TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリントにキャラクター達がデザインされた限定ブロマイド＆シール＆千社札が登場しました！
全国のコンビニで利用可能なプリントサービスとして、TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリントの提供を開始しました。
※画像のものはシールデザインです ※画像はイメージです
商品の詳細
■TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』ブロマイド
プリント用紙の種類：写真用紙のL判
販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）
価格：L判200円/枚（税込）
販売期間：2026年4月10日（金）～ 2027年3月31日（水）
※販売期間は変更になる可能性がございます。
商品デザイン：全4キャラクター
商品ラインナップ（※一例）
・ブロマイド 全4種
(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会
(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会
※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。
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■TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』シール
プリント用紙の種類：シール用紙のL判
販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）
価格：L判250円/枚（税込）
販売期間：2026年4月10日（金）～ 2027年3月31日（水）
※販売期間は変更になる可能性がございます。
商品デザイン：全4キャラクター
商品ラインアップ（※一例）
・シール 全1種
(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会
※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。
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■TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』千社札
プリント用紙の種類：シール用紙のL判
販売形式：ランダム式
※チュンガイドのみランダム
価格：L判250円/枚（税込）
販売期間：2026年4月10日（金）～ 2027年3月31日（水）
※販売期間は変更になる可能性がございます。
商品デザイン：チュン
商品ラインアップ（※一例）
・千社札（テンプレートデザイン：全1種 / チュンガイド：全4種）
(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会
※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。※テキスト部分は自由に入力可能
コンビニプリント発売記念のキャンペーン実施中！
(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会
フォロー＆リポストで、橘スズメ役・市ノ瀬加那さんの直筆サイン入りブロマイドが抽選で1名様に当たるキャンペーン実施中！
▼詳しくはマイシリーズIPコラボレーションズのXをチェック
https://x.com/myseries_collab
ご利用方法- 専用サイト（https://myseries-collab.com/meitabe）へアクセスして、欲しい商品を選択
- プリント番号とQRコードを入手
- コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす
- 料金を投入して購入
◆プリントできるコンビニ 全国約58,000店舗
全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。
※一部の店舗ではシール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。
(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会
IPホルダー・版元様へ
当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。
ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください
＜実施するメリット＞
・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。
・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。
・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
＜サービス提供＞
株式会社SAMURAI SWORD
プリントサービス事務局 担当：石原
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階
TEL：03-6426-5159
http://samuraisword.co.jp/