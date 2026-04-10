TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリントに「場面写」が追加されました！スズメ達が愛らしく描かれた場面写をゲットしよう(ハート)

株式会社サムライソード

春アニメで話題沸騰中のTVアニメ『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリントに「場面写」をプリントできるサービスが追加されました。

『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリント

※画像はイメージです ※毎週放送後の金曜日に各話追加 ※2027年3月31日(水)23時59分まで印刷可能

『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリントでは、各キャラクターのイラストを使用したブロマイドやシールなど、愛らしいビジュアルを堪能することが出来るファンも納得のクオリティで提供します。

場面写は各話放送終了後の金曜日11:00以降に順次追加される予定です。

◆専用サイト https://myseries-collab.com/meitabe

価格

・シール ：250円（L判シール用紙）

・千社札 ：250円（L判シール用紙）

・ブロマイド ：200円（L判写真用紙）

・場面写 ：200円（L判写真用紙）

（1）商品の詳細

■TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』場面写 1食目（第1話）

プリント用紙の種類：写真用紙のL判

販売形式：選択式（ご希望の場面写を選んでプリントできます。）

価格：L判200円/枚（税込）

販売期間：2026年4月10日（金）～ 2027年3月31日（水）

※販売期間は変更になる可能性がございます。

商品デザイン：1食目（第1話）の場面写

商品ラインナップ（※一例）

・場面写 1食目（第1話） 全6種

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

※画像はイメージです。

※実物は画像と異なる場合があります。

◆専用サイト https://myseries-collab.com/meitabe

TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』1食目（第1話）STORY

スズメは英国のお屋敷に仕えるメイドさん。しかしとある事情から、日本の小さなアパートで休暇を過ごすことになる。そんなスズメは日本のご飯に興味津々！ たい焼きを初めて食べる時は「頭から食べてもいいんでしょうか…？」とドキドキ。日本で過ごすスズメの毎日は、美味しさと驚きでいっぱいで…！

コンビニプリント発売記念のキャンペーン実施中！

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

フォロー＆リポストで、橘スズメ役・市ノ瀬加那さんの直筆サイン入りブロマイドが抽選で1名様に当たるキャンペーン実施中！

▼詳しくはマイシリーズIPコラボレーションズのXをチェック

https://x.com/myseries_collab

ご利用方法

- 専用サイト（https://myseries-collab.com/meitabe）へアクセスして、欲しい商品を選択- プリント番号とQRコードを入手- コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす- 料金を投入して購入

◆プリントできるコンビニ 全国約58,000店舗

全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。

※一部の店舗ではシール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

IPホルダー・版元様へ

当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。

ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください

＜実施するメリット＞

・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。

・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。

・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。



ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

＜サービス提供＞

株式会社SAMURAI SWORD

プリントサービス事務局 担当：石原

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3

サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階

TEL：03-6426-5159

http://samuraisword.co.jp/