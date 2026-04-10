アニメ「TO BE HERO X」の描き下ろしイラストを使用したグッズがアニメガ×ソフマップにて先行販売決定！

株式会社イーディス

イベント事業・グッズ事業を手掛ける株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平、以下イーディス）は、アニメ「TO BE HERO X」の描き下ろしイラストを使用したグッズをアニメガ×ソフマップにて先行販売いたします。

- 特設サイトhttps://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=tbhx_2604(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=tbhx_2604)

- 販売情報

【アニメガ×ソフマップ取扱い店舗】

アニメガ×ソフマップ 池袋店

アニメガ×ソフマップ 名古屋駅西店

アニメガ×ソフマップ 天神1号館

【アキバ☆ソフマップ(通販)】

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=tbhx(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=tbhx)

- 販売期間2026年4月10日(金)～2026年4月26日(日)- 商品情報

商品名：アニメ「TO BE HERO X」アクリルスタンド

販売価格：各1,650円(税込)

サイズ：約W57×H130mm以内

素材：アクリル

ラインナップ：X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー&ビッグジョニー[全5種]

商品名：アニメ「TO BE HERO X」オーロラアクリルキーホルダー

販売価格：各1,100円(税込)

サイズ：約W50×H65mm以内

素材：アクリル、鉄

ラインナップ：X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー&ビッグジョニー[全5種]

商品名：アニメ「TO BE HERO X」トレーディング缶バッジ

販売価格：440円(税込)、BOX(5個入り)2,200円(税込)

サイズ：約φ56mm

素材：ブリキ、紙、PP

ラインナップ：X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー&ビッグジョニー[全5種]

商品名：アニメ「TO BE HERO X」トレーディングフォトカード

販売価格：275円(税込)、BOX(5個入り)1,375円(税込)

サイズ：約W63×H89mm

素材：紙、PP

ラインナップ：X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー&ビッグジョニー[全5種]

商品名：アニメ「TO BE HERO X」ダイカットステッカー

販売価格：各550円(税込)

サイズ：約W58×H60mm以内

素材：紙、PP

ラインナップ：X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー&ビッグジョニー[全5種]

商品名：アニメ「TO BE HERO X」メタリックアクリルパネル

販売価格：各4,400円(税込)

サイズ：約W148×H210mm

素材：アクリル、鉄

ラインナップ：X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー&ビッグジョニー[全5種]

- 予約商品

商品名：アニメ「TO BE HERO X」ビッグアクリルスタンド

販売価格：各3,300円(税込)

サイズ：約W148×H210mm

素材：アクリル

ラインナップ：X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー&ビッグジョニー[全5種]

- 購入特典

フェア商品を2,000円(税込)お買い上げごとに、ポストカードをランダムで1枚プレゼント。

※絵柄はランダムでのお渡しになります。

〈ご案内〉

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。

※特典はランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。

- 権利表記

(C)bilibili/BeDream, Aniplex

- 関連URL

「TO BE HERO X」公式サイト：https://tbhx.net/

「TO BE HERO X」公式X：https://x.com/tbhx_officialJP

- 会社概要

■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13

■「EDITH ONLINE」について

https://edith-online.com/

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。

■「E-DINER」について

【池袋本店】

所在地：ソシアルビル１F

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1

イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

※展開内容はコンテンツによって異なります。

■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について

所在地：HEP FIVE内 6階

住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15

イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。

E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしているグッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。

主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売しているオリジナルグッズを取り扱い中。

店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。