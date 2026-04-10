「グローバル」の古い常識を覆す！ 新時代のキャリア論と企業のリアルを一挙紹介。企業選びの新視点を提供する新刊『こんな会社で働きたい　個の可能性が力に変わるグローバル企業編』本日発売！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年4月10日に書籍『こんな会社で働きたい 個の可能性が力に変わるグローバル企業編』を刊行しました。

本書は、就職活動を控える学生や若手社会人に向けて、「グローバル」という言葉の再定義と、世界を舞台に個の可能性を最大限に引き出す企業のリアルを伝える新しい企業研究ガイドです。

巻頭企画には、国際教養大学 理事長・学長のモンテ・カセム氏、株式会社JTB 常務執行役員 人事担当（CHRO）の大八木勢一氏、ネスレ日本株式会社 常務執行役員 飲料事業本部長の島川基氏が登場。

「内なる多様性を世界とつなぐ」をテーマに、新時代のグローバル・キャリア論を紐解きます。

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411925

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411922/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18516446/

◆こんな会社で働きたいWeb（書籍こんな会社で働きたいシリーズのポータルサイト）

https://good-companies.jp/

●「グローバル」の古い常識から抜け出し、自分らしいキャリアを

かつて「グローバル企業で働く」といえば、高い語学力や海外駐在など、一部のエリートの特権というイメージがありました。

しかし、デジタル化とボーダレス化が進む現代において、その定義は劇的に変化しています。

本書では、新しいグローバルの基準を「物理的な場所」ではなく、「日本にいながらでも、多様な価値観を持つ人々と協働し、自分自身の存在意義を世界基準へと広げていくこと」と定義。

「働く『場所』の越境から、『個の価値』の拡張へ」「『同化』から『異化』へ。内なる多様性を武器にする環境」「足元の強みを世界へ放つキャリア構築」という3つのポイントから、若手が自らの「らしさ」を武器に世界とつながる働き方を提示します。

●巻頭企画：新時代のキャリアをめぐる3つの視点

巻頭企画では、３者にご登場いただきます。

国際教養大学 理事長・学長のモンテ・カセム氏は、「『"知"の還流』に飛び込め。行動の積み重ねの先にある『グローバル・リーダー』」と題し、リベラルアーツと行動力から生まれる真のリーダー像を語ります。

株式会社JTB 常務執行役員 人事担当（CHRO）の大八木勢一氏は、「デジタル時代、キャリアはグローバル基準で考える」と題し、時間・空間・組織に縛られないボーダレスな働き方と、世界で活躍するための4つの力を解説します。

ネスレ日本株式会社 常務執行役員 飲料事業本部長の島川基氏は、「世界の中での日本を知る。グローバルを背景に価値貢献するための思考」と題し、多国籍な環境で身につく国際感覚や、日本独自の価値を世界に発信する重要性を説きます。

●「個の可能性が力に変わるグローバル企業」とは？

本書では、多様な業界・規模から選ばれた、挑戦を続ける企業7社を取材。それぞれの会社で、若手がどのように裁量を持ち、多様性を強みに変え、ローカルの技術や文化を世界基準のビジネスへと昇華させているのか、現場のリアルな声とともに紹介しています。

語学力や海外赴任といった表面的な制度の紹介にとどまらず、「違いを面白がり、個が輝く」企業文化がどのように日常の業務に根付いているのかを徹底解剖。

「どこで働くか」ではなく「世界とどうつながるか」――自分の内なる多様性を信じ、未来のビジネスを動かしていくための羅針盤となる一冊です。

▼本書にぴったりの方

・就職活動を控え、自分らしく働ける環境を見つけたい学生

・「グローバル」なキャリアに関心があるが、一歩を踏み出せない若手社会人

・多様な人材のポテンシャルを引き出したい人事担当者

・これからの時代に求められる人材育成やキャリア教育に関わる方

▼本書の見どころ

・古い「グローバル」のステレオタイプを打ち破る、新時代のキャリア論

・若手のリアルな声から見える、多様性と心理的安全性の高い企業文化

・「視座のグローバル化」「個の価値の拡張」をつなぐ新視点

・人事・教育関係者にとっても、次世代のグローバル人材育成の指針となる内容

▼本書の構成

PART１ 巻頭企画 これからの「グローバル」はどう変わるのか

・国際教養大学 理事長・学長 モンテ・カセム：「“知”の還流」に飛び込め。行動の積み重ねの先にある「グローバル・リーダー」

・株式会社JTB 常務執行役員 CHRO 大八木勢一：デジタル時代、キャリアはグローバル基準で考える

・ネスレ日本株式会社 常務執行役員 飲料事業本部長 島川基：世界の中での日本を知る。グローバルを背景に価値貢献するための思考

PART２ 個の可能性が力に変わるグローバル企業 全7社の取り組みを徹底紹介！

●紹介企業

・日本ロレアル株式会社

・幸和産業株式会社

・大平洋機工株式会社

・帝國製薬株式会社

・株式会社サンケイエンジニアリング

・センコーアドバンス株式会社

・テルモ株式会社

●編者紹介

クロスメディアＨＲ総合研究所

クロスメディアグループの経営と人事をテーマにした研究機関として、調査・研究からビジネス書の執筆、採用支援、人材育成の支援まで幅広いサポートを行っている。「メディアを通じて人と企業の成長に寄与する」をミッションとし、編集とデザイン、マーケティングチームが一体となって、現場の課題を解決するためのソリューションを提供している。提案で終わりではなく、さまざまなメディアやツールを提供することで課題解決する実践力は高い評価を得ている。

●巻頭特集：著者紹介

モンテ・カセム

国際教養大学 理事長・学長

1947年スリランカ生まれ。スリランカ大学卒業後、1972年来日。東京大学大学院で都市工学を学び、三井建設、国際連合地域開発センターなどを経て、1994年立命館大学教授に就任。立命館アジア太平洋大学学長、学校法人立命館副総長、大学院大学至善館学長を歴任。

2016年瑞宝中綬章を受章。2017年スリランカ政府より国民英雄（Vidya Nidhi）の称号を授与された。専門は環境とライフサイエンス。2021年6月から現職。

大八木 勢一（おおやぎ・せいいち）

株式会社JTB 常務執行役員 人事担当（CHRO）

1992年株式会社 日本交通公社入社。法人営業、支店長、本社営業企画、人事部門を経て2021年 株式会社JTBデータサービス代表取締役 社長執行役員就任。同社の30年の歴史で培った障害者「雇用・定着・活躍」のノウハウをプログラム化し、障害者雇用の促進や定着・活躍サービスを事業化。2024年4月より現職。JTBグループの長期ビジョン「OPEN FRONTIER 2035」を見据えた人財戦略を策定。「違いを価値に、世界をつなぐ。」というDEIBステートメントのもと、多様性の掛け合わせで新たな価値を創出し、互いを尊重し自己開示・貢献できる文化を築くべく尽力している。

島川 基（しまかわ・もとい）

ネスレ日本株式会社 常務執行役員 飲料事業本部長

ネスレ日本入社後、飲料事業本部にてブランドマーケティングを担当。複数の製品カテゴリーを経験し、基幹ビジネスの成長を推進するとともに、IoTコーヒーマシンなどのイノベーションをリード。また、チャネルを横断して「ネスカフェ」ブランド全体のマーケティング戦略の立案・実行に携わり、キャリアを重ねる。2020年よりネスレ スイス本社にて、Zone AOA アシスタントリージョナルマネージャーとして各市場の経営企画を支援。2022年に帰国後は、デジタルマーケティングおよびD2Cを含むネスレ日本のイーコマース全体を統括し、新規事業開発や部門横断での全社デジタルトランスフォーメーションをリード。2025年より現職。飲料事業本部長として家庭内・家庭外の両チャネルを統括し、「ネスカフェ」「スターバックス CPG」という2大コーヒーブランドの事業P/Lに責任を持ちながら、飲料事業全体の成長を牽引している。

●書籍情報

『こんな会社で働きたい 個の可能性が力に変わるグローバル企業編』

編者：クロスメディアＨＲ総合研究所

定価：1,760円（1,600円＋税）

体裁：A5判／138ページ

ISBN：978-4-295-41192-5

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング

発売日：2026年4月10日

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411925

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411922/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18516446/

◆こんな会社で働きたいWeb（書籍こんな会社で働きたいシリーズのポータルサイト）

https://good-companies.jp/

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