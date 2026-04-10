受賞多数の大ヒット絵本『ぎょうざがいなくなりさがしています』の玉田美知子最新作『しりとりきんちゃく』2026年5月13日（水）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年5月13日（水）に玉田美知子の新作絵本『しりとりきんちゃく』を刊行いたします。

数々の新人賞を総なめにした、話題の作家・玉田美知子による待望の新作絵本

本作は「たくさん笑って、言葉も覚える！」をコンセプトに、言葉遊びである「しりとり」を軸にした、読み聞かせでも大盛り上がりするユーモア絵本です。

主婦だった著者が40代で子育てを終え、一念発起し夢だった作家を目指し始めた頃からあたためていた作品で、このたび満を持しての発売となります。

子ども心を持ち続ける作家・玉田美知子の親子でドキドキ楽しめるゆかいな絵本。笑いながら自然と言葉への興味が広がる、エンターテイメント性と教育的価値を備える一冊です。

作品紹介

しりとりきんちゃくが くるぞー！ みんな にげろー！

ふしぎなきんちゃく「しりとりきんちゃく」がやってきた！

このきんちゃくは「しりとり」でつながるものを つぎつぎとおいかけて なかにいれてしまうんだ。

しりとりの「り」から はじまると つぎは「りんご」がつかまり… つぎはいったい どうなるの！？

言葉でつながる、ふしぎでスリル満点の大ぼうけん！

あてっこ遊びの要素も入った、楽しみながら言葉に興味をもてる、読み聞かせユーモア絵本です！

著者紹介

玉田美知子（たまだ・みちこ）

神奈川県在住。多摩美術大学立体デザイン専攻卒業。第42回講談社絵本新人賞佳作受賞。『ぎょうざがいなくなりさがしています』（講談社）で数々の賞を受賞。主な絵本に『ぎょうざがとなりにひっこしてきました』（講談社）、『ギリギリオニギリーズ』（白泉社）などがある。

X：https://x.com/ubaukya

Instagram：https://www.instagram.com/michiko_tamada/

書誌情報

書名：しりとりきんちゃく

著：玉田美知子

定価：1,815円（本体1,650円＋税）

発売日：2026年5月13日（水）

判型：A4変形判

ページ数：32ページ

ISBN：978-4-04-117230-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322511000526.html)