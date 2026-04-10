10ミニッツアロマ「hibi」より、モリサワとのコラボレーションボックス「hibi×モリサワ 書体で感じる日々の香り。」が再登場。2026年4月10日（金）販売開始。

神戸マッチ株式会社hibi×モリサワ 書体で感じる日々の香り。

神戸マッチ株式会社（所在地：兵庫県揖保郡太子町／代表取締役：嵯峨山 真史）が手がける着火具のいらないオリジナルお香hibiは、フォントメーカーの株式会社モリサワ（所在地：大阪市浪速区／代表取締役社長：森澤彰彦）とのコラボレーションボックス「hibi×モリサワ 書体で感じる日々の香り。」を2026年4月10日（金）よりhibi 直営店・オンラインストアにて販売いたします。

本商品は、2018年に発売し好評を得たコラボレーションボックス。

書体と香りの文化を融合させ生まれた「香りを書体で感じ、書体を香りで読む」という特別な体験を提案します。

“感性と文化の交差点”──書体と香りが紡ぐ、10分間。

今回販売するのは、過去のアーカイブを再解釈したコラボレーションボックス。

歴史を積み重ねてきた二つの企業がそれぞれの文化を未来へつなぐという想いのもと実現しました。

文字文化を支えてきた株式会社モリサワ。

マッチのルーツを受け継いできた神戸マッチ株式会社。

長い文化のなかを歩んできたからこそ、現代の感覚に響くストーリーがあります。

そして、ブランドhibiは昨年10周年を迎え、今年で11年目へ。

これからの10年に向けた一歩という想いも込め、再販売するに至りました。

■製品概要

商品名：hibi×モリサワ 書体で感じる日々の香り。

内容：8本入り×3種／専用マット／ギフト用ペーパーバッグ付

価格：3,410円（税込）

発売日：2026年4月10日（金）

販売場所：hibi公式オンラインストア、hibi 直営店（STORE TOKYO、FACTORY SHOP）

書体で感じる日々の香り。

書体から香りを想像する。香りから書体の個性を感じる。

書体の専門家が厳選した3つの書体の香りは、書体を“読む”のではなく“感じる”存在へと変化させます。

〈3つの香り〉

・A1ゴシック／心地よく気分が整う、甘く温もりのある香り（ゼラニウム）

・リュウミン／伝統と静けさが生み出す、均整のとれた香り（檜）

・フォーク／爽やかに草原を吹き抜けていく端正な香り（レモングラス）

書体から香りを感じる〈感性の体験〉と、背景にあるストーリーに触れる〈文化の体験〉。

感性と文化が交差する体験を、10分間のひとときとしてお届けします。

■モリサワについて

株式会社モリサワは、プロデザイナー愛用の定番フォントから、より多くの人に読みやすいUDフォントまで開発するフォントメーカーです。クラウド型フォントサブスクリプションサービスMorisawa Fontsなど、利用環境に応じたサービスを提供しています。「文字を通じて社会に貢献する」を社是とし、タイプデザインコンペティションといった書体コンテストや各種イベントの開催を通じて、文字文化の継承発展を目指し活動しています。

■hibiについて

【兵庫県のふたつの伝統産業が出会って生まれた、新しい香りの楽しみ方】

兵庫県播磨地方を拠点に、マッチ製造の長い歴史を持つ「神戸マッチ株式会社」と、線香の一大産地・淡路島で革新的なものづくりを続ける老舗「株式会社大発」が出会い、約3年間の開発期間を経て、2015年4月にデビュー。「マッチのように擦って火をつけるお香」というユニークさは、擦っても折れにくい強度と燃焼性を両立させるという、難易度の高い技術によって支えられています。2023年9月には東京蔵前にコンセプトストアをオープン。

【「hibi」ブランドに込めた思い】

ブランド名の「hibi」とは日本語の「日々」。毎日そばに置いて、その時々の気分やシーンに合わせて自由に香りを楽しんでほしいとの願いを込めて名付けました。ロゴは「日」という漢字をふたつ合わせ、華美さを抑えたクール＆シンプルな世界観を表現。国内外で「hibi」がお香の代名詞となって親しまれることをめざしています。

■会社概要

商号 ： 神戸マッチ株式会社 (KOBE MATCH CO.,LTD.)

代表者 ： 代表取締役 嵯峨山 真史

所在地 ： 〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤414

設立 ： 1948年5月 (創業：1929年5月)

資本金 ： 4,000万円

事業内容： 着火機能付きお香、マッチ、ポケットティシュの製造 他

URL ： http://www.kobe-match.co.jp/