＜助成先公募＞第3回 「がん研究フロンティア基金」研究助成募集開始（2026/4/10～6/9）

公益財団法人日本フィランソロピック財団「がん研究フロンティア基金」研究助成

■基金の目的

「がん研究フロンティア基金」は、篤志家の寄附金によって、国内の若手研究者によるがんの基礎研究を支援する基金として設立されました。将来がん研究の新しい一領域となりうるような、がんの新たな予防・診断・治療に資する基礎研究を支援します。本基金による助成が若手研究者にとって大きく飛躍するきっかけになり、がんの基礎研究をけん引する研究者を輩出することを目指します。

以下リンクから募集要項と応募用紙をダウンロードください。

https://np-foundation.or.jp/information/000363.html

基金のwebページ「がん研究フロンティア基金」

https://np-foundation.or.jp/list/gankenkyu.html

■助成対象研究

がんの新たな予防・診断・治療に資する基礎研究

※助成開始から5年以内に研究成果を論文化することを期待します

■応募資格

国内の大学、研究機関または医療機関のいずれかに所属する、がんの基礎研究を行う若手研究者

2026年3月末日時点で、原則として、博士号取得後10年以内であること

■助成内容

1件当たり助成金額：年間最大500万円を2年間（助成期間合計で最大1,000万円、間接費（オーバーヘッド）は外枠で別途支払い）

研究費(直接費)助成金総額 ：１億円（予定）

採択件数：10件程度

助成対象期間：2026年10月1日～2028年9月30日

■スケジュール

応募期間：2026年４月10日（金）～ 2026年6月9日（火）17:00

結果通知：2026年9月下旬（予定）

■応募方法

・基金の募集要項をよく読み、必要書類をご準備ください。

・書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/