電波変換！　カプくじ オン・エア！　「カプくじ」に、『流星のロックマン パーフェクトコレクション』のオリジナル商品が登場！

株式会社カプコン

株式会社カプコンが運営するオンラインくじサービス「カプくじオンライン」（以下、「カプくじ」）にて、『流星のロックマン パーフェクトコレクション』（2026年3月27日発売）の発売を記念いたしまして、「カプくじ」オリジナル商品を展開いたします。

『流星のロックマン』にてロックマンが変身した「スターフォース」の姿をかわいくデフォルメ化した「マスコットぬいぐるみ(S賞)」や『流星のロックマン3』にて登場する「ノイズチェンジ」のデザインを使用した「アクリルスタンド(B賞)」など、各タイトルに登場するロックマンの変身姿を使用したアイテムを多数展開！ ほかにも全8タイトルのロゴを使用した「アクリルブロックスタンド(C賞)」などのコレクタブルなアイテムもご用意しております。

※“ハズレなしのキャラクターくじ”となっておりますので、S～E賞(全43種)の中から必ずいずれかの賞品が獲得できます。

■開催情報

・販売期間 ：2026年4月10日(金)12：00～2026年5月29日(金)13：59

・販売価格 ：1回880円(税込)

10連セット購入の場合、7,920円(税込)と1回分お得に購入できます！

※送料は別途必要となります。

・お届け日 ：2026年8月下旬～9月上旬頃予定

・サイトURL ：https://capcom-capkujionline.com/lp/SFMM_PC/(https://capcom-capkujionline.com/lp/SFMM_PC/)

■商品ラインナップ

S賞：マスコットぬいぐるみ(全3種)

A賞：Tシャツ (全2種)

B賞：アクリルスタンド(全12種)

C賞：アクリルブロックスタンド(全8種)

Ｄ賞：マルチクロス(全8種)

E賞：缶バッジ(全10種)

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーンも開催

また、本コラボの開催を記念して、カプくじオンラインの公式Xアカウント（@Capcom_capkuji(https://x.com/Capcom_capkuji)）でキャンペーンを開催！

こちらは“RP賞”と題して、カプくじオンラインのアカウントをフォローし、対象のポストをリポストすることで、抽選で3名様に「B賞：アクリルスタンド(全12種)」コンプリートセットをプレゼントいたします。是非この機会をお見逃しなく！

RPキャンペーン開催期間

2026年4月10日(金)12：00～2026年5月29日(金)13：59

対象アカウント

カプくじオンライン（@Capcom_capkuji）

https://x.com/Capcom_capkuji

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※予定や内容は予告なく変更する場合がございます。

※詳しい情報はキャンペーンページURLをご確認ください。

※本商品は後日カプコン直営店舗にて販売・取り扱いの可能性がございます。

また、同時期に別のプラットフォーム（海外展開含む）による販売の可能性がございます。予めご了承下さい。

■「カプくじオンライン」とは？

「カプくじオンライン」は、スマホ・PC等のWEBサイトからご利用いただける、「手軽に」「ハズレ無しで」「特別な商品が」「ご自宅まで直接届く」ハズレなしのオンラインくじサービスです！ カプコン限定の商品やオリジナルグッズなど、様々な企画をお届けいたします！

・サイトURL : https://capcom-capkujionline.com/



■『流星のロックマン パーフェクトコレクション』商品情報

流星のロックマン パーフェクトコレクション

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam

発売日：2026年3月27日(金)

希望小売価格：

・ダウンロード版 4,990円(税込)

・パッケージ版 4,990円(税込)

※Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4のみ発売

ジャンル：ブラザーアクションRPG

プレイ人数：1人 (オンライン：2人)

CEROレーティング：B (12歳以上対象)

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字

公式サイト

https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/

※画面は開発中のものです。

※他ハードとのクロスプレイ、クロスセーブには非対応です。

(C)CAPCOM