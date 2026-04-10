学校法人名古屋自由学院

このたび、名古屋芸術大学Art & Design Center WESTにて、「林規章 第27回 亀倉雄策賞 受賞記念展『VENUS』」を開催いたします。

亀倉雄策賞は、日本のグラフィックデザイン界を牽引した亀倉雄策の名を冠し、時代を切り拓く優れたデザインに贈られる賞です。その栄誉ある賞を、本学デザイン領域（当時はデザイン科）の卒業生である林規章氏が受賞されたことは、本学にとって大きな誇りであり、同時に学生にとっても、将来の可能性を具体的に感じることのできる大きな出来事でもあります。

本展「VENUS」では、林氏が教鞭をとる女子美術大学の学生募集のために、20年にわたり毎年制作されてきたポスターシリーズの受賞作を中心にご紹介いたします。一つひとつのポスターには、明確なコンセプトと揺るぎない構成力、そして見る者の思考を促す強度が込められています。それらを通して、ヴィジュアルが文化や価値観をかたちづくる力を持つことを、あらためて実感していただけることでしょう。

とりわけ本学の学生にとっては、アイデアを継続し、毎年新たな問いを立てながら表現を更新していく姿勢そのものが、大きな学びとなるはずです。ひとつのテーマに長く向き合うこと、社会に向けて発信し続けること、その積み重ねが評価へとつながることを、本展から感じ取ってもらえればと願っています。

林氏にとって原点とも言える母校での開催が、学生にとっては自身のこれからを考える契機となり、世代を超えた対話が生まれる場となることを期待しています。

最後に、本展の開催にあたりご尽力いただきました関係各位に深く感謝申し上げますとともに、多くの皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

名古屋芸大学Art & Design Center 企画展 林規章 第27回亀倉雄策賞 受賞記念展「VENUS」

会場｜名古屋芸術大学 Art & Design Center WEST

会期｜2026年5月5日（火）～5月26日（火） 12時15分～18時00分

休館日｜日曜日

入場無料

主催｜名古屋芸術大学デザイン領域／林規章 第27回 亀倉雄策賞 受賞記念展実行委員会

協力｜名古屋芸術大学 Art & Design Center、名古屋芸術大学美術・デザイン同窓会、名古屋芸術大学印刷工房、名古屋芸術大学デジタル工房、（公社）日本グラフィックデザイン協会、（公財）DNP文化振興財団、女子美術大学／林規章 第27回 亀倉雄策賞受賞記念展実行委員会、女子美術大学デザイン・工芸学科ヴィジュアルデザイン研究室

●会期中、林規章氏によるイベントを開催する予定です。

最新情報は名古屋芸術大学Art & Design Centerインスタグラムをご確認ください。

●アクセス

・West gallery

愛知県北名古屋市徳重西沼65 西キャンパス B 棟１F

名鉄犬山線「徳重・名古屋芸大駅」下車 西へ徒歩13 分

●お問い合わせ

名古屋芸術大学 Art & Design Center West

愛知県北名古屋市徳重西沼65 西キャンパス B 棟１F

Tell：0568-24-2897

Mail：adc@nua.ac.jp

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