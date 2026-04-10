グルーミングツールブランド「AUGER」から「ウォッシュタオル」が新発売

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）は、グルーミングツールブランド「AUGER（オーガー）」から「ウォッシュタオル」を2026年4月10日（金）より発売します。

AUGERから持ち運び可能で機能性に優れた「ウォッシュタオル」 が発売

グルーミングツールブランド「AUGER」は、「身だしなみを整える時間」をより豊かで、より心地よいものへと導くべく2022年3月に誕生し、今年ローンチから4年目を迎えます。

新発売の「AUGER ウォッシュタオル」は、日本製で圧倒的なボリューム感とやさしい使い心地が叶える驚きの吸水力を持つ上質な使い心地のタオルです。2023年に発売した「フェイスタオル」の約半分の大きさで、シェービング後や洗顔後に顔を拭いたり、持ち歩きも可能なサイズで携帯しやすく、多目的な利用が可能です。

「ウォッシュタオル」は、糸の中に空気を取り込む特殊な撚糸加工を施した糸「スーパーゼロ」を採用。糸と糸の間に隙間を作り空気を含ませることで、驚きの吸水性、速乾性、軽さを実現しています。（※一般の糸との比較）パイルは長めに仕上げ、綿100％ならではの肌あたりのよさと圧倒的なボリューム感でふんわりやわらかな素材です。

色はAUGER独自の染色を施しています。同じく日本製の現行品「AUGER ヘアターバン」や「AUGER フェイスタオル」と揃えての利用や、ギフトにもおすすめのアイテムです。

商品概要

■AUGER ウォッシュタオル

価格：1,980円（税込）

サイズ：約34×40cm

■商品特長

AUGERのヘアターバンやフェイスタオルと同様に糸の中に空気を取り込む撚糸工法「スーパーゼロ」を用いたボリューム感たっぷりのパイル地が心地よい上質な肌ざわりの日本製のフェイスタオル。一度使うと忘れられない吸水力で使い勝手も抜群。グルーミング時や洗顔時にはもちろん、ハンカチ代わりに持ち歩きにも便利なサイズです。

AUGERについて

刃物のスペシャリストである貝印が、「身だしなみを整える時間」をより豊かで、より心地良いものへと導くべく誕生したのが、「AUGER」です。乱雑になりがちな洗面台をすっきりと統一するスタイリッシュなブラックのデザインを採用したグルーミングアイテムは、カミソリ、ツメキリ、ハサミなど幅広いツールを取り扱う貝印だからこそ実現できた、ハイパフォーマンスでハイクオリティなラインナップです。煩わしいと感じられがちな「身だしなみを整える時間」が、特別な時間へと変わり、心身をリセットすることで新しい一歩を踏み出すきっかけにしてほしい――「AUGER」を使うことで、そんな機能や価格を超えた価値を提供したいと考えます。

AUGERブランドサイト：https://auger.jp

AUGER MAG.：https://www.kai-group.com/products/kamisori/product/auger/auger-mag/

AUGER PRODUCT MOVIE：https://www.youtube.com/watch?v=4dEHB2GvJo8

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com

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貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com