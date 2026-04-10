TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリントにキャラクター達がデザインされた限定ブロマイド＆シール＆千社札が登場しました！

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株式会社サムライソード

全国のコンビニで利用可能なプリントサービスとして、TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリントの提供を開始しました。



※画像のものはシールデザインです　※画像はイメージです

商品の詳細


■TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』ブロマイド


プリント用紙の種類：写真用紙のL判


販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）


価格：L判200円/枚（税込）


販売期間：2026年4月10日（金）～ 2027年3月31日（水）


※販売期間は変更になる可能性がございます。


商品デザイン：全4キャラクター



商品ラインナップ（※一例）


・ブロマイド　全4種



(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。


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■TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』シール


プリント用紙の種類：シール用紙のL判


販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）


価格：L判250円/枚（税込）


販売期間：2026年4月10日（金）～ 2027年3月31日（水）


※販売期間は変更になる可能性がございます。


商品デザイン：全4キャラクター



商品ラインアップ（※一例）


・シール　全1種



(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。


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■TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』千社札


プリント用紙の種類：シール用紙のL判


販売形式：ランダム式


※チュンガイドのみランダム


価格：L判250円/枚（税込）


販売期間：2026年4月10日（金）～ 2027年3月31日（水）


※販売期間は変更になる可能性がございます。


商品デザイン：チュン



商品ラインアップ（※一例）


・千社札（テンプレートデザイン：全1種 / チュンガイド：全4種）



(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。※テキスト部分は自由に入力可能



コンビニプリント発売記念のキャンペーン実施中！


(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

フォロー＆リポストで、橘スズメ役・市ノ瀬加那さんの直筆サイン入りブロマイドが抽選で1名様に当たるキャンペーン実施中！



▼詳しくはマイシリーズIPコラボレーションズのXをチェック


https://x.com/myseries_collab


ご利用方法

- 専用サイト（https://myseries-collab.com/meitabe）へアクセスして、欲しい商品を選択
- プリント番号とQRコードを入手
- コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす
- 料金を投入して購入


◆プリントできるコンビニ　全国約58,000店舗


全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。


※一部の店舗ではシール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。



(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会


IPホルダー・版元様へ

当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。
ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください



＜実施するメリット＞
・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。


・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。


・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。



ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。



＜サービス提供＞


株式会社SAMURAI SWORD


プリントサービス事務局　担当：石原


〒170-0013　東京都豊島区東池袋3-1-3


サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階


TEL：03-6426-5159


http://samuraisword.co.jp/