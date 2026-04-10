「変わりたいのに動けない」40代からの女性に行動のきっかけを 参加者が主役となる“体験型出版イベント”を開催【4月25日・東京】
株式会社Arco mano（所在地：大阪府、代表取締役：外村陽子）は、書籍出版を契機に、40代以降の女性が「変わりたい」という思いを行動へとつなげる体験型イベント「エクセレントライン出版記念パーティ」を2026年4月25日（土）、東京都新宿にて開催いたします。
本イベントは、従来の出版記念イベントのように著者を祝う場ではなく、参加者一人ひとりが自らの変化や想いを表現し、「次の一歩を踏み出すきっかけ」を得ることを目的とした新しい形の出版プロモーションです。
■背景：「変わりたいのに動けない」という感覚
近年、40代以降の女性を中心に、外見やライフステージの変化をきっかけに「このままでいいのか」「何かを変えたい」と感じる声が増えています。
一方で、
何かを始めたいと思いながらも、
・自分にできるのか分からない
・一歩踏み出すきっかけがない
・周囲の目が気になる
といった理由から、行動に移せないまま時間が過ぎていくケースも少なくありません。
本イベントは、この“意欲と行動のギャップ”に対し、体験を通じて行動を促す場として企画されました。
■イベントの特徴
1．“観客”ではなく“主役”として参加する体験設計
参加者は講演を受けるだけでなく、自身の変化や想いを共有し、他の参加者と交流することで主体的に関わる形式を採用。
会場全体を通じて「自分も変われるかもしれない」という実感を得られる構成となっています。
2．体験型プログラムによる変化の実感ー著者からのリアルでの指導
新発売のUPUPクリームを使い、当日は、書籍の内容に基づいたセルフケア体験（おだんごほぐし）を実施。
その場でBefore／Afterを体感できるプログラムにより、参加者が変化を実感できる設計となっています。
会場内には写真撮影スポットや投稿導線を設け、参加者が体験をその場で発信できる環境を整備。 イベントの体験がリアルとSNSの両軸で広がる設計となっています。
本イベントは、出版をゴールとせず、「次の出会い・信頼・行動につなげる起点」として位置づけられています。
主催者コメント
「このイベントは、本を読むだけでは得られない“行動のきっかけ”を持ち帰っていただくための場です。参加者一人ひとりが主役となり、自分の変化や想いを共有することで、誰かの一歩につながる。そんな循環を生み出していきたいと考えています。」
■イベント概要
イベント名：エクセレントライン出版記念イベント
開催日：2026年4月25日（土）
時間：13:00～15:30
会場：東京都新宿
参加形式：体験型イベント
参加費：事前申し込み 4500円、当日5000円。（いずれも1650円の書籍1冊込み）
チケットお申し込みサイト：https://www.agentmail.jp/lp/r/23349/182656/(https://www.agentmail.jp/lp/r/23349/182656/)
主催：株式会社Arco mano
■会社概要
会社名：株式会社Arco mano
代表者：代表取締役 外村 陽子
所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 29階 1-1-1
事業内容：たるみケア講座の企画・運営／講師養成および活動支援（起業支援）／会員制コミュニティ運営
HP：https://tarumicare-lab.com/