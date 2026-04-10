「区民による事業提案制度」 4月10日から募集開始！

豊島区

豊島区は、区民の声を区政に活かす取り組みとして「区民による事業提案制度」の募集を、本日4月１0日（金）から開始します。

募集するテーマ

今回のテーマは、「環境に配慮したクリーンなまちづくり」と「区の認知度・イメージ向上につながる新たな情報発信」の2つです。1つ目の「環境に配慮したクリーンなまちづくり」では、地球温暖化が深刻化する今、高密都市だからこそできる「資源の有効活用」に着目。クリーンで良好な生活環境を次世代に引き継ぐことを目的に、省エネ化やみどりの保全、地域美化などに取り組み、地球にも人にも優しいまちづくりの実現を期して選定しました。

2つ目の「区の認知度・イメージ向上につながる新たな情報発信」は、本区のイメージやブランド力の向上に向けて、地域ごとの特色ある魅力をより多くの方に知ってもらうために、わかりやすく的確な情報発信を進めることが狙いです。これまでにない新たな情報発信手法やプロモーション活動、公民連携などを進めていくために選定しました。

募集期間は、5月18日(月)までです。皆さまからの積極的な提案をお待ちしております。

「区民による事業提案制度」募集概要

- 募集期間：令和8年4月10日（金）から5月18日（月）まで（必着）- 募集テーマ：「環境に配慮したクリーンなまちづくり」 または 「区の認知度・イメージ向上につながる新たな情報発信」- 対象者：【個人での応募】豊島区内に在住・在勤・在学の方（年齢制限なし） 【団体での応募】豊島区内に拠点を有する、企業・団体・学校等- 上限額：1つの提案につき1,000万円まで（単年度事業）- 申込方法：インターネットおよび郵送による応募- 応募先：豊島区 政策経営部 企画課 企画連携グループ- 詳細は区ホームページよりご確認ください。https://www.city.toshima.lg.jp/595/2603191627.html

※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓

https://prtimes.jp/a/?f=d165139-41-c8f18a6a540d5a027a95b4cec5553558.pdf