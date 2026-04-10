みなとみらいのホテルで新緑の絶景と楽しむ。「足柄抹茶」をふんだんに使用した贅沢な抹茶アフタヌーンティーを期間限定販売！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社新緑の季節を楽しむ贅沢なアフタヌーンティー

横浜ベイホテル東急(横浜市西区みなとみらい・総支配人 八木 進午)ラウンジ「ソマーハウス」（2階）では、2026年5月1日（金）～6月30日（火）の期間限定で、「抹茶アフタヌーンティー」を提供いたします。

セイボリーからデザートまで、新茶の季節を迎えた神奈川の銘茶「足柄抹茶」をふんだんに使用したアフタヌーンティーです。昼夜の寒暖差が大きい箱根・丹沢連峰の麓で育つ足柄抹茶は、芳醇な香りと力強いコクが特徴。スイーツでもその魅力を感じることが出来ます。

抹茶の濃淡を味わえるスペシャルスイーツの「抹茶のミニパフェ」や、抹茶ガナッシュと小豆、抹茶ムースの3層のハーモニーをお楽しみいただける「抹茶タルト」などのほか、セイボリーにも抹茶を用いた抹茶尽くしのラインアップに。

味はもちろん、香りや見た目など五感でお楽しみいただける至福のティータイムを、横浜ベイホテル東急がご用意いたします。

「ソマーハウス」の抹茶アフタヌーンティー おすすめポイント

詳細を見る :https://ybht.co.jp/restaurant/plan/afternoontea-matcha.php

１.新茶の季節を迎えた「足柄抹茶」を贅沢に楽しめる

香り、旨み、コクを兼ね備えた「足柄抹茶」をふんだんに使用。

地元の恵みを心ゆくまでお楽しみいただけます。

２.新緑の季節のみなとみらいを眺めながら過ごす贅沢なひととき

陽光が差し込む大きな窓から見える大観覧車や、新緑のみなとみらいの景色を楽しみつつ、ゆったりとお過ごしいただけます。

３.お1人さまに 1台の贅沢な演出

お1人さまごとに専用のスタンドをご用意いたします。

見た目も華やかで、充実のボリューム感が大きな特徴です。

「抹茶アフタヌーンティー」概要

満足のボリュームと味を独り占めできるアフタヌーンティーラウンジ「ソマーハウス」内観

■ 期間： 2026年5月1日（金）～6月30日（火）

※3日前までにホテルwebサイトより要予約

※数量限定

■ 時間： 1部12：00～ / 2部14：30～ ※2部制、2時間制

※平日12:00～2テーブル限定の滞在時間無制限プランもございます。

■ 場所： ラウンジ「ソマーハウス」（2階）

■ 料金： お1人さま 6,800円～

※スパークリングワイン（おかわり自由）付きのセットもございます

「抹茶アフタヌーンティー」 メニュー

スタンド上段スタンド中段スタンド下段スペシャルスイーツ「抹茶ミニパフェ」

【スペシャルスイーツ】 抹茶ミニパフェ（写真：上）

抹茶のコクとグレープフルーツの爽やかな酸味が調和する、

上品な味わいのミニパフェです。

【上段】 抹茶カヌレ／抹茶のサブレバターサンド／抹茶タルト

なめらか抹茶プリン／抹茶マカロン

【中段】 ディアマン／抹茶スフレショコラ／ショコラ：抹茶／季節のフルーツ

【下段】 シーフードのマリネ ディルの香り／グリーンピースの冷製スープ サンジェルマン風／抹茶風味のマスカルポーネとスモークサーモンのサンド／あおさ海苔のゼッポリーネ／ “ハモンセラーノ”を添えた筍のバリグール風

※表示料金にはサービス料・税金が含まれております

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコール類の提供は一切お断りいたします

※写真はイメージです

ペストリー シェフ

田中 麗人

Reito Tanaka

学生時代、テレビで目にしたパティシエの仕事に

感銘を受け、製菓の道へ。

和洋菓子店で基礎を学んだ後に渡仏しフランスの文化に触れる。

帰国後、「グランドハイアット東京」にて研鑽を積み、

2017年「アンダーズ東京」のシェフパティシエを務める。

2024年3月横浜ベイホテル東急に入社。

ペストリー シェフに就任。

【お客さまのお問い合わせ先】

横浜ベイホテル東急 レストラン予約（10：00～19：00）

Phone：（045）682-2255