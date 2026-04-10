ティフォン、XRコンテンツのライセンス展開を福岡に拡大、キャナルシティ博多に3作品を導入

ティフォン株式会社



XRエンターテインメント施設を展開するティフォン株式会社（以下、ティフォン）は、日本XRセンターがキャナルシティ博多にて運営する「XRセンターゲームスペース福岡店」に、当社が開発・提供する着座型XRアトラクション3作品「かいじゅうのすみかVR」「フラクタス：ワンダリング・オーシャン」「タロットVR：アルカナ・ジャーニー」を導入することをお知らせいたします。

XRセンターゲームスペース福岡店では、2026年4月17日（金）より体験いただけます。

■概要

本導入により、これまで主に首都圏で展開してきた当社のXRアトラクションを、福岡エリアでも体験いただけるようになります。

着座型コンテンツは、幅広い年齢層のお客様が手軽に没入体験を楽しめる形式として、多くの来場者に支持されてきました。

「かいじゅうのすみかVR」「フラクタス」「タロットVR」は、それぞれ異なる世界観と高品質な体験設計により、没入感の高い体験を提供します。

またXR初心者から体験慣れしたユーザーまで、幅広く楽しめるラインナップとなっています。

フラクタス：ワンダリング・オーシャンタロットVR：アルカナ・ジャーニーかいじゅうのすみかVR

各アトラクションの詳細は下記のURLよりご確認いただけます。

https://www.tyffon.com/ja/works/

■施設概要

施設名：XRセンターゲームスペース福岡店

所在地：キャナルシティ博多（福岡県福岡市）

提供開始日：2026年4月17日（金）予定

運営：日本XRセンター

https://xrcenter.space/

■ライセンスアウトについて

当社は、自社開発XRコンテンツのライセンスアウトを通じて、国内外の施設への展開を推進しています。

今回の導入もその一環であり、地域ごとの特性に合わせたXR体験の提供を可能にしています。

今後も、ロケーションベースエンターテインメント施設や商業施設との連携を強化し、XRコンテンツのさらなる普及と価値創出を目指してまいります。

ライセンスアウトについての詳細は下記のURLよりご確認いただけます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000007657.html

■「ティフォン株式会社」とは

ENCHANT YOUR WORLD ～世界に魔法のような彩りを～

クリエイティビティとテクノロジーを融合し、記憶に残る体験と新しい価値を提供します。

先端技術を駆使したXR（VR/AR/MR）にフォーカスした新しいエンターテインメントの創出を目指し、ロケーションベースのMRコンテンツ制作や、魔法じかけのXRテーマパーク『ティフォニウム』の施設を展開。過去には、顔認識技術を使用したゾンビ変身ARアプリ『ゾンビブース』シリーズの開発を行い、シリーズ累計4,000万DLを突破。ディズニーアクセラレータにアジアから唯一採択され、米ディズニーより出資を受けています。

URL：https://www.tyffon.com/

本社：〒141-0033

東京都品川区西品川1丁目1-1住友不動産大崎ガーデンタワー9F

TUNNEL TOKYO

代表者：代表取締役 深澤研

設立：2011年11月11日

事業内容：VR/AR/MRを用いたエンターテインメントの企画・開発・施設運営事業

【問い合わせ先】

ティフォン株式会社：広報担当者（email: pr@tyffon.com）



■コピーライト表記

(C)️円谷プロ

(C)️かいじゅうのすみかVRアドベンチャー製作委員会(円谷プロ/TBS/ティフォン)

(C)️ Tyffon Inc. All rights reserved.