自分の道を、世界に示せ！『ソニックレーシング クロスワールド』 「Nintendo Switch(TM) 2 Edition」パッケージ版が発売！

株式会社セガ

株式会社セガは、『ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition』のパッケージ版を、本日4月10日（金）に発売開始したことをお知らせいたします。

本作は、セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるレースゲームです。予測不能の“驚き”が詰まったレースバトルで、プラットフォームの垣根を超え、世界中の異なる対応プラットフォーム同士のプレイヤーとネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめます。Nintendo Switch 2版では、Nintendo Switch(TM)版よりもグラフィックが強化され、美麗でより高フレームレートな体験が可能です。（※）

なお、すでにNintendo Switch版の『ソニックレーシング クロスワールド』をお持ちの方は、アップグレードパス（有償）の購入でNintendo Switch 2 Editionをプレイいただけます。

※ゲーム内容は発売済の他機種版から変更はありません。

また、本作の魅力を凝縮した最新映像を公開しました。まだ『ソニックレーシング クロスワールド』をプレイしたことのない方にも、本作の魅力を感じていただける内容となっています。実際のゲームプレイを中心に、圧倒的な疾走感とダイナミックなレース展開を、ぜひ映像でご覧ください！

『ソニックレーシング クロスワールド』ってどんなゲーム？

システム・魅力を解説【初心者向け】

https://youtu.be/3rSEPRKj0f4(https://youtu.be/3rSEPRKj0f4)

■最新アップデート「Ver.1.3.1」について

新ガジェット8種の追加や往年のセガレーシング楽曲8曲の収録、各種コラボステッカーの実装など多数のコンテンツ追加を行いました。さらに、ゲームバランスや既存のガジェットの調整により、レース中の戦略性が奥深い対戦環境へと進化しました。

■『ソニックレーシング クロスワールド』とは

『ソニックレーシング クロスワールド』は、セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるレースゲームです。陸、海、空だけでなく、毎周コースに変化が起こる、予測不能の“驚き”が詰まったレース体験が待っています。

レーサーはシリーズ史上最多の23人が登場。さらに、ダウンロードコンテンツとして初音ミク、ジョーカー（『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』）、春日一番（『龍が如く』）、マインクラフト、スポンジ・ボブ、パックマン、ロックマンなど、多彩なキャラクターがレースに参加します。

マシンは「ガジェット」を装着することでレース中に特殊な能力を発揮でき、プレイスタイルや攻略ルート、戦略が大きく変化。70種類以上のガジェットで、自分だけの組み合わせを見つけましょう。

また、オンラインでは世界中のプレイヤーと、異なる対応プラットフォームのネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめます。最大12人と対戦できる「ワールドマッチ」をはじめ、チームで特殊ルールに挑む「フェスタ」やゴールタイムを競う「タイムトライアル」など、様々なモードが楽しめます。

(C)SEGA／(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net／(C)ATLUS. (C)SEGA.／

TM & (C) Mojang AB. ／(C) 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

／PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.／(C)CAPCOM

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

デジタル版 発売中 （2025年12月4日（木）発売）

パッケージ版 発売中 （2026年4月10日（金）発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）

アップグレードパス：909円（税込1,000円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。