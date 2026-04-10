TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリントにキャラクター達がデザインされた限定ブロマイド＆シール＆千社札が登場しました！

株式会社サムライソード

全国のコンビニで利用可能なプリントサービスとして、TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリントの提供を開始しました。

商品の詳細

※画像のものはシールデザインです ※画像はイメージです

■TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』ブロマイド

プリント用紙の種類：写真用紙のL判

販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）

価格：L判200円/枚（税込）

販売期間：2026年4月10日（金）～ 2027年3月31日（水）

※販売期間は変更になる可能性がございます。

商品デザイン：全4キャラクター

商品ラインナップ（※一例）

・ブロマイド 全4種

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。

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■TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』シール

プリント用紙の種類：シール用紙のL判

販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）

価格：L判250円/枚（税込）

販売期間：2026年4月10日（金）～ 2027年3月31日（水）

※販売期間は変更になる可能性がございます。

商品デザイン：全4キャラクター

商品ラインアップ（※一例）

・シール 全1種

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。

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■TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』千社札

プリント用紙の種類：シール用紙のL判

販売形式：ランダム式

※チュンガイドのみランダム

価格：L判250円/枚（税込）

販売期間：2026年4月10日（金）～ 2027年3月31日（水）

※販売期間は変更になる可能性がございます。

商品デザイン：チュン

商品ラインアップ（※一例）

・千社札（テンプレートデザイン：全1種 / チュンガイド：全4種）

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。※テキスト部分は自由に入力可能

コンビニプリント発売記念のキャンペーン実施中！

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

フォロー＆リポストで、橘スズメ役・市ノ瀬加那さんの直筆サイン入りブロマイドが抽選で1名様に当たるキャンペーン実施中！

▼詳しくはマイシリーズIPコラボレーションズのXをチェック

https://x.com/myseries_collab

ご利用方法

- 専用サイト（https://myseries-collab.com/meitabe）へアクセスして、欲しい商品を選択- プリント番号とQRコードを入手- コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす- 料金を投入して購入

◆プリントできるコンビニ 全国約58,000店舗

全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。

※一部の店舗ではシール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

IPホルダー・版元様へ

当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。

ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください

＜実施するメリット＞

・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。

・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。

・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。



ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

＜サービス提供＞

株式会社SAMURAI SWORD

プリントサービス事務局 担当：石原

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3

サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階

TEL：03-6426-5159

http://samuraisword.co.jp/