロール 0 mg ３.トランス脂肪酸 0 g ４.1袋152 kcal（35g）

健康志向の方にも、夜の軽いおやつにも最適です。

■ 栄養成分（1袋35gあたり）

熱量152 kcal

たんぱく質2.1 g

脂質4.3 g

飽和脂肪酸0.88 g

トランス脂肪酸0 g

コレステロール0 mg

炭水化物26.0 g

食塩相当量0.86 g

■ QVCテレビ初登場について

放送日：2026年4月16日（木）

番組：J.ノリツグお奨めグルメ

出演：J.ノリツグ氏（予定）

■ お問い合わせ先

株式会社テラフーズ 広報担当

TEL： 0978-64-8233（受付時間： 平日 9:00～17:00）

公式サイト： https://terrafoods.(https://terrafoods.jp)