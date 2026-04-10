【東急ステイ新宿】2026年9月29日(火)にリニューアルオープン決定

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山脇 賢一、以下「当社」）が新宿三丁目で運営する「東急ステイ新宿」(東京都新宿区、支配人：富田 純一郎、以下「当ホテル」)は、2026 年 9 月 29 日（火）にリニューアルオープンすることが決定いたしました。予約は、2026年 4 月 10 日（金）より開始いたします。デザインコンセプト「SANKADO SQUARE」を掲げ、多様な文化が交錯する新宿三丁目の魅力を施設全体に取り込み、地域に開かれた「広場」のような滞在拠点を目指し、客室は少人数からファミリーやグループでの旅にも最適なタイプまでを取り揃えます。

■「地域連携型ホテル」～ ファミリーやグループでの旅にも対応した客室をご用意 ～

「デラックスツイン完成イメージ」

2026 年 9 月 29 日（火）のリニューアルオープンに向けて現在全館の改修を進めている「東急ステイ新宿」では、お二人での旅行からご家族やグループでの旅行まで、あらゆる旅のスタイルに対応したお部屋をご用意いたします。昨今の訪日ゲストの増加に伴い、より多様なニーズに応えるべく、最大 4名まで宿泊可能な客室も新設し、全客室の平均面積は従来比 約 1.5 倍の 25 平方メートル へ拡大いたします。

滞在快適性に加え、新宿三丁目の人・街・文化を取り入れた広場のように開かれた空間設計が、ゲストを自然と文化体験へ誘います。新宿三丁目は、文学・演劇・映画・美術・写真・音楽など、さまざまな領域の文化人が行き交い、文化が日常の中に息づいてきた街です。その文脈を継承し、当ホテル 2 階ラウンジでは各分野で活動する若手文化人を迎え、人・街・文化をつなぐ表現の場を提供予定です。さらに、当社が運営する新宿エリアのグループホテル（東急ステイ西新宿、東急ステイ新宿イーストサイド）と連携した「三館連携企画」も構想中です。

宿泊者に限らず、街に開かれたホテルとして新宿三丁目の魅力を施設全体に取り込み、多くの人が集い新たな文化が生まれる「広場」のような滞在拠点を目指します。

■ホテル共用部・全体構成について

地上 14 階建ての館内は、1 階がロビーとフロント、2 階にゲスト専用ラウンジとレストラン、さらに一部客室を配置。チェックインから寛ぎ、ダイニングまでをシームレスにつなぎます。共用部のデザインは、映画・喫茶・寄席など新宿らしいカルチャーをモチーフに、街の熱気と余韻が交差する唯一無二の賑わいを演出します。

客室階は 3 ～ 13 階がメインフロア。各フロアに 10 室（ダブル 6 室・トリプル 3 室・フォース 1室）を効率よくレイアウトしています。客室で使用している素材は統一感を重視し、ソファの張地やクロス等も一貫したデザインを採用。最上階の 14階 には、眺望を堪能できるスイート 1 室とダブル 4 室をご用意し、総客室数は 120 室*、最大総収容人数は 300 名を予定しています。

※全120室の内、1部屋はユニバーサルルーム

■多彩な客室について

「東急ステイ新宿」の新たな客室のテーマは「スタジオ」。感度の高いカラーセレクト、自由な滞在スタイルを提案するレイアウトで、コンパクトながらも快適な客室でお寛ぎいただけます。劇場や音楽スタジオのホワイエのような廊下、新宿三丁目らしいアートや文化に囲まれた空間で、アーティストのスタジオのようにクリエイティブなムードで過ごす時間が、特別で刺激的な滞在体験となることを目指しています。

＜ステイプレミア＞

新宿の文化を纏うスイートタイプ。「劇場・映画」「はしご」「寄席」といった新宿三丁目をモチーフに、街の魅力を客室体験としてお楽しみいただけます。座席や生地にまでこだわった設えの中で、大型スクリーンによる鑑賞体験や、はしご文化をイメージしたカウンター、ゆったり寛げるソファ席をご用意。思う存分、新宿の夜を満喫ください。

室数：1 室

定員：4 名

面積：39 平方メートル

設備：ベッド(幅 1,100 mm)、キッチン、電子レンジ、洗濯乾燥機、浴室セパレート

「ステイプレミア」完成イメージ「ステイプレミア」完成イメージ

＜シグネチャーファミリー＞

全 11 室、各フロアに 1 室のみ（ 3 ～ 13 階）のプライベート感あふれる客室。47 平方メートル のゆとりある空間は、スーツケースを広げても余裕があり、ご家族やグループの滞在に最適です。

幅 1,100 mmのベッドで快適な睡眠をサポートし、キッチンと電子レンジで軽食づくりやテイクアウトの温めもスムーズ。洗濯乾燥機付きで連泊や長期滞在でも身軽に過ごせます。浴室はセパレートタイプのため複数名でも使いやすく、 1 日の疲れを癒すのにも最適です。

室数：11 室

定員：4 名

面積：47 平方メートル

設備：ベッド(幅 1,100 mm)、キッチン、電子レンジ、洗濯乾燥機、浴室セパレート

「シグネチャーファミリー」完成イメージ「シグネチャーファミリー」完成イメージ

＜デラックスツイン＞

「スタジオ」のコンセプトに沿ったデザインが詰め込まれた 30 平方メートル の空間は、リビングを中心とした大きなワンルームで構成し、ゲストに自由で豊かな滞在をご提案。旅の合間に、ゆったりとリフレッシュしていただけます。

室数：36 室

定員：3 名

面積：30 平方メートル

設備：ベッド(幅 1,100 mm)、キッチン、電子レンジ、洗濯乾燥機、浴室セパレート

「デラックスツイン」完成イメージ

＜スーペリアクイーン＞

コンパクトながらも十分な快適性を備えた、スタンダードモデルです。

室数：48 室

定員：2 名

面積：15 平方メートル

設備：ベッド(幅 1,600 mm)、電子レンジ、洗濯乾燥機、浴室シャワー

「スーペリアクイーン」完成イメージ

＜デラックスキング＞

ほどよいゆとりを持たせ、新宿三丁目の文化を感じられる空間が広がります。

室数：23 室

定員：2 名

面積：23 平方メートル

設備：ベッド(幅 1,800 mm)、電子レンジ、洗濯乾燥機、浴室シャワー

■東急ステイ新宿 概要

「デラックスキング」完成イメージ

【予 約 開 始】2026 年 4 月 10 日（金）10：00

【開 業 時 期】2026 年 ９月 29 日（火）

【所 在 地】〒 160 - 0022 東京都新宿区新宿 3-7-1

【ア ク セ ス】JR線「新宿駅」東口より徒歩8分

都営新宿線・東京メトロ「新宿三丁目駅」C 3 出口より徒歩 1 分

【公式サイト】https://www.tokyustay.co.jp/hotel/SJ/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/tokyustay_connected/

■「東急ステイ」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c_-e5vUmS_A ]

東急ステイでは、ブランドコンセプト「Stay Connected.」のもと、日本各地で地域や文化と人をつなぎ、お客様が新たな発見や自分自身との再会を体験できる滞在をご提案しています。

【東急ステイ施設数】全国 33 施設（ 2026 年 5 月広島オープン予定)

【東急ステイ公式サイト】https://www.tokyustay.co.jp/

【東急ステイ公式Instagram】https://www.instagram.com/tokyustay_connected/

【姉妹ブランド】nol kyoto sanjo(https://www.nolhotels.com/kyoto-sanjo/)（京都市中京区）、nol hakone myojindai(https://www.nolhotels.com/hakone-myojindai/)（神奈川県箱根町）

■「東急リゾーツ&ステイ株式会社」について

東急リゾーツ＆ステイ(https://www.tokyu-rs.co.jp/)は、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、受賞歴を誇る鬼怒川渓翠(https://www.resorthotels109.com/kinugawa-keisui/)やR(https://www.rokukyoto.com/)OKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts(https://www.rokukyoto.com/)などのホテル・ゴルフ・スキー・EC事業など、全国に運営施設を展開しています。

1960 年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、1980 年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。1990 年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する 100 を超える施設では、国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約 800 万人にのぼります。

豊富な実績とノウハウ、地域・企業・行政などとの強固なネットワークを活かし、日本各地の魅力を伝え、すべてのお客様に新しい”楽しさ”と“体験”を提供することを目指しています。