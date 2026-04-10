[マリメッコ]カラフルなカラーで彩られたピッコロストライプの新作ホームコレクションが登場

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、カラフルなカラーで彩られたピッコロ(Piccolo)ストライプの新作ホームコレクションが登場。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2026年4月24日(金)より順次販売開始します。なお、阪急うめだ本店 8F プロモーションスペース83にて、4月8日(水)より開催中の期間限定ポップアップショップ「Colors of Joy by Marimekko」では先行販売しております。

ヴォッコ・エスコリン＝ヌルメスニエミ(Vuokko Eskolin-Nurmesniemi)による、生き生きとした筆遣いで描かれた手描きのピッコロ(Piccolo)ストライプのホームコレクションは、小さなストライプの中に大きなエネルギーを感じさせるデザインが特徴です。

本コレクションでは、新たなカラーバリエーションを取り入れることで、よりフレッシュな印象へと進化。マグカップや寝具、バッグなど、日常のさまざまなシーンに彩りを添えるラインナップが揃います。暮らしの中に自然と溶け込みながら、前向きで明るいムードをもたらすホームコレクションをお楽しみください。

Piccolo 2.5dl マグカップ \4,620Piccolo 4dl マグカップ \5,720Piccolo 12×15cm プレート \4,730Piccolo 5dl ボウル \5,720Piccolo エスプレッソカップ＆プレート \6,820Piccolo ポーチ \5,280Piccolo ポーチ \5,390

Piccolo 44×43cm トートバッグ \10,450Piccolo 50×50cm クッションカバー \13,200Piccolo 40×60cm クッションカバー \13,200Piccolo ポーチ \8,580

販売開始日

2026年4月24日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。