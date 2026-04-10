ミシュランスターシェフの手作りおむすび！シェフ自らが作った具材で握る夢のコラボレーション！北新地『料理屋 稲家』稲家敬記シェフの作る一品は「鳥そぼろとフキノトウ味噌」は春を感じる絶品！

株式会社アハト

レトロ＆グルメで人気の商店街"空堀商店街"（谷町六丁目駅～松屋町駅）で注目のおむすび屋さん『空堀おにぎり（おびむす）』では、関西を代表するミシュランスターシェフが調理した具材を使用するミシュランおむすびを月替わりで提供しています。スターシェフ"監修"ではなく、シェフが"実際に"調理した具材を具としておにぎりを握る！そんな夢のコラボが実現。今回のコラボ相手は北新地の人気割烹『料理屋 稲家』稲家敬記一シェフ！春の訪れを告げるフキノトウの芳醇な香りを楽しめる「鳥そぼろとフキノトウ味噌」おむすび！完全数量限定で500円のワンコインでご提供！ミシュランに選ばれる稲家シェフの味をこの機会にぜひご賞味ください！

月替り！ミシュランの味をおむすびで！

「おびむす」では2024年8月より、ミシュランスターシェフが調理した具材を使用したおむすびを月替りで提供しております。2024年8月の「日本料理 翠 大屋」（天満）大屋シェフを皮切りに、「老松 喜多川」（西天満）喜多川シェフ、「Chi-Fu」（西天満）の東シェフ、「agnel d'or 」（阿波座）藤田シェフ、「料理屋 まえかわ」（京都 清水五条）前川シェフ、「弧柳」（北浜）松尾シェフ、「La Terrasse irisee」（奈良市 菖蒲池）鷦鷯シェフ、「RiVi」（京町堀）山田シェフ、「日本料理 楽心」（新福島）片山シェフ、「和食 いいくら」（南森町）飯倉シェフ、「かわ原」（中津・中崎町）川原シェフ、その他多くのシェフより、和洋中の垣根を超えて本企画へのご参加をご承諾いただきました。大阪だけではなく奈良・京都など関西圏の多種多様なミシュランの味をおむすびで楽しんでいただけます。ミシュランスターシェフが実際に調理した具材を使用するため販売開始より100食の完全数量限定での提供となります。

今回ご参画くださったシェフは北新地『料理屋 稲家』の稲家敬記シェフです。

稲家シェフは神戸を代表するミシュランスター獲得の名店『料理屋植むら』での修行を経て2021年2月に独立、『料理屋 稲家』を開店。”五感で味わう日本料理”をコンセプトとして日本料理の枠を大事にしつつも、遊び心・探究心を忘れない絶品料理の数々で国内の美食家はもちろん、国外のグルメからも注目を集め、すぐさまミシュランスターを獲得する名店となりました。

4月のミシュランコラボおむすびは『料理屋 稲家』（北新地） 稲家敬記シェフ作成の「鳥そぼろとフキノトウ味噌」おむすび

今回ご作成いただいた具材は、稲家シェフお得意の炊き味噌系です。鳥そぼろの旨味にほろ苦い蕗の薹味噌が合わさった絶品！フキノトウの苦みは抑えて爽やかな春の香りをたっぷりと感じる、旨味の強い肉味噌となっています。

今回のコラボキャンペーンでは、ワンコインの500円で提供いたします！ミシュランの味がワンコインで楽しめるこの機会にぜひご賞味ください。販売開始は4月10日11:00、100個の完全個数限定で販売いたします。限定数の関係から、お一人様一つ限りの提供にご協力をお願いいたします

■店舗概要

店舗名 空堀おにぎり（おびむす）

住所 大阪市中央区谷町六丁目14-17

コレクション空堀1階

公式Instagram

https://www.instagram.com/karahori.onigiri/

電話番号 070-4784-3482

営業時間 11:00～17:00

定休日 無し（不定休）

※営業時間・定休日は2026年4月1日時点でのものです。最新情報は公式Instagramをご確認ください。