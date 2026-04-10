【4/25開催決定】相続対策で後悔する人・しない人の違いとは～税理士が解説する資産承継の注意点と将来を見据えたアパート活用のヒント｜無料オンラインセミナー

株式会社 セレコーポレーション

株式会社セレ コーポレーション（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：山口 貴載）は、株式会社幻冬舎ゴールドオンラインとの共催により、2026年4月25日（土）11:00～12:00、無料オンラインセミナー「相続対策で後悔する人・しない人の違いとは～税理士が解説する資産承継の注意点と将来を見据えたアパート活用のヒント」を開催します。

相続対策に取り組んでいるにもかかわらず「思ったような効果が得られなかった」「かえって負担が増えてしまった」というケースは少なくありません。本セミナーでは、税理士・公認会計士とアパート経営の専門家が登壇し、相続対策で“損しやすい人”に共通する特徴、典型的な注意点や、将来の収益性や資産価値も見据えた活用の考え方を実務の視点で解説します。

■本セミナーで得られること

- 相続対策の"落とし穴"が分かる対策しているのに損する人に共通するパターンと、最新の税制改正における見落としやすいポイントを把握できます。- 「節税」だけに頼らない資産承継の考え方が身につく評価減だけを目的にしたアパート活用の限界と、収益性・資産価値まで見据えた判断軸を学べます。- 不動産活用で"成功する人"と"失敗する人"の違いが分かる同じアパートでも結果が変わる理由を、税理士とアパートのプロ双方の視点から具体的に解説します。- 自分に合った相続対策の方向性が見えてくる個別相談なしでも、「何から始めるべきか」の整理ができる実践的な内容です。

お申し込み、詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69b9e546905bd47d34000001

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8127/table/31_1_b4c6133bf0060b234d338ab838c3ef07.jpg?v=202604101151 ]

■こんな方におすすめ

- 相続対策を進めているが、何が正解か判断に迷っている方- 節税だけでなく、将来の資産価値や収益性も重視したい方- 不動産を活用した相続対策に興味はあるが、リスクや選び方が分からない方- すでに不動産を保有しており、より有効な活用方法を検討したい方- 「とりあえず対策」ではなく、長期的に成立する資産承継を考えたい方

■セミナー内容（予定）

第1部｜相続税制の最新動向と見落としがちなポイント

生前贈与加算の延長など最新改正のポイントや、小規模宅地等の特例の落とし穴、対策しているつもりで見落としがちな注意点を解説。

第2部｜相続対策で「損する人」の共通点と原因

なぜ"対策しているのに損をする"のか。成功する人との考え方・判断基準の違いを整理します。

第3部｜相続対策と両立。時代を見据えたアパート活用の考え方

不動産活用が相続対策として注目される理由、評価減だけに頼らない収益性とのバランス、長期的な賃貸経営として成立させるための視点をお伝えします。

第4部｜質疑応答・まとめ

参加者からの疑問にリアルタイムでお答えします。

※本セミナーで提供する情報は、一般的な制度の概要を説明するものであり、個別の税務判断は専門家へご相談ください。

※アパート経営には空室リスクや修繕リスク等、将来の収益を保証するものではない性質が含まれます。投資判断はご自身の責任で行ってください。

※セミナー内容は、予告なく変更となる場合がございます。

お申し込み、詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69b9e546905bd47d34000001

■講師紹介

株式会社セレ コーポレーション営業企画部部長宅地建物取引士／AFP熊代 裕行

1977年（昭和52年）生まれ。

2000年にハウスメーカーへ入社後、2002年にセレ コーポレーションへ入社。

入社以来一貫して営業職に従事し、約25年にわたり土地活用・アパート建築の提案を行う。

これまで数多くのお客さまと向き合い、「相続対策」や「収益性の改善」など、お客さまが抱えている困りごとや課題をアパート建築を通して解決。単なる建築提案にとどまらず、長期的な視点から最適なプランを提案し、顧客満足度の高い実績を積み重ねてきた。

2026年より営業企画部の部長に就任。これまでの営業経験を活かし、営業部門全体の底上げや人材育成、提案力強化のための仕組みづくりに取り組むなど、営業支援・組織力向上にも尽力している。

税理士法人グランサーズ代表社員公認会計士・税理士辻 哲弥

1998年（平成10年）生まれ。

有限責任監査法人トーマツ会計監査業務に従事。

23歳時、「日本一若い会計事務所」として”ACLEAN（アクリーン）会計事務所”を開業。スタートアップ、マイクロ法人を中心とした税務業務や補助金・融資等の資金調達支援、経理を対象とした業務改善コンサルティングを展開。

2023年に同事務所を”税理士法人グランサーズ”と統合。同法人の代表に就任。中小企業の税務顧問対応、内部統制構築支援、組織再編支援、事業承継・企業のクラウドサービス活用と経理効率化サービスも提供。また、自身のボディメイクの経験を活かした健康経営に関するコンサルティングも得意としている。

■会社概要

社名：株式会社セレ コーポレーション

本社：東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー 5階

設立：平成5年（1993年）8月

代表者：代表取締役 社長執行役員 山口 貴載

事業内容：賃貸住宅事業、賃貸開発事業、賃貸経営事業

ホームページ：https://cel-corporation.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社セレ コーポレーション 営業企画部 マーケティング課

TEL：03-3562-3005

E-MAIL：isg@cel-co.com