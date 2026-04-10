サルサガムテープ presents 「ホレホレLive」、the Tiger/ぼっちぼろまる/カルナバケーション/ポニーテールリボンズ出演決定！

HEAD MUSIC合同会社

5代目うたのおにいさん・かしわ哲、元THE BLUE HEARTSの梶原徹也率いる超天然ロックンロールバンド「サルサガムテープ」が惚れ込んだアーティストを招いて開催する自主企画ライブ。

かつて忌野清志郎やMOJO CLUBも出演した『ホレホレLive』が9年ぶりに復活！



6月13日（土）の渋谷GARRET udagawaにはカルナバケーション＆ポニーテールリボンズ。

8月29日（土）の下北沢Flowers Loftにはthe Tiger＆ぼっちぼろまるが登場！



サルサガムテープが、2回に渡り豪華アーティストたちと熱いライブを繰り広げる！

サルサガムテープ presents 「ホレホレLive 2026 vol.1」

開催日：2026年6月13日（土）

会場：渋谷GARRET udagawa

OPEN 17:30 START 18:00

前売り 4,000円 / 当日 4,500円

【出演】

サルサガムテープ

カルナバケーション

ポニーテールリボンズ

【チケット】

livepocketにて販売

https://livepocket.jp/e/b12vh

【出演アーティスト紹介】

◼️カルナバケーション

カルナバケーションは、東京を拠点に活動するバンド。カンタス村田こと村田匠を中心に、シンガー、ソングライター、プロデューサー、編曲家、マルチインストゥルメンタリストと、多彩な背景を持つメンバーで構成されている。 渋谷のクラブシーンからリオデジャネイロのストリート音楽、歌謡曲、J-POP、トロピカリア、MPB、ソウル、現代的なダンスミュージックまでをルーツに持ち、ジャンルを横断するアプローチで“ありそうでなかった”エネルギッシュなポップミュージックを探求。「生活感のあるファンタジー」を軸に、夢と現実のあいだを描く言葉と、緻密かつ遊び心のあるサウンドが特徴で、2015年の結成以来、ライブの現場を大切にしながらも、NHK『おかあさんといっしょ』（「にんじんエンジンロケット」ほか）への楽曲提供も行い、世代を超えて親しまれている。 バンドでありながらもコレクティブな機能も持ち、音楽だけでなく、ビジュアルやアートディレクション、企画制作までを横断的に担い、ポップスというフォーマットを軸に、あらゆるカルチャーを越境することを目指している。

◼️ポニーテールリボンズ

音楽シーンの異端児！沖縄のKING OF POPS ポニーテールリボンズ！

2004年結成、20年以上の安心と安全の実績。

あなたとあなたの周りの笑顔をポニーテールのようにリボンで束ねます。

サルサガムテープ presents 「ホレホレLive 2026 vol.2」

開催日：2026年8月29日（土）

会場：下北沢Flowers Loft

OPEN 18:30 START 19:00

前売り 4,000円 / 当日 4,500円

【出演】

サルサガムテープ

the Tiger

ぼっちぼろまる

【チケット】

livepocketにて販売

URL

https://livepocket.jp/e/o7jq8



【出演アーティスト紹介】

◼️the Tiger

名古屋出身の森泰河(Gt)、Lin(Gt.Vo)、原篤司(Dr)、山梨出身の秋山祐輔(Ba)からなる4人組ロックバンド。



2024年3月、1stアルバム『Get Ready』を皮切りに、全国津々浦々、精力的なライブ活動を展開。

2025年4月に2ndアルバム『Black jungle』をリリース。

年間100本に及ぶライブを重ねながら、2026年1月、ライブDVD＋ライブ音源CDの2枚組『LIVE!LIVE!!LIVE!!!』を発表。



◼️ぼっちぼろまる

音楽で地球侵略を目論む、ぼっち星からやってきたミュージシャン活動を行う地球外生命体。

彼は地球の音楽にとても興味を持ち、世界中に溢れる様々な音楽を吸収し続け、いつか彼の音楽で地球人全てを虜にする日を夢見て、日々音楽作りに没頭している。

ギターリフの映えるロックなバンドサウンドから、世界各地の民族音楽を盛り込んだ特徴的な楽曲まで、彼の手がける楽曲は自由と楽しさに溢れている。

一度聞いたら耳から離れないキャッチーなメロディーと、宇宙人ならではの大きな世界観とストーリー性のある歌詞が地球に住む人々のぼっちな心に突き刺さり、今もなお多くのファンを生んでいる。

音楽活動開始から5年間、インターネット上にたくさんの楽曲を投稿し続け、日本を拠点に地球のアーティスト達への楽曲提供をしながら、自身のライブ活動も積極的に行なっている。

2022年7月にTikTokを中心に「おとせサンダー」がバズり、楽曲に合わせて踊るショート動画は日本全土に及ぶ一大ブームを巻き起こし、Billboard 年間 TikTok Songs Chart 1位を獲得。

YouTubeにUPされたMVの再生回数は1500万回を突破。

満を持して2022年10月5日にソニーミュージックからメジャーデビュー。

「シン・タンタカタンタンタンタンメン」「パカパカバカリ」がTikTok上にてバズり、さらに注目を集める。

世界最大規模のアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード 2025」にて最優秀エンディング賞にノミネートされたTVアニメ『逃げ上手の若君』エンディングテーマ「鎌倉STYLE」、令和6年アニソン大賞にて編曲賞にノミネートされたTVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』オープニングテーマ「つよがるガール feat. もっさ(ネクライトーキー)」をはじめとして、テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマ「ハロ」、TVアニメ『ババンババンバンバンパイア』エンディングテーマ「NE-CHU-SHOW」など、アニソン界隈で大きな話題を呼ぶ楽曲をリリースしている。

まだまだぼっちぼろまるの地球侵略は始まったばかり

◼️サルサガムテープ

ひたすらすカッコいいロックがやりたくて32年突っ走っている超天然ロックンロールバンド。

1994年にかしわ哲が福祉施設にたったひとりで乗り込み結成。ポリバケツにガムテープを貼った手作り太鼓での自由なリズムセッションを始めた事からバンド名がつく。

1999年シングル『まひるのほし』でメジャーデビュー。同曲で「みんなのうた」出演。

同年、ロック界のレジェンド・忌野清志郎と共演し「ロックンロールの原型」と賞賛される。

さらに元ザ・ブルーハーツの梶原徹也もドラムでのレギュラーメンバーとして参加。

国内外でのライブやTV出演、CDリリース等プロバンドとしての基盤を固めていく。

2011年より活動拠点をNPO法人ハイテンション（神奈川県厚木市）に置く。

同年12月オノ ・ヨーコの前で『イマジン』を披露。「素敵なイマジンをありがとう」 というメッセージを授かる。

2016年、歌手AIの主催イベントにて日本武道館のステージに立つ。同年7月には、津久井やまゆり園事件を受け、全国の多

くの仲間たちと共に楽曲『ワンダフル世界』のMVを配信。メディアで大きく報道される。

2021年にはNHKのSDGsキャンペーンソングとして『アイタイ！』を発表。フランス・ジャマイカ・インド・南アフリカ・台湾等世界11カ国言語でカバーされ、「音楽に国境なし」を実感することとなる。

ロックは本来、すべての壁を壊し解放する究極のバリアフリー！

ピースなエネルギーを爆裂させるサルサガムテープのライブは、デッカいLoveで観客を包み込む。



サルサガムテープ 公式サイト

https://salsagumtape.com/

サルサガムテープ presents 「ホレホレLive 2026」

制作：NPO法人ハイテンション

協賛：関敬フレンドシップ

協力：HEAD MUSIC合同会社

お問い合わせ：HEAD MUSIC合同会社

info@headmusic.co.jp