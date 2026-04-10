J.ノリツグ× テラフーズ 新商品発売のお知らせ「J.ノリツグ揚げないポテトチップス こいしお味」2026年4月16日（木） QVCにてテレビ初登場
株式会社テラフーズ（執行役員社長：杉本将） は、 健康食品プロデューサー‧ J.ノリツグ氏と共同開発した 「J.ノリツグ 揚げないポテトチップス こいしお味」 を発売いたします。
本商品は、 テラフーズ独自の「テラ焼き製法」 により、 油で揚げずにサクサクの食感を実現。 コレステロールゼロ‧ 1袋 152kcalという罪悪感の少ない仕様でありながら、 深い旨みと軽やかな塩味が楽しめるスナックです。
2026年4月16日（木） には、 テレビ通販大手「QVC」 に初登場予定です。
■ J.ノリツグさんより
「 身体に絶対必要である海のミネラルたっぷりの海塩のみ100%使用し、 旨味しっかりした味に仕上げました。 」
- J.ノリツグ（健康食品プロデューサー）
■ 商品特徴
ノンフライなのに“濃い”満足感
株式会社テラフーズ独自の 「テラ焼き製法」 により、油で揚げずに仕上げた新感覚ポテトチップスです。 パッケージにも記載されている通り、
「油で揚げない『テラ焼き製法』でコレステロールをゼロに抑えながら、美味しさを実現。」 という特徴を持ち、軽い食感とヘルシーさを両立しています。
“こいしお”の深い旨み
味付けには、
兵庫県赤穂の塩、北海道産昆布エキス
を使用し、
「じゃがいもの風味と海の幸のうま味のハーモニー」 を実現しています。
罪悪感の少ないスナック
１.ノンフライ ２.コレステロール 0 mg ３.トランス脂肪酸 0 g ４.1袋152 kcal（35g）
健康志向の方にも、夜の軽いおやつにも最適です。
■ 栄養成分（1袋35gあたり）
熱量152 kcal
たんぱく質2.1 g
脂質4.3 g
飽和脂肪酸0.88 g
トランス脂肪酸0 g
コレステロール0 mg
炭水化物26.0 g
食塩相当量0.86 g
■ QVCテレビ初登場について
放送日：2026年4月16日（木）
番組：J.ノリツグお奨めグルメ
出演：J.ノリツグ氏（予定）
■ お問い合わせ先
株式会社テラフーズ 広報担当
TEL： 0978-64-8233（受付時間： 平日 9:00～17:00）
公式サイト： https://terrafoods.(https://terrafoods.jp)