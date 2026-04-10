甘みとコクのソースで仕立てた「洋食屋の鉄板ポークチャップ」など、懐かしい味わいの『大衆食堂』フェア。4月10日(金)よりスタート。

株式会社大戸屋

コロワイドグループの株式会社大戸屋(本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋)は、2026年4月10日(金)より、全国の大戸屋ごはん処にて、「洋食屋の鉄板ポークチャップ」をはじめとした春季限定メニューを数量限定で販売いたします。

どこか懐かしい、ほっとする味『大衆食堂』

馴染みのある定食に、ひと手間のごちそう感を添えた、春季限定『大衆食堂』フェアを開催いたします。本フェアは、“いま食べたいもの”をお届けする新シリーズ「大戸屋うまいものトリップ」の第一弾です。『大衆食堂』は、記憶に残る味わいをめぐる“過去へのトリップ”をテーマに、甘みとコクのあるソースや立ちのぼる湯気など、心に残る食の風景を大切に表現しました。春のやわらかな空気に誘われて、ふと立ち寄りたくなる街角の食堂。誰もが一度は出会ったことのある、どこか懐かしいあの味。その親しみを大切にしながら、素材と調理にこだわり、余計なものに頼らず、今の大戸屋らしいかたちで丁寧に仕立てました。どこかホッとする、からだにもうれしい。この春だけの特別な定食をご用意しています。

『大衆食堂』のメニュー紹介

洋食屋の鉄板ポークチャップ

甘みとコクのあるソースをまとったポークチャップ。鉄板にのせた瞬間、ジュッと広がる香りとともに、昔ながらの洋食の味わいを思い出させます。キャベツやとうもろこしのクリームコロッケを添えて、食堂らしい一皿に仕立てました。

定食価格 1,460円(税込)

単品価格 1,370円(税込)

懐かしの甘から照り焼きチキン

炭火で香ばしく焼き上げ、甘辛の醤油だれをなじませた照り焼きチキン。生玉子を絡めることで、味わいにやわらかな奥行きが生まれます。そのひと手間も楽しめる、食堂らしい一皿です。

定食価格 1,380円(税込)

単品価格 1,290円(税込)

鰆の西京焼き 菜の花からし和え 添え

毎年ご好評いただいている「鰆の西京焼き」が今年も登場。身のやわらかな鰆を炭火でじっくり焼き上げ、香り立つ西京味噌の甘みに柚子の爽やかさがふわりと広がる一品。からしと出汁で和えた菜の花のほろ苦さや、大根おろしともよく合い、季節の味わいを引き立てます。

定食価格 1,590円(税込)

単品価格 1,500円(税込)

【季節の小鉢】菜の花からし和え菜の花からし和え 200円(税込)

菜の花に、からしの香りを添えて。いつもの定食に、春の彩りをそっと添える小鉢です。

※『大衆食堂』フェア期間中の限定小鉢です

『大衆食堂』食材のご紹介

鰆

鰆には良質なたんぱく質やEPA・DHAなどの必須脂肪酸が含まれ、血流促進や脳機能の向上、皮膚の乾燥予防などに役立ちます。魚介類に豊富なビタミンDは紫外線を浴びることで合成されますが、食事からの摂取も大切です。

菜の花

菜の花はビタミンやミネラルが豊富な春野菜。抗酸化作用があるビタミンA・C・Eや、皮膚や粘膜の抵抗力を高めるビタミンB群、日本人に不足しがちな鉄、カルシウム、カリウムを含み、健康維持に役立ちます。

キャベツ

キャベツにはビタミンC、食物繊維、ビタミンUなどが含まれています。ビタミンUは別名「キャベジン」とも呼ばれ、胃腸の粘膜を正常に整え、消化を助け胃もたれを防ぐと言われています。ビタミンCは体内で生じる「活性酸素」から体を守ってくれる、抗酸化成分としても知られています。

欠品・対象外店舗について

【販売期間について】

2026年4月10日(金)～2026年5月27日(水)の期間で数量限定販売を予定しておりますが、予想以上のご来店・ご注文があった場合、期間中であっても終了する可能性がございます。また、お店によっては欠品となる時間帯もございます。

【対象外店舗について】

以下の店舗では、上記メニュー（『大衆食堂』フェア）のお取り扱いはございません。

・大宮みくら店

・港北東急SC店

・イオンタウン東浦和店

・北名古屋店

以下の店舗では、「鉄板ポークチャップ」と「甘から照り焼きチキン」のみ販売いたします。

（販売内容は異なります）

・イオンモール高崎店

・イオン天王町店

・イオンモール日の出店

・アリオ亀有店

・アリオ橋本店

・イオンモール川口店

・イオン相模原店

・イオンモール倉敷店

・半田市役所リコリス店

・イオンモール須坂店

大戸屋公式アプリについて

＜大戸屋公式アプリダウンロードはこちらから！＞

https://yappli.plus/ootoya_press

限定クーポン、ポイントサービス、お弁当注文など、便利でお得な機能をアプリひとつでまとめてご利用いただけます。さらに、ポイントに応じて特典がグレードアップするランクシステムを新たに追加。よりお得に楽しく大戸屋をお楽しみいただけます。

◆大戸屋ごはん処◆

■大戸屋ホームページ：https://www.ootoya.com/

■Facebook：https://www.facebook.com/ootoya/

■Instagram：https://www.instagram.com/ootoya.jp/

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株式会社大戸屋

URL https://www.ootoya.com/

業種 飲食店・宿泊業

本社所在地 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜４F

電話番号 045-577-0114

代表者名 蔵人賢樹

設立 2011年5月

【会社概要】

■社名: 株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE Co.,LTD.）

■本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー 12F

■事業内容: 1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売 3.煙草、酒類の販売

■設立: 1963年4月

■資本金：438億14百万円

ホームページ：https://www.colowide.co.jp

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを 展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製 造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。