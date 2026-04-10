一戸町の高校生が、約9,400人参加の探究学習全国大会にてW受賞

特定非営利活動法人miraito

NPO法人miraito（所在地：岩手県岩手郡岩手町、理事長：上田彩果）が運営する「いわてユースセンターミライト」で生まれた高校生プロジェクト「かきかき大作戦」が、探究学習の全国大会「全国高校生マイプロジェクトアワード2025 全国Summit」に出場し、「全国ロールモデル賞」および「マイプロジェクト特別賞」を受賞しました。

本プロジェクトは、一戸町の高校生・小野太星さんが中心となって取り組んできた活動です。

障がいと地域づくりをテーマにした実践が評価され、岩手県一戸町から生まれた高校生の取り組みが全国の舞台で高く評価されました。

★️全国Summitでの学びや今後の抱負をインタビューしました！記事はこちらから

→こちら(https://note.com/miraito_note/n/ne0d722ed8b43)

障がい×地域づくりをテーマに

高校生プロジェクトが全国W受賞一戸町の高校生・小野太星さん

「かきかき大作戦」は、小野太星さんが障がいと町おこしに焦点を当て、「普通」に縛られない地域のあり方を探究する高校生プロジェクトです。

今回の全国Summitでは、

- 全国ロールモデル賞- マイプロジェクトアワード特別賞

の2つを受賞しました。表現活動を通じた社会的価値の創出や、独自性のある取り組みが高く評価されました。

フィールドワークから生まれた実践

プロジェクトでは、

- 企業や団体へのインタビュー- インクルーシブサッカー教室への参加

などのフィールドワークを実施。

その中で得た気づきをもとに、

アートを通じて多様性を学ぶイベントを企画・実施しました。

こうした一連の取り組みは、小野太星さん自身の問いから始まり、地域との関わりの中で形になっていきました。

参加者が「違い」を前向きに捉え、共に生きる社会について考える機会を創出しています。

評価コメント

講評を受ける小野太星さん伊沢拓司氏「学びが始まったね！これからに期待！」

全国Summitでは、サポーターとして参加した

伊沢拓司氏から

「学びが始まったね！これからに期待！」

とのコメントが寄せられました。

高校生自身の問いから始まった探究が、社会との接点を持ち始めたことが評価されています。

受賞を受け、町長へ表敬訪問

受賞後、プロジェクトメンバーは町長を表敬訪問し、これまでの活動報告と今後の展望について報告しました。

地域で生まれた挑戦が全国で評価されたことを共有し、今後も地域とともに活動を発展させていく意向を伝えました。

表敬訪問では、小野太星さんが活動への想いや今後の展望について語りました。

ユースセンターが支える高校生の挑戦

右から2番目：小野寺美登町長、右端：理事長上田、左から2番目：小野太星さん、左端：池田紫月(プロジェクトメンバー県立大3年)左端：上野教育長(一戸町)

いわてユースセンターミライトは、中高生が安心して過ごし、挑戦できる居場所として運営されています。

お絵描き×ドリップバッグコーヒーで出店しているユース

日常的な居場所機能に加え、「探究ゼミ」を通じて高校生のプロジェクト活動を支援しています。

大学生や地域の大人が伴走しながら

・やってみたいことを言葉にする

・小さく実践する

・社会とつながる

といったプロセスを支えています。

今回の受賞も、このような日常的な伴走の中から生まれました。

探究ゼミの詳細/問い合わせはこちらから

→ こちら(https://note.com/miraito_note/n/n0032535183c0?sub_rt=share_sb)

今後の展望

ミライトでは今後も、若者の挑戦を地域とともに支え、その成果を社会に発信していきます。多様性を尊重し合う地域づくりに向けて、高校生の探究活動を軸とした実践を広げていきます。

【NPO法人miraitoについて】

NPO法人miraitoは、「あらゆるマイノリティユースが自分らしさを諦めなくて大丈夫な社会」をビジョンに掲げ、岩手県岩手町でユースセンター事業を運営しています。

人口約1万人の町で、多世代・多機能・越境的な若者支援拠点として、中高生の探究活動や地域プロジェクトを伴走支援しています。

【施設概要】

名称：いわてユースセンター ミライト

対象：主に中学生・高校生

開館時間：金曜日16:00-20:00 土・日曜日13:00-17:00（詳細はSNS等で発信中）

利用内容：学習、交流、探究活動、イベント企画など

特徴：探究ゼミの実施、スタッフによる伴走支援

見学：随時受付中

【本件に関するお問い合わせ先】

NPO法人miraito

いわてユースセンターミライト

https://miraito.org/

- TEL: 070-9386-2781

- Email: info@miraito.org