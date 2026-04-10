東京情報デザイン専門職大学との産学連携のお知らせ

株式会社サムライソードサムライソード、東京情報デザイン専門職大学と産学連携を開始。

株式会社サムライソード（本社：東京都豊島区、以下当社）は、学校法人滋慶学園 東京情報デザイン専門職大学（所在地：東京都江戸川区、学長：中鉢良治）の2026年度前期講義カリキュラムおよび夏季の臨地実務実習において、産学連携として企業協力させていただくこととなりました。

本連携を通じて、学生の皆さまがビジネスの現場に即したスキルや思考力を身につけ、将来のキャリア形成に繋がる機会となることを目指してまいります。

今後も当社は、教育機関との連携を通じて、次世代人材の育成および社会への価値提供に貢献してまいります。

本協力/取り組みに関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

【お問合せ先】

■株式会社サムライソード

事業推進部 マーケティング・コミュニケーション課

Email：info@samuraisword.co.jp

■学校法人滋慶学園 東京情報デザイン専門職大学

教学事務部 キャリアセンター

Email：career@tid.ac.jp

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/