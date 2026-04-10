「電車キャンプ」の広がりに着目した、アウトドアにも使えるスーツケース「ace. テオフィールドOD」発売

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下宏明）は、バッグ＆ラゲージブランド「ace.（エース）」から、旅行にもアウトドアにも使えるスーツケース「テオフィールドOD」を発売します。

近年広がる「電車キャンプ」に着目し、洗濯可能な内装や保冷バッグを備え、アウトドアシーンでの使いやすさを高めました。

直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店で順次発売を開始しました。

【開発背景】

近年、車を持たない若者の増加や渋滞回避志向を背景に、電車でキャンプ場に向かう「電車キャンプ」が広がっています。

一方で、キャンプは荷物が重くかさばりやすく、現地までの移動負担が大きいことが課題でした。

そこで当社は、旅行用品として培ってきたスーツケースの機能性をアウトドア向けに拡張し、洗濯可能な内装や保冷バッグを備えた「テオフィールドOD」を開発。

背負わずに荷物を運べることで、体力や年齢にかかわらずアウトドアを楽しみやすい環境づくりにつなげます。

【機能紹介】

洗える内装でキャンプ後も清潔に

アウトドア用品で汚れた際や、衣類のにおい移りが気になる場合は、ボトム収納部の内装を取り外して洗濯できます。

※液温40℃を限度とし、洗濯ネットを使用して洗濯機で弱洗濯処理ができます。乾燥機には対応しません。

食材の持ち運びに便利な保冷バッグ

手提げと肩掛けの2WAYで使える保冷バッグを付属。

食材や飲み物を適温で持ち運びやすく、移動の際はセットアップベルトを用いてスーツケースに固定することもできます。

フロントオープンセンターオープン

荷物に合わせて選べる開閉＆収納方法

フロントオープンとセンターオープンを切り替えて使える独自構造を採用。

開閉方法によって、かさばるキャンプ用品を収納しやすい1気室収納と、旅行のパッキングに便利な2気室収納を使い分けられます。

その他の機能

・葉や雲をモチーフにした迷彩柄を採用。自然に溶け込み、空港で見つけやすいデザインです。

・縦長のトランク型設計で、狭いテント内で寝かせても省スペース。簡易机としても活用できます。

・段差や悪路に強い大型60Φ双輪キャスターを搭載。キャンプ場までの移動負担を軽減します。

・ケース外側にキャンプ用品や小物を取り付けられる、荷掛け用のデイジーチェーン付き。

【商品詳細】

ブランド： ace.

シリーズ： テオフィールドOD

素材： ポリカーボネート

カラー： ミッチェル迷彩

サイズ規定／品番／外寸サイズ（H×W×D） ／重量／容量／税込価格：

機内持込／ 09061 ／ 54×36×25cm ／ 3.2kg ／ 32L ／ 48,400円

預け入れ／ 09062 ／ 67×39×34cm ／ 4.4kg ／ 64L ／ 55,000円

預け入れ／ 09063 ／ 76×46×36cm ／ 5.1kg ／ 95L ／ 63,800円

エースオンラインストア商品ページ：https://store.ace.jp/shop/c/c40449/